El picante cruce entre Sebastián Da Silva y los periodistas de Desayunos Informales por los límites de velocidad: "¿Soy Meteoro por ir a 60?"

Los limites de velocidad en las rutas uruguayas volvieron a ser foco de polémica, esta vez en el programa de Teledoce Desayunos informales, donde se trató el tema con el senador del Partido Nacional Sebastián Da Silva.

Da Silva fue entrevistado por los panelistas del programa por la llegada al país de Minerva Food, el mayor exportador de carne de América, pero los últimos diez minutos del intercambio la charla viró hacia las postura del senador en relación a los nuevos límites de velocidad en las carreteras nacionales, y de cómo viola esas normas de forma consciente, algo que se ha viralizado en redes a partir de videos filmados por él mismo desde un vehículo

El tema lo introdujo la periodista Ana Matyszczyk con una pregunta al senador: "¿Sigue manejando sin respetar los límites de velocidad?"

"Sigo manejando con lógica y sentido común", respondió Da Silva.

"Eso implica no respetar los límites de velocidad", contraatacó Matyszczyk, que fue secundada por su compañero de mesa, Leonardo Haberkorn. "No hay que manejar con lógica y sentido común, hay que manejar respetando los límites de velocidad", comentó el periodista.

Después de asegurar que para él el sentido común es "ir por la Interbalnearia a más de 70, capaz violando los límites de velocidad", Haberkorn le retrucó que "no está bien" porque "es un legislador y tiene que dar el ejemplo".

"Yo lo que no puedo ser es un mentiroso. (...) Yo soy como soy. No puedo decir que manejo en los límites, porque no lo hago", respondió Da Silva. Y luego el diálogo empezó a ganar mayor temperatura, a medida que el tema seguía en discusión.

"¿Hay otra norma que no cumpla, por sentido común o porque le parezca que está mal nuestra normativa?", insistió Matyszczyk. "¿Vos cumplís todas las normas?", le respondió Da Silva, que luego agregó: "¿Vos pensás que por ir a 85 en la ruta soy una especie de bomba en potencia? ¿Un asesino serial? ¿O un hombre sincero que capaz se cruza contigo en la ruta y vamos los dos a 85?

"Para empezar es una irresponsabilidad, lo que lo transforma en un irresponsable", comentó Haberkorn.

"Vos te ponés en un lugar hipócrita, Leo", respondió el político.

"Usted es legislador, sanciona leyes. ¿Qué piensa de la gente que se las pasa por donde quiere y dice 'para mí es de sentido común no respetar esta ley'?", preguntó el periodista.

"Mucha de las leyes que no tienen sentido común, no las voto. El sentido común indica que un señor que está repartiendo salamín y jamón en la ruta 5 y que tiene que ir de Florida a Mendoza no es un asesino en potencia por ir a 51 kilómetros por hora en su camioncito. Eso es lo que no tiene sentido común. Puede ir perfectamente a 60", agregó Da Silva.

El intercambio siguió mientras el senador defendía su posición —"¿Soy Meteoro por ir a 60? ¿Soy Schumacher por ir a 60?"— y los periodistas le insistían sobre el punto.

"Voy a ir a sentarme en un banquito en la ruta Interbalnearia, voy a averiguar qué auto tienen ustedes y voy a controlar a qué velocidad van a pasar, y se acaba el caretaje. Soy eventualmente senador, pero los cuatro formamos opinión pública. En vez de premiar mi sincericidio por decir las cosas que pasan, me castigan por una postura artificial", concluyó el senador.

La discusión se puede ver a partir del minuto 26 del video.