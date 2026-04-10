Montecon culminó con éxito una operación sin precedentes en el Puerto de Montevideo: cómo se resolvió una contingencia compleja en tiempo récord

Tras finalizar de forma segura y con éxito la compleja operativa asociada a la contingencia del buque Ever Feat , Montecon comparte los principales hitos de una intervención que puso a prueba y confirmó la capacidad técnica y la versatilidad de un operador multipropósito en el Puerto de Montevideo.

El puerto capitalino recibió al buque portacontenedores Ever Feat, operado por la naviera taiwanesa Evergreen, tras un incidente en navegación ocurrido el año pasado entre Navegantes (Brasil) y Uruguay , como consecuencia de condiciones meteorológicas extremas que provocaron el colapso de varios contenedores.

La magnitud y complejidad del escenario plantearon un desafío operativo inédito para el sistema portuario uruguayo , que exigió una respuesta inmediata, altamente técnica y coordinada para evitar mayores riesgos humanos, ambientales y logísticos.

En ese contexto, Montecon asumió el liderazgo de una de las operaciones más complejas de los últimos años, sin interrumpir la dinámica habitual del puerto, reafirmando su rol como socio estratégico de Evergreen y actor clave en la cadena logística regional.

EVER FEAT_MONTEVIDEO (1)

Un desafío operativo de alta complejidad

El colapso de los contenedores afectó tanto cargas de exportación como de importación provenientes de distintos puertos. La prioridad fue restablecer condiciones seguras para permitir que el buque retomara su operativa normal, minimizando impactos mayores sobre el tráfico marítimo regional.

Además de los riesgos para el personal y el entorno, estaba en juego la continuidad de la operativa del Ever Feat, por lo que se requería una solución inmediata y coordinada entre múltiples actores nacionales e internacionales.

EVER FEAT 8

Coordinación internacional y planificación técnica

Montecon se consolidó como el eje articulador de la operación, gestionando de forma temprana la participación de Resolve Marine, compañía internacional especializada en salvataje marítimo con experiencia en incidentes de gran escala alrededor del mundo.

Si bien Montecon cuenta con equipamiento de última generación y personal altamente calificado, no existían antecedentes locales de una remoción de contenedores colapsados de esta magnitud. Por ese motivo, se desarrolló un Damage Container Removal Plan (Plan de Remoción de Contenedores Dañados) en conjunto con autoridades portuarias, el cliente y especialistas de Resolve Marine que arribaron al país para apoyar la intervención.

La planificación detallada y las instancias de coordinación previas permitieron alinear a todos los actores involucrados (autoridades, Evergreen y Montecon) y asegurar que la operativa se integrara a la dinámica habitual del puerto, sin interrupciones en el flujo normal de buques.

EVER FEAT 7

Ejecución segura y precisa

Las tareas se desarrollaron en paralelo a las operaciones regulares de la terminal. En una primera etapa se procedió a la descarga de la carga no afectada, para luego avanzar en la remoción de los contenedores colapsados.

Durante 20 días de trabajo ininterrumpido, equipos de Montecon, Resolve Marine y autoridades locales llevaron adelante maniobras de extrema precisión, que incluyeron el uso de redes y sistemas de amarre especiales, así como la intervención de especialistas en rapel para asegurar contenedores en riesgo de caída.

La seguridad fue el eje transversal de toda la operativa. Se elaboraron reportes diarios con el detalle de los avances, maniobras realizadas y contenedores retirados, garantizando trazabilidad, control y transparencia durante todo el proceso.

Montecon aportó su experiencia en operaciones terrestres, personal HSEQ, grúas móviles, equipamiento especializado y un profundo conocimiento operativo, demostrando que Uruguay cuenta con capacidades técnicas para responder, alineadas a estándares internacionales.

Ever Feat 9

Un hito para el puerto y la logística regional

La culminación exitosa de la operación, sin incidentes, fue destacada por todas las partes involucradas. Evergreen resaltó el profesionalismo, compromiso y dedicación de Montecon, mientras que las autoridades subrayaron la capacidad de respuesta del sistema portuario uruguayo en plazos exigentes.

Más allá de la resolución puntual de la contingencia, esta experiencia dejó aprendizajes técnicos y operativos que fortalecen al puerto de Montevideo, al posicionarlo como referente regional en la gestión de emergencias marítimas de gran escala.

La operación evidenció que la combinación de activos estratégicos, conocimiento técnico especializado, coordinación internacional y la versatilidad de un operador multipropósito permite a Uruguay ofrecer soluciones de nivel mundial ante desafíos extraordinarios.

Capacidad probada y proyección internacional

La remoción exitosa de los contenedores dañados del Ever Feat fue mucho más que una respuesta a una emergencia, ya que representó una demostración concreta de la madurez operativa y técnica del sistema portuario uruguayo, y un ejemplo de la sinergia entre actores públicos y privados.

Con esta operación, Montecon reafirmó su posicionamiento como socio confiable para las principales navieras del mundo, capaz de brindar respuestas ágiles, seguras y profesionales en cualquier circunstancia, contribuyendo a fortalecer la reputación del puerto de Montevideo en la región y a nivel internacional.