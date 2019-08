El pase de Darwin Núñez y la decisión de Diego López

Pablo Bengoechea decía que cuando a un jugador le llega una propuesta, automáticamente lo perdiste. ¿Qué motivos tenía el excapitán de Peñarol para afirmar eso? “Lo perdiste porque, o se va, o si no lo dejás ir también lo perdés porque su cabeza está en otra cosa”, contó el presidente de Wanderers, Gabriel Blanco a Referí.

Por estas horas Peñarol y su técnico Diego López viven una encrucijada: a los oídos de Darwin Núñez y su familia llegó una oferta de Almería de España.

El jugador tomó el teléfono, llamó al presidente del club Jorge Barrera, y le pidió que a la hora de negociar con el club español piense en su familia. En Peñarol saben que la niñez del delantero en Artigas fue sufrida. Su historia de vida es conmovedora.

Camilo Dos Santos

Los dirigentes Isaac Alfie, Alejandro Ruibal y Evaristo González viajan este jueves a España para negociar el pase de Núñez con el club Almería que está interesado en su ficha. En Peñarol aspiran a cerrar la operación pero negociar que Núñez se quede en la institución hasta fin de año.

El equipo aurinegro se encuentra en plena definición del Intermedio. El sábado visita a River Plate a la hora 15 en un partido clave ya que el elenco del Prado comparte el primer lugar con los aurinegros en el grupo A, con nueve puntos cada uno. Y una semana después se juega el clásico, en el cierre de este segundo torneo de la temporada.

Camilo dos Santos

Por eso invade la interrogante: ¿Qué hace López con Núñez? En primera instancia, en el entrenamiento táctico del miércoles, no lo incluyó en el equipo titular. Núñez entrenó diferenciado y la dupla ofensiva la conformaron Luis Acevedo y Lucas Viatri.

Diego Battiste

Referí consultó al presidente del club, Jorge Barrera y al vicepresidente Rodolfo Catino para conocer cómo se manejan este tipo de situaciones en una institución donde chocan los intereses deportivos (Peñarol está peleando por coronarse campeón del Intermedio) con los económicos (el jugador llamó a Barrera interesado en el pase).

Ambos dirigentes coincidieron en señalar que la decisión final la toma el entrenador Diego López.

“El que tiene que decir si el jugador juega o no es el técnico. Yo jamás llamé a un técnico para ver si juega o no juega determinado jugador. Es decisión pura y exclusiva del técnico”, dijo el presidente Barrera a Referí.

El vicepresidente Catino acotó: “Va a depender del técnico y como vea al chiquilín. Para jugar está. No es un jugador grande que vaya a la cancha pensando en cuidarse, es hincha de Peñarol y va a dar todo si le toca jugar”.

Catino agregó además que Núñez, “hoy por hoy, es jugador de Peñarol". Y explicó: "Hay una negociación pero no se firmó nada. En caso de que se firme una documentación los dirigentes enseguida informamos a la parte deportiva a través del gerente deportivo Carlos Sánchez".

Diego Battiste

El presidente Barrera agregó: “La vida nos pone a vos y a mí en encrucijadas. Vos tenés la encrucijada de ir a trabajar o no, hacer una buena nota o no, tener más rigor en el análisis, yo tengo encrucijadas profesionales de preparar mejor o peor una defensa, estar en buen estado de ánimo o no en un juicio, y el jugador tendrá las suyas. Lo difícil no es tener encrucijadas, el tema es cómo se resuelve, con qué actitud se toma y que valores están en juego”.

Otro de los temas que deberá resolver Diego López es la inclusión o no de Walter Gargano en el equipo que el sábado visitará a River Plate en el Saroldi.

El jugador aún no arribo a Montevideo y se perdió el movimiento matinal de este jueves. Se espera que llegue este jueves desde México, país al que viajó para atender asunto personales, en un viaje que tenía programado con anticipación y para el que fue autorizado por el técnico.