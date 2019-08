El Pórtland sigue dando números rojos y Ancap revisará plan para ese negocio

La petrolera estatal presentó este miércoles los resultados del primer semestre de 2019 con números que no mostraron grandes sorpresas. La empresa dio ganancias por US$ 26 millones, con mayoría de indicadores en verde, a excepción del Pórtland que sigue con cifras en rojo.

Está línea de negocios terminó la primera mitad del año con pérdidas por US$ 4 millones. La presidenta de Ancap, Marta Jara, explicó que si bien se han venido revirtiendo los malos resultados en el último tiempo, hasta el momento, no se ha podido alcanzar un equilibrio como el Directorio se había fijado, por lo que se analiza un nuevo plan de acción considerando el nuevo contexto.

Jara añadió que la coyuntura económica negativa por la que atraviesan los países vecinos repercute de forma negativa en la demanda de los mercados regionales. “En un momento había un plan de infraestructura ambicioso, por ejemplo en Argentina, y ahora no se está viendo esa demanda. Y también en el mercado local se registra mayor competencia”, señaló en durante la presentación del balance de la empresa.

“Hemos achicado mucho la pérdida, pero las medidas que tomamos no están llevando al equilibrio, que es la meta inclaudicable que tenemos que tener. No tenemos la respuesta de cómo se soluciona esto, pero estamos en una nueva etapa de revisión”, añadió.

En una línea similar, el gerente general de Ancap, Ignacio Horvath explicó que a principio de 2016 se planteó un plan de sustentabilidad que redujo pérdidas en 80%, pero que está incompleto en sus objetivos. “No se pudieron concretar exportaciones y con las medidas planteadas no esperamos mayores cambios en los resultados. (…) Las perspectivas que tenemos, tanto el mercado local como regional son desafiantes”, apuntó.

En el primer semestre del año el cemento cumplió con compromisos de gestión asociados a costos logísticos de abastecimiento de plantas y utilización de hornos, y lo hizo parcialmente en la meta de costos energéticos de producción. En cuanto a ventas, ese indicador está en rojo con 150.550 toneladas, muy por debajo de la meta anual que está fijada en 358.000 toneladas.

La división Pórtland viene de un 2018 en el que registró un rojo de US$ 7 millones. En esa oportunidad, la producción bajó 13% por paros del sindicato durante 88 días y hubo menores ventas por quiebre de stock. Sin los paros la pérdida hubiera sido de US$ 5 millones.

Ahorros por crudo y dólar

En el primer semestre el negocio de los combustibles tuvo ganancias por US$ 77 millones, algo por debajo del mismo período de 2018. Ello se debió a que el incremento de los costos no fue acompañado de un incremento de los ingresos, según la empresa.

La empresa indicó que pese al incremento de los costos, el resultado se sostiene en base a ahorros y eficiencia, teniendo en cuenta que el ingreso neto de Ancap es menor por aumento de IMESI, margen GLP y bonificaciones.

Desde 2016 a la fecha el costo del barril de petróleo aumentó 70%, en tanto las tarifas aumentaron en promedio un 16%. “Esto es netamente inferior al incremento de los costos y a la inflación que fue de 21%”, dijo Horvath.

También se informó que si en vez de refinar, Ancap hubiese importado el combustible, en la primer mitad del año el gasto hubiese sido de US$ 52 millones más, de acuerdo a la metodología de cálculos que utiliza el ente.

En relación a la gestión de riesgos, las compras diferidas de crudo permitieron mitigar el impacto de la volatilidad del precio con un ahorro de US$ 14,3 millones respecto a los precios del mercado. En tanto, las coberturas de tipo de cambio significaron un menor costo de ventas en US$ 9 millones.

Otros números

El margen Ebitda (resultado antes de impuestos, intereses, depreciaciones y amortizaciones) fue de 11 %, cuatro puntos por debajo del primer semestre de 2018.

De acuerdo a la presentación del balance, el grupo Ancap -incluyendo subsidiarias- cerró el semestre con un resultado operativo positivo de US$ 75 millones. Eso fue contrarrestado por pérdidas financieras de US$ 49 millones. En tanto, las empresas vinculadas al grupo aportaron ganancias de US$ 7 millones en el último ejercicio.

Eso da un resultado antes de impuestos de US$ 32 millones. Si se le restan los US$ 6 millones de impuestos a la renta el resultado global es de US$ 26 millones.

El desempeño por empresas muestra que Ducsa mantuvo resultados positivos y tuvo ganancias por US$ 10,8 millones, Carboclor (US$ 1 millón) y Gasur (US$ 885 mil). En el caso de ALUR, cerró con un rojo de US$ 2,3 millones. Jara explicó que este año la zafra de la caña de azúcar se retrasó y eso hizo que no se registraran ingresos en el primer semestre por venta de productos, pero aclaró que se proyecta un resultado de US$ 1,1 millón por encima del presupuesto.

En tanto, Cementos del Plata tuvo un desempeño negativo de US$ 740 mil. Si bien aumentó la venta de cemento, el resultado se vio afectado por la parada del principal cliente comprador de cal, una planta eléctrica en Brasil.

Gas Sayago terminó con un rojo de US$ 3,5 millones. La firma cerró sus operaciones propias el 30 de junio y hoy se encuentra en etapa de liquidación.

Deuda por US$ 949 millones

Al cierre del semestre, la deuda de Ancap y ALUR era de de US$ 949 millones. Durante el período se cancelaron deudas por US$ 36 millones. En relación a la liquidez de la empresa, en junio del año pasado el ente tenía por cobrar $ 128 por cada $ 100 que tenía que pagar en el horizonte de un año. Hoy esa relación es de $ 166 por cada $ 100 que debe abonar en ese período de tiempo.