El planeta Lacalle Pou absorbe casi todo lo que orbita a su alrededor

Los caminos, los previsibles y los imprevistos, las buenas y también las malas estrellas se alinearon para depositar a Luis Lacalle Pou, en un sitio que tal vez ni el más acérrimo de sus defensores imaginó y que hoy ocupa sin que nadie se lo discuta.

Lacalle Pou no solo es presidente de la República. Sus compañeros de partido reconocen que su poder entre los blancos no solo es mayor que el que una vez tuvo su padre Luis Alberto Lacalle Herrera, sino que por gracia de sus capacidades y del inescrutable destino de los hombres, abrió un paréntesis en la histórica lucha de liderazgos entre los nacionalistas. Esta noticia resulta irrefutable pero no necesariamente tiene un significado positivo para el Partido Nacional ya que revela tanto sus fortalezas como sus debilidades.

Empecemos esta breve pincelada justificando esa mirada que domicilia al poder blanco casi exclusivamente en el piso 11 de la Torre Ejecutiva desalojándolo de la vieja casona de dos plantas de la calle Juan Carlos Gómez.

Tras la muerte del caudillo Wilson Ferreira en 1986, las candidaturas presidenciales, y particularmente los liderazgos, se repartieron alternativamente entre las corrientes wilsonistas y las herreristas, lo que resultaba también en la distribución más o menos homogénea del poder nacionalista. Cuando Lacalle Herrera ganó la presidencia en las elecciones de 1989, el Herrerismo compartió el gobierno y la conducción del partido con integrantes de las corrientes que encabezaban, por ejemplo, Carlos Julio Pereyra y Alberto Zumarán, que todavía tenían un peso importante en la colectividad.

Cinco años después, los wilsonistas apoyaron la candidatura de Pereyra, y el liderazgo herrerista expuso cierta debilidad cuando Lacalle Herrera apoyó la candidatura de Juan Andrés Ramírez a quien Alberto Volonté –una figura novedosa que también tuvo la bendición del nieto de Herrera aunque sin respaldarlo oficialmente- superó en votos pese a perder las elecciones generales con el colorado Julio Sanguinetti.

Para 1999, ya instauradas las elecciones internas obligatorias, el liderazgo nacionalista fue disputado por Lacalle Herrera, su otrora delfín Ramírez, y Volonté entre otros. Ramírez arremetió con acusaciones de corrupción contra su ex mentor y generó una tensión interna de tal magnitud que, tras ganar esos comicios, Lacalle Herrera quedó en un lejano tercer lugar en los comicios nacionales.

Para 2004, la paz volvió a la interna blanca y esa vez el liderazgo fue disputado entre Lacalle Herrera y el wilsonista Jorge Larrañaga, quien se convirtió en el candidato único de los blancos.

Larrañaga se afianzó como uno de los polos de poder del partido y volvió a disputar la candidatura presidencial en 2009 con Lacalle Herrera y en 2014 con Lacalle Pou. El líder de Alianza Nacional perdió en ambas oportunidades pero su peso en la interna era de tal magnitud que padre e hijo recurrieron a él para completar sus fórmulas presidenciales. En 2019 las cosas empezaron a cambiar. Lacalle Pou se impuso con luz sobre sus contrincantes (Larrañaga, Juan Sartori, Enrique Antía y Carlos Iafligliola), y le devolvió el gobierno a los blancos.

El 22 de mayo de 2021 murió Larrañaga, quien había asumido como Ministro del Interior y era el único político blanco capaz de renacer como para volver a disputar liderazgos, candidaturas y poder. Desde entonces, todos los caminos del nacionalismo conducen a Lacalle Pou. “Estamos definiendo candidatos, el liderazgo (de Lacalle Pou) está fuera de discusión”, es frase repetida cuando se consulta a algún blanco, pertenezca al sector que pertenezca.

Lo cierto es que no hay en el Partido Nacional una figura de su magnitud como para rebatirle qué es lo que se hace y qué es lo que se omite. Lacalle Pou es una fuerza centrípeta de la que resulta difícil escapar. El secretario de la Presidencia, Alvaro Delgado (lista 404), lo necesita para que lo avale como presunto candidato “oficialista”, pero también Laura Raffo (Herrerismo) puede presumir de que el mandatario ve su postulación con algo más que simpatía. De hecho, es bastante habitual que Raffo se nutra con consejos que le da el presidente.

Con Lacalle Pou como motor de la maquinaria blanca, Delgado y Raffo amenazan con succionar a cuanto sector blanco ande en la vuelta. Por lo pronto, Delgado ya se agenció para sí el respaldo de varios exdirigentes de Alianza Nacional (Luis Calabria, Eduardo Delgado, Washington Ribeiro, Verónica Bica, entre otros) que se definen como el “corazón” del grupo que lideró Larrañaga.

Los dirigentes que se quedaron en Alianza como el intendente de Soriano, Guillermo Besozzi (Soriano), el senador Carlos Daniel Camy, y Jorge Larrañaga Vidal acordaron con Raffo. Pero el aliancista de Canelones Richard Charamelo dijo que apoyará a Delgado al igual que el ministro de Desarrollo Social, Martín Lema (404), y el intendente de Cerro Largo, Alejo Umpiérrez.

Los integrantes de la alianza entre la lista 40 y el denominado Grupo de los Intendentes, así como la vicepresidente Beatriz Argimón (Futuro Nacional) y el senador Jorge Gandini (Por la Patria) son algunos de los dirigentes que aún se resisten a alinearse detrás de una de las dos candidaturas de cuño lacallista. Tampoco se sabe qué hará el imprevisible Juan Sartori.

Está por verse cuántos de ellos, por fuerza de la gravedad política, también terminarán orbitando el planeta Lacalle adheridos a alguno de sus satélites.