El polémico tuit sobre salud mental y los sobrevivientes de los Andes que Manini celebró

El senador Guido Manini Ríos, líder de Cabildo Abierto, había celebrado este jueves la polémica publicación de un influencer que sostenía, en base a la película de La Sociedad de la Nieve y el caso de los sobrevivientes de los Andes, que no es necesario ir al psicólogo para recuperarse. "Gran verdad", había escrito el general en su cuenta de X, publicación que luego borró.

Al ser consultado por este episodio en Doble Click, de FM Del Sol, Manini Ríos apuntó que la eliminación fue "accidental" y que no supo "cómo reestablecerlo". "Quise modificar los que podían entrar a comentar, porque era un foro bastante envenenado y sin querer lo eliminé", señaló ante la pregunta del periodista Juanchi Hounie.

"Me pareció interesante, que era así. Después vi comentarios que en cierta forma lo criticaban. Son posiciones, soy franco, frontal, no estoy midiendo consecuencias, si pienso que es así, lo pongo. No tengo la más mínima intención de poner en duda tratamientos de salud mental. Tuve posibilidad de conocer a muchos sobrevivientes de los Andes y me pareció que era así", contó el general.

"Hay casos en que sin lugar a dudas es necesaria (la terapia psicológica) pero también muchas veces en cualquier tema menor, cualquier contratiempo, lleva a pensar que es necesario ser tratado, estar años en terapia, que en otras épocas eso no existía y no por eso terminaron mal los que no se trataron hace 50 años", explicó.

Los periodistas consultaron también sobre esos dichos dado el hecho de que es Cabildo Abierto quien precisamente lidera el Ministerio de Salud Pública, que entre otras competencias está al frente de las políticas sobre salud mental. "Si alguien pensó que con eso quise banalizar la salud mental, se equivocó", declaró Manini, quien aclaró tener familiares directos que acudieron a terapia.

Gracias a @LaMoscaFliesu2 acá está el video por si no lo vieron...pic.twitter.com/gZayijr2C2 — Librumface (@Librumface) February 23, 2024

"Ese mensaje que hace esa persona me pareció acertado. Y como no mido muchas veces si va a caer bien o mal, lo puse", concluyó.

¿Qué decía la publicación?

Un influencer de la cuenta Helsellers –autodefinida en Instagram como de "entrenamiento para emprendedores, vendedores y closers"– reflexionó acerca de la película de La Sociedad de la Nieve y las peripecias que los jóvenes sobrevivientes del accidente en la Cordillera de los Andes debieron recorrer para salvarse, recordando el episodio de la avalancha, la necesidad de comer los cuerpos de los muertos y la expedición de Roberto Canessa y Fernando Parrado.

"Hace poco uno contaba en una entrevista y, ¿sabés cuántos de ellos fueron al psicólogo? Cero. Ninguno fue al psicólogo ni hizo ningún tipo de tratamiento en su vida. La mayoría de ellos todos profesionales, empresarios, exitosos. ¿Y me querés decir que porque trabajaste dos horas de más, que porque tu jefe te grita, porque te peleaste con tu noviecito, porque tu mamá te pegaba cuando eras chico, tenés que ir quince años al psicólogo? No seas hijo de puta, son todas excusas".

El influencer agregó que "esto demuestra que la máquina biológica más poderosa que tenemos en neustro cuerpo se adapta a todo. Todo depende de cuál es la maldita historia que te estás contando a vos mismo".