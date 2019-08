Ancap blindó compras de petróleo para semestre y aseguró tarifas hasta enero

Hace un par de semanas atrás Ancap explicó por qué gracias a nuevas estrategias de compra de crudo y coberturas de tipo de cambio y petróleo pudo sostener las tarifas de los combustibles al público al cierre del primer semestre.

Cuando El Observador consultó a la presidenta del ente Marta Jara si ello ya aseguraba que los precios se iban a mantener sin cambios hasta enero del próximo año, la ejecutiva fue cauta y respondió que no podía afirmarlo hasta no tener un panorama más claro sobre el balance de la petrolera del primer semestre (el dato estará en un par de semanas) y porque todavía restaban cerrar las compras de dos embarques de crudo por 1,8 millones de barriles para el segundo semestre del año.

Precisamente, fuentes del ente petrolero revelaron a El Observador que en las últimas horas la empresa despejó esa incertidumbre con compras a futuro por un precio fijo, y también se tomaron opciones para tres embarques de petróleo por 2,750 millones de barriles (950 mil barriles cada uno).

El último cargamento de crudo arribará en diciembre a la boya petrolera de José Ignacio y ya formará parte del stock para cuando se vuelvan a revisar las tarifas en enero de 2020, mes donde también el Poder Ejecutivo suele ajustar el Imesi sobre las naftas.

Fue una estrategia mixta y a distintos precios, explicaron desde Ancap. Con esta variable ya resuelta y exenta de potenciales riesgos por fluctuaciones alcistas del crudo en lo que resta del año, Ancap ya tiene certidumbre sobre una de sus variables de la paramétrica para procesar combustibles refinados y para no mover las tarifas (al menos) hasta enero.

Ancap logró cerrar esta operación en medio de un endurecimiento de la guerra comercial entre China y EEUU que había golpeado fuerte los precios del crudo, a tal punto que el Brent -de referencia para Ancap- había quedado muy cerca de su referencia de US$ 54,5 por barril que definió en enero para este 2019.

Cobertura para mitigar riesgo

Al cierre del primer semestre, el ente petrolero pudo mantener las tarifas producto de la puesta en práctica de nuevos instrumentos de gestión de riesgos como la contratación de nuevos contratos a futuro para el dólar con el Banco Central (BCU), seguros de precios compra de crudo, y opciones de compras de petróleo con entregas diferidas a un precio definido.

De acuerdo a las autoridades de la empresa, con las medidas adoptadas entre enero y junio, la empresa pudo reducir en US$ 14,3 millones el costo del crudo respecto al mercado y lograr una mayor certidumbre para el manejo de las tarifas para el semestre julio-diciembre.

En enero, Ancap había definido una paramétrica con un tipo de cambio promedio a $ 33,60 y un crudo Brent a US$ 54,5. El 70% de la paramétrica depende de estas dos variables.

Un aumento de US$ 1 del barril Brent -sobre su paramétrica- tiene un impacto negativo para el ente de US$ 16 millones, mientras que una suba del tipo de cambio en $ 1 le afecta en US$ 26 millones. La refinería de La Teja procesa anualmente unos 16 millones de barriles por año. El tipo de cambio cerró este jueves a $ 35,27, mientras que el crudo Brent lo hizo a US$ 57,4. Así hoy el valor teórico en pesos del Brent está apenas 8% por encima de la paramétrica; en abril y mayo esa brecha llegó a estar entre el 30% y 40%.

En tanto, para cubrirse del tipo de cambio, el ente firmó en julio de este año dos nuevos contratos con el BCU: uno de compraventa de dólares a futuro con entrega, y otro contrato por compensación de diferencia respecto a los futuros que se liquida mensualmente. Ambos contratos son por US$ 180 millones y en 6 cuotas iguales y consecutivas. Con ello tiene cubierto gran parte del riesgo cambiario, y amplió la cobertura que había iniciado en 2017 con operaciones por US$ 20 millones mensuales.

Crudo se recuperó

Los precios del petróleo subieron más de 2% este jueves por expectativas de más recortes de suministros de la OPEP, lo que se sumaba a la estabilización del yuan tras una semana agitada por el enfrentamiento comercial entre Estados Unidos y China.

Los futuros del Brent subieron 2,1%, a US$ 57,38 el barril, mientras que los del crudo estadounidense WTI ganaron 2,8%, a US$ 52,54 por barril.

Los precios se recuperaron después de caer el miércoles casi un 5%, a su nivel más bajo desde enero, tras conocerse datos que mostraron un crecimiento inesperado de las reservas de crudo en Estados Unidos, que revirtió casi dos meses de declive.

"El repunte de los precios de la energía parece una corrección normal de una condición técnica de sobreventa a corto plazo", dijo Jim Ritterbusch de Ritterbusch and Associates en una nota.

"El Brent y el WTI están rebotando por una combinación de un rango de cotización del yuan mejor a lo esperado, lo que alivia el temor a que se produzca una guerra cambiaria", dijo Harry Tchilinguirian, de BNP Paribas en Londres.

Los reportes de que Arabia Saudita, el mayor exportador de petróleo del mundo, pidió a otros productores discutir la caída de los precios del barril también podrían estar apuntalando al mercado, destacó. Un funcionario saudí dijo el jueves que el reino mantendría en agosto sus exportaciones de petróleo por debajo de 7 millones de barriles por día (bpd) y que la producción no superaría los 10 millones de bpd este mes.

Con Reuters