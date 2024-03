El posteo de Moria Casán sobre el 8M: "Me percibo hombre y me relajo"

Amante de las polémicas, Moria Casán sorprendió a todos con un irónico posteo en la red social X (ex Twitter) en el que hizo una alusión al Día Internacional de la Mujer. "Hello, soy gladiadora desde niña, cuando decidí no someterme a ningun mandato, social, cultural, religioso, paternomaterno, me autogestioné sin cosificarme, me construí sin victimizarme, atravesé el dolor sin instalarme en el sufrimiento, y HOY 8M, me percibo hombre y me relajo", publicó la diva, despertando todo tipo de comentarios.

No es la primera vez que Casán muestra diferencias con el movimiento feminista. En en una entrevista con Angel de Brito, años atrás, la vedette se definió como “feminista y machista", argumentando que "las feministas actuales subestiman a todo el mundo”. “Soy feminista de primera hora, pero no agresiva. No radicalizo. Aunque respeto muchísimo a las feministas actuales, estoy leyendo mucho libro de mucha feminista…”, dijo Moria en ese momento, y ante la pregunta de De Brito sobre las acusaciones que otras feministas podrían hacerle, la diva no reculó sino que redobló la apuesta: “Sí, también soy machista, tengo un momento en que me agarra un ataque de misoginia, sí. Cuando veo la ‘conchudez’ a un punto que ya es demasiado…”

De acuerdo con su explicación, “las feministas actuales han radicalizado la subestimación. Subestiman a todo el mundo. Todo el mundo que no tenga el pensamiento de ellas es como que no existe. Y toda radicalización es fatal. Pero yo, feminista, perdón: entré al teatro de revistas, fui la única que puse en un contrato que, a mí, ningún hombre, ningún cómico, me podía decir un chiste basado en mi culo”.

En otra oportunidad, entrevistada por el programa político A dos voces (TN) en medio de la pandemia de coronavirus, Moria sostuvo que el movimiento feminista tiene una oratoria “panfletaria” y que “todas dicen que son sororas y cada vez se muestra más limitadas de cerebro. Ellas mismas se cosifican sacándose fotos”.

La relación entre Moria y el feminismo en una entrevista

Hace cuatro años Moria fue consultada por su relación con el movimiento en una entrevista con Infobae, junto a Nacha Guevara. La diva dijo "yo soy una feminista no agresiva desde que nací". Esto demuestra una vez más las diferencias de pensamiento que tiene con el feminismo radical.

El cruce entre Moria Casán y Romina Manguel por el feminismo

En una oportunidad, la One tuvo una fuerte discusión con Romina Mangel por su denuncia pública de acoso. La periodista contó una situación que le resultó muy violenta y desagradable y Moria sostuvo que se trataba de una "guachada". "El señor dijo que era tu pareja", le recalcó Casán. "No me interesa lo que te pasó porque me criticaste sin conocerme", agregó cuando Manguel intentaba explicarle lo sucedido. Sin embargo, se adjudicó nuevamente el título de "una de las primeras feministas".

"Yo soy una fiel defensora de la mujer. A mi nunca nadie me acosó, ¿sabés por qué? porque no lo permití", agregó. Romina Mangel expresó estar pasándola mal y la diva se limitó a decir que se trataba de un show que le estaba haciendo. "Estamos adentro de una televisión que es un electrodoméstico", explicó minimizando la situación. La periodista hizo hincapié en la revictimización que se genera al contar situaciones de acoso o abuso, dando como ejemplo la discusión con Moria. Una vez más, la respuesta fue su descripción de feminista no agresiva y concluyó: "no hay nada que respete más que a una mujer" y habló de sus contratos de hace más de 40 o 50 años donde prohibía que se hagan chistes con su físico.