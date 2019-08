Dólar volvió a subir y el BCU ya vendió más de US$ 300 millones para sujetarlo en agosto

El dólar en Uruguay acompañó el comportamiento regional y terminó la jornada con suba. El Banco Central (BCU) debió vender reservas para evitar un aumento mayor. En Argentina, la moneda cotizó por encima de los 60 pesos.

El dólar mayorista cerró este miércoles a $ 36,627, con un incremento promedio de 0,35% respecto a la jornada anterior. La divisa lleva un aumento de 6,6% en lo que va de agosto y de 13% en el año. Había finalizado el año pasado con un fortalecimiento de 12,6%.

En esta jornada, el BCU volvió a intervenir en el mercado de cambios para intentar amortiguar la suba del dólar. La autoridad monetaria realizó ventas en el mercado spot de US$ 16,5 millones dentro de una operativa en la que se movieron US$ 49,3 millones.

En lo que va de agosto, ya se desprendió de US$ 304,4 millones de reservas con operaciones spot y ventas a futuro.

En tanto, en la pizarra del Banco República (BROU), el billete estadounidense cotizó a $ 35,86 para la compra y a $ 37,36 para la venta, con una suba de 11 centésimos respecto al día anterior. En cambios de la capital llegó a venderse a $ 37,60.

Región

En Argentina, luego de llegar a avanzar 3 pesos en la primera hora de operaciones, el dólar recortó el avance. Fue a fuerza de reservas, ya que el Banco Central (BCRA) realizó seis subastas, la primera por US$ 50 millones, la segunda por US$ 100 millones, la tercera por US$ 150 millones y la cuarta, quinta, sexta y séptima por US$ 200 millones.

El total adjudicado fue sin embargo menor, al alcanzar los US$ 367 millones, que se sumaron a los US$ 302 millones que colocó ayer para pisar el precio de la divisa.

El Central también subastó US$ 60 millones por cuenta del Tesoro. De esta forma, desde las PASO el BCRA ya vendió US$ 1.428 millones de reservas para contener el dólar.

El dólar minorista cerró con suba de 2 pesos en las pantallas del Banco Nación (BNA) a 60 pesos, luego de tocar los 61 por la mañana.

El dólar mayorista sumó 1,80 pesos y terminó a 58,10, tras tocar un techo de 58,70. El promedio entre bancos que realiza el BCRA fijó el precio en 60,10 pesos.

Además de vender reservas, la entidad que dirige Guido Sandleris lanzó una norma de urgencia que fuerza a exportadoras a liquidar divisas para calmar al dólar. El directorio determinó limitarla financiación en pesos de las grandes exportadoras. Al no poder financiarse en moneda local, esas empresas se verán obligadas a liquidar divisas. El sentido de la norma es generar oferta para intentar calmar al dólar.

En Brasil, la divisa se fortaleció 0,7% y cotizó a 4,159 reales.

Las monedas de América Latina se depreciaron este miércoles, en medio de la demanda de dólares por parte de los agentes para cubrir riesgos en activos más seguros, ante la creciente aversión al riesgo derivada de las preocupaciones de desaceleración económica global.

Los temores de recesión fueron alimentados durante la sesión con la inversión de la curva de rendimientos de la deuda estadounidense, con los retornos a corto plazo cotizando por sobre los de vencimientos de más larga duración.

El peso mexicano cayó 0,16% en su quinta sesión consecutiva y superando la barrera de los 20 pesos por dólar.

El chileno, en tanto, cotizó con una caída de 0,07% y marcó su mínimo nivel intradía desde enero de 2016.

En Colombia, el peso bajó 0,31% y alcanzaba nuevos mínimos récord.

Con información de El Cronista y Reuters