El PP pone en la mira a Armengol por su actuación en el "caso Koldo" y pide su dimisión

El PP ha exigido este viernes la dimisión inmediata de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, por entender que el Gobierno balear que presidía durante la pandemia fue conocedor y colaborador activo de una presunta estafa en la compra de mascarillas vinculada al asesor del entonces ministro José Luis Ábalos.

Según el portavoz del partido, Borja Semper, las sospechas "son más que fundadas" y "su situación es insostenible", por lo que no debería "llegar como presidenta del Congreso al próximo pleno".

"La tercera autoridad del Estado no puede estar comprometida en acusaciones tan graves, porque compromete la dignidad de los diputados y avergüenza a los españoles", ha añadido.



Fuentes del entorno de Armengol aseguran a EFE que durante su mandato al frente del Govern balear avaló en 2020 las mascarillas que recibió de la empresa vinculada al caso Koldo porque no eran "fake" y, aunque no llegaban a los estándares de las mascarillas FFP2, eran válidas como mascarillas quirúrgicas.



Por eso, después de comprobar que una parte de las mascarillas recibidas no tenían la calidad esperada, se reclamó la diferencia de precio entre una y otra, y no el total, apuntan las mismas fuentes.



Sin embargo, la nueva presidenta de Baleares, Marga Prohens, del PP, ha dicho que no tienen interés en seguir con esa reclamación por el trámite administrativo, sino penal, con el objetivo de pedir los 3,7 millones de euros porque "todo el contrato es fraudulento".



Ante esta situación, la vicepresidenta del Gobierno y número dos PSOE, María Jesús Montero, ha defendido la actuación de Armengol, de quien ha dicho que siguió "escrupulosamente el procedimiento", y ha recordado que "el juez no cuestiona que los contratos fueron legales", sino que investiga si "hubo personas que se aprovecharon de sacar rédito personal a costa de mordidas"

EFE