Justin Bieber habló de la depresión, su adicción al sexo y su matrimonio

A punto de cumplir 25 años, Justin Bieber empezó una nueva vida. El descontrolado joven que era más famoso por sus choques, incidentes y fallos sobre el escenario que por sus canciones, encontró el amor, a Dios y la estabilidad, según reveló en una entrevista en la que confesó que se enfrenta a la depresión y a la inestabilidad emocional, y que durante el último año se había abstenido voluntariamente de mantener relaciones sexuales, ya que era "adicto".

El canadiense y su esposa, Hailey Baldwin, con quien se casó en secreto a fines de 2018, son la portada de la edición más reciente de la revista Vogue, y allí hablan sobre su vínculo y sobre la intención de realizar un festejo para celebrar su matrimonio.

Cuando Bieber anunció su compromiso con Baldwin, lo hizo citando un proverbio bíblico. Y antes de la entrevista, el cantante estaba en un retiro espiritual, para confrontar las zonas oscuras de su pasado. "Superé el hecho de que mi madre estuvo deprimida gran parte de mi vida y mi padre tiene problemas de ira. Cosas que pasaron y con las que estoy enojado", dijo Bieber. El matrimonio ha encontrado en la religión uno de los sostenes de su vida.





Los dos son feligreses de Hillsong, una iglesia pentecostal nacida en Australia y que se ha expandido a 21 países del mundo. Entre sus seguidores se cuentan además el jugador de la NBA Carmelo Anthony, la cantante Selena Gomez y las celebrities Kylie y Kendall Jenner, que son parte de los seguidores de la sucursal neoyorquina liderada por un pastor de 39 años llamado Carl Lentz, un hombre tatuado, que se viste con ropa de Yves Saint Laurent y cita series de moda en sus sermones.

Hillsong promueve, además de la ilegalidad de la homosexualidad y el aborto, la castidad antes del matrimonio, algo con lo que Bieber y Baldwin buscaron cumplir. Sobre todo, porque el cantante reconoció que tenía "un problema con el sexo". En la entrevista, dijo: "Dios no nos pide que no tengamos sexo por él, él quiere reglas y otras cosas. Él dice algo como: 'Estoy tratando de protegerte del dolor y la pena'. Creo que el sexo puede causar mucho dolor. A veces la gente tiene sexo porque no se siente suficiente, porque carece de autoestima".

Otro de sus problemas recientes ha sido la depresión. Mientras estaba de gira en 2017, se hablaba de su intención de encauzar su vida y su carrera. Ya no se iba del escenario a mitad del show, recordaba las letras y no cometía locuras. Pero suspendió de un día para el otro los últimos 14 espectáculos del tour. "Me deprimí mucho en la gira", contó a Vogue. "No he hablado de esto, y todavía estoy procesando muchas cosas que no he contado. Estaba solo. Necesitaba algo de tiempo".

Fue a la vuelta de esa gira, y una vez más, en una iglesia, que se reencontraron y empezaron su relación de noviazgo, contó a su vez Baldwin, que conoció al que ahora es su esposo en 2009, y con quien mantuvo una amistad a lo largo de los años. "Soy el emocionalmente inestable", dijo por su parte Bieber. "Hailey es muy lógica y estructurada, lo que necesito. Siempre quise la seguridad: cuando era niño mi padre se iba a veces. Con el estilo de vida que vivo, todo es muy incierto".