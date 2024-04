Da Silva habló sobre con quién prefiere competir: Orsi "es blando", pero Cosse "tiene un archivo divino"

El senador nacionalista suplente Sebastián da Silva comparó a los precandidatos frenteamplistas Yamandú Orsi y Carolina Cosse en el sentido de con quién prefiere debatir y competir.

"Carolina es más sistemática a la hora de tener un discurso más profundo. El de Orsi no es profundo, es redondo, balbuceante y blando. El de Carolina, yo no estoy en nada de acuerdo, pero los ingenieros son sistemáticos", dijo el legislador en el programa Al Weso de AWENO TV.

Da Silva, que apoya la precandidatura de Álvaro Delgado, fue consultado sobre si prefiere competir contra Cosse porque ella tiene menos apoyo en el interior y podría ser más fácil ganarle una vez superadas las internas, o si prefiere hacerlo con Orsi por el estilo que tiene el dirigente canario.

"Vos sabés que cada vez que abre la boca Orsi se me viene la duda, porque no dice nada. Entonces uno se relame porque está en debate", respondió el senador que dijo que al frenteamplista se le puede decir "muchacho, explique, explique, explique, no le entendí lo que dijo".

Mientras que Cosse tiene "algunos anticuerpos", pero también "un archivo divino para el debate".

"Archivo que está todo bien ordenado. Es una mujer sin escrúpulos que ha hecho de su carrera política un uso indebido de los dineros públicos, en cosas grandes y en cosas chicas", indicó Da Silva.

El senador suplente profundizó en por qué considera que la candidata frenteamplista no tiene "escrúpulos"

"Cuando vos te pagás un reportaje en medios internacionales para ser famosa con plata del estado, no tenés muchos escrúpulos. Cuando vos justificás un gimnasio y decís que el estudio que habilita la constitucionalidad de Antel, lo hizo la cátedra de la facultad de Derecho y no es cierto, lo hizo un catedrático, no tenés muchos escrúpulos. Cuando usás los dineros públicos a cara de perro para autopromocionarte, para ser candidata a intendente, cuando le dijiste a tus votantes que ibas a estar los cinco años, vos no tenés tantos escrúpulos. Cuando hasta el día de hoy no has pedido perdón por haber gestionado US$ 300 millones tirados en el Río de la Playa, vos no tenés muchos escrúpulos"

"Orsi es distinto, más blando, pero no tiene ese archivo", concluyó Da Silva.