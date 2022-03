El novillo se sostiene arriba de US$ 5 y el precio de exportación sobre US$ 5.000

Sólido como roca se sostiene el mercado ganadero en Uruguay, arriba de US$ 5 por kilo para los mejores novillos, con entradas a planta que no superan la semana y un precio de exportación que sigue arriba de US$ 5.000 por tonelada. Operadores señalan un ajuste de precios en China por la carne vacuna, pero hasta ahora eso no se ha visto reflejado en el mercado de la hacienda gorda.

Uruguay lidera en la región, con el novillo más caro. En Brasil en la última semana cotizó a US$ 4,39 y en Argentina el novillo de exportación alcanza los US$ 5,03.

La semana anterior algún frigorífico dio señales de querer poner paños fríos a la disparada de precios, con menor propuesta de valores, pero el mercado no convalidó bajas.

Esta semana se han concretado ventas excepcionales de hasta US$ 5,20 por kilo de carcasa para novillos especiales de exportación y arriba de US$ 5 por las vaquillonas.

El mercado sigue ganando algún centavo semana semana, dijo Gonzalo Bia, de Rodeos Negocios Rurales.

El eje de los negocios se concreta entre US$ 5 y US$ 5,05 por kilo para los novillos pesados, entre US$ 4,80 y US$ 4,90 por kilo para la vaca especial y entre US$ 4,90 y US$ 5 por kilo para la vaquillona. Todas las categorías se mueven en rangos de precios históricamente altos.

La faena no afloja

Si bien la faena cayó la semana pasada por el paro del 8 de marzo, se mantuvo arriba de las 50.000 cabezas, con 51.784 vacunos. En el acumulado anual suman 521.916 cabezas, 15% más que en el mismo periodo de 2021.

Esta fuerte dinámica industrial es uno de los principales propulsores de la suba de precios para el ganado. En la medida que la faena se mantenga en estos altos niveles, la firmeza de mercado persistirá, coinciden consignatarios consultados.

La disponibilidad de lotes de buena terminación sigue siendo poca. En la faena hay, además, un componente de ganados de corral.

Juan Samuelle

El mercado ganadero sigue firme.

US$ 5.007 por la tonelada

El precio de exportación ratifica un escenario de valores históricamente altos. Este es otro de los elementos que respalda la firmeza del gordo. En la última semana la tonelada exportada promedió US$ 5.007 para carne vacuna, de acuerdo a los datos preliminares publicados por el Instituo Nacional de Carnes (INAC), y en las últimas cuatro semanas móviles, US$ 4.978. En el acumulado anual el valor medio está en 4.874, 30% arriba de los US$ 3.752 de 2021.

Desde el exterior aparece alguna señal de afloje de China, un mercado que viene un poco “más lento” y con un ajuste de valores que comenzó días atrás y se consolidó esta semana.

Hay cautela por el incremento de casos de covid y temor a que haya un parate en el consumo. Fuentes industriales consultadas entienden que no cambia una situación estructuralmente favorable.

Europa, por su parte, sigue siendo un destino firme.

EO

Lo que mostró Plaza Rural

La efervescencia del precio del ganado gordo y un panorama forrajero óptimo apuntalan al mercado de reposición. Esta semana, los valores de los terneros en Plaza Rural marcaron un nuevo récord para el consorcio, con un promedio de US$ 2,93 por kilo y US$ 512 al bulto, con máximos de US$ 3,65. Las ventas fueron totales.

Flechas verdes en lanares

El mercado de lanares muestra flechas verdes en todas las categorías. El cordero pesado cotiza sobre US$ 4,42 por kilo, los borregos están en US$ 4,38, capones en US$ 4,02 y ovejas en US$ 3,91. La demanda es sostenida y hay buena colocación.

La semana pasada se faenaron 18.838 ovinos, casi la mitad que en la misma semana del año pasado y el acumulado anual se emparejó. Se llevan faenados 270.551 animales en lo que va del 2022, apenas 0,2% más que en 2021, con mayor participación de ovejas que corderos, a la inversa que un año atrás.

En carne ovina, el precio de exportación volvió a cruzar los US$ 5.000 por tonelada después de cuatro semanas consecutivas por debajo de esa referencia, con US$ 5.069. En lo que va del año promedia US$ 5.097, un incremento de 7% frente a los US$ 4.750 de un año atrás, con un descenso en el volumen exportado, presionado por menores compras de China.