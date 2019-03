El pedido de Justin Bieber: "Recen por mi"

Justin Bieber se enfrenta a un período de depresión que lleva ya varias semanas tratándose, pero ahora sus fanáticos están preocupados por una serie de imágenes que circulan y en las que se lo ve muy demacrado. Sin embargo, por lo que recientemente ha publicado en su cuenta de Instagram, las cosas parecen irle un poco mejor que hace algunos días.

"Solo quería mantenerlos informados un poco, espero que por lo que estoy pasando les llegue. He estado luchando mucho. Me siento súper desconectado y raro. Siempre me recupero, así que no estoy preocupado, solo quería acercarme a ustedes y pedirles que recen por mí. Dios es fiel y sus oraciones realmente funcionan, gracias. Es la temporada más humana que he vivido, estoy enfrentando mis asuntos de cara", publicó Bieber como acompañamiento a una foto en la que se lo ve con su mánager Scooter Braun y el rapero Kanye West.

Bieber lleva varias semanas tratando una depresión que confesó, por primera vez, en una extensa entrevista a la revista Vogue, de la que fue tapa junto a su esposa Hailey Baldwin. “Comencé a sentirme demasiado. Pensaba: ‘La gente me ama, yo soy el amo’. Me volví muy arrogante”, dijo a la publicación, donde hizo referencia a la espiral de dinero, drogas y sexo en la que se sumió con solo 20 años. “Me encontré haciendo cosas de las que me avergüenzo. Era muy promiscuo y esas cosas. Y creo que usé Xanax”, dijo.

"Soy emocionalmente inestable. Lucho por encontrar la paz. Siento que me importa mucho y quiero que la gente me quiera. Hailey es muy lógica y estructurada, lo que necesito. Siempre quise la seguridad: cuando era niño mi padre se iba a veces. Con el estilo de vida que vivo, todo es muy incierto. Necesito algo que sea seguro", había comentado a Vogue.