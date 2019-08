Darwin le pidió a Barrera que pensara en él y en su familia por el posible pase a Almería

El presidente de Peñarol, Jorge Barrera, admitió en la tarde de este lunes en la presentación del acuerdo con la Fundación Gonchi Rodríguez que el delantero Darwin Núñez lo llamó telefónicamente para que se piense en él y en su familia a la hora de tratar el posible pase a Almería de la Segunda Divisón de España.

"Fue una larga y buena charla con Darwin que me llamó por teléfono. Pudimos conversar de muchos temas que hacen al club y a la vida, pero como siempre he dicho desde que asumí: soy un presidente que se tiene que manejar con certezas y no con escenarios hipotéticos y en segundo lugar, siempre he dicho que el ámbito natural para conversar, debatir, es el consejo directivo del club. Así lo he hecho en este año y medio y lo voy a hacer en esta oportunidad", explicó Barrera en Sport 890.

Obviamente que la intención del delantero es que se pueda hacer este pase que en un principio le reportaría a los aurinegros una cifra cercana a los US$ 5 millones según trascendió desde España. Núñez no quiere dejar pasar esta oportunidad de mejorar económicamente, aunque por el otro lado, en la institución mirasol no quieren apresurarse.

Por la noche, según pudo saber Referí la directiva aurinegra trató el tema adoptando, por el momento, dos decisiones. Darle carta libre a Barrera para encabezar las negociaciones con los directivos del club español y por otro seguir de cerca los avances de la misma adoptando las decisiones correspondientes sin desentenderse de la operación.

El jueves viajarán a España para avanzar en la negociación Barrera acompañado de otro dirigente, Isaac Alfie. También pretenden viajar, costeándose el viaje, Alejandro Ruibal y Evaristo González.

Intentarán cerrar el acuerdo y que el jugador pueda permanecer hasta diciembre en Peñarol, algo que saben de antemano que es complicado.

Esta nueva oferta llega al club pocos días después de lo que fue la transferencia récord en la historia de la institución, cuando se vendió a Brian Rodríguez a Los Ángeles FC de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos en US$ 8 millones.

Al respecto, Barrera indicó: "Me llena de orgullo y de emoción ser presidente de un club que tiene tantos talentos juveniles. Es saber que Peñarol está en la mira del mercado internacional, que como dice el refrán popular, 'una golondrina no hace verano', una transferencia aislada, importante, podría pensar alguien que forma parte de algo absolutamente coyuntural. El tema de que existan ofertas muy importantes económicamente, marca con claridad que el rumbo que se llevó adelante con formación de jugadores es bueno, marca que Peñarol sigue siendo un club que en materia deportiva sigue generando jóvenes baluartes, algunos que están en Primera división, otros que hemos recibido sondeos importantes y ni siquiera han debutado en Primera".

A su vez, agregó: "Eso marca lo que siempre hemos dicho desde el comienzo de nuestra gestión: no quiero ser un presidente de palabra, sino de hechos. ¿Los hechos cuáles son? Los que son objetivables. Y lo que es objetivo es que Peñarol está recibiendo permanentemente ofertas de jugadores. Quiere decir que el trabajo es bueno y fue bueno. Esto ha sido producto de un trabajo que se viene realizando desde hace muchísimos años en el club y los que hoy están en la mira y apreciados en el mercado internacional, fue porque entraron en la Séptima o en la Sexta de Peñarol, porque hicieron su carrera en el club, porque el club proporcionó los elementos para ello y tenemos que apostar a generar mejores condiciones, por ejemplo, de infraestructura. Para todos nosotros, el objetivo de la Ciudad Deportiva era para comenzar a hacerlo durante este mandato. La parte de planos está aprobada, lo que falta es inversión económica y no voy a dejar la presidencia de Peñarol en diciembre de 2020 sin eso ya bastante avanzado".

Camilo Dos Santos

Gerardo Rabajda, el representante del futbolista, se encuentra en España y se reunió con el jeque que se adueñó de Almería.

El mismo invitó personalmente a Barrera para que viajara por estos días hacia esa ciudad española,

Todo apunta a que tras esta charla entre el jugador y el presidente, el futbolista está más cerca de irse que de quedarse

Viajó Gargano a México

El volante aurinegro Walter Gargano viajó este lunes hacia México en donde tiene que realizar algunos trámites personales, por lo que contó con el permiso del club para tomarse estos días libre.

Lo más probable es que arribe de vuelta a Montevideo el jueves y eso le daría posibilidades para poder jugar el trascendente choque ante River Plate del sábado que viene en el Saroldi, en el que se juega la punta del grupo y también mantener la diferencia con Nacional en la Tabla Anual.

A su vez, Gastón Rodríguez ya está pronto para sumarse al plantel que enfrentará a los darseneros.

El plantel carbonero vuelve en la jornada del martes por la tarde a los entrenamientos luego de la pobre imagen que mostró en el 0-0 del domingo en el Estadio Campeón del Siglo ante Juventud de Las Piedras.

Acuerdo con la Fundación Gonchi Rodríguez

El próximo 11 de setiembre se cumplirán 20 años del fallecimiento del expiloto uruguayo Gonzalo "Gonchi" Rodríguez, quien siempre se identificó con los colores de Peñarol.

En ese contexto, este lunes se firmó un acuerdo de cooperación con la Fundación Gonchi Rodríguez.

@OficialCAP

Su presidenta, María Fernanda Rodríguez, dijo que "toda la comunidad del deporte de Uruguay siempre mostró un apoyo muy grande para con Gonzalo y han demostrado un respeto enorme a su figura, algo por lo que nos sentimos profundamente agradecidos. En este caso, el involucramiento de Peñarol en la temática de la seguridad vial es muy importante para nosotros y para la transmisión de nuestro mensaje, porque estamos hablando de una de los mayores instituciones de Uruguay". expresó Marìa Fernanda Rodríguez,

En tanto, en el acto que se llevó a cabo este lunes en el Museo de Peñarol, se informó que el equipo lucirá una camiseta en homenaje a Gonchi Rodríguez en el primer encuentro del Clausura contra Defensor Sporting que se disputará días después de que se cumplan los 20 años de su muerte.