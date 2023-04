El precio del ganado gordo tiende a estabilizarse mientras el de los granos baja

Los precios de los granos perdieron pie esta semana en un mercado inundado de soja y maíz de Brasil, al tiempo que el ganado gordo en Uruguay sostiene sus precios. El mercado lanero volvió del receso con tónica bajista y los valores que se pagan por la lana gruesa uruguaya son cada vez mas reducidos.

El mercado del ganado para faena tiende a estabilizarse en valores, manteniendo la firmeza. Persiste la agilidad y el dinamismo de semanas anteriores, aunque se acentúa la disparidad de precios entre plantas.

El rango de valores está entre US$ 4,10 y US$ 4,30 por kilo en cuarta balanza para el novillo pesado especial. Algún frigorífico donde están operando equipos de faena kosher ofrece algún centavo más para concretar los negocios.

Los negocios por vaca gorda van entre US$ 3,80 y US$ 3,90, con algún ganado puntual, especial y pesado que puede llegar a acercarse a los US$ 4. La vaquillona cotiza en el eje de los US$ 4,10. Las cargas en todos los casos son rápidas, alrededor de una semana.

El denominador común de las últimas semanas es la baja oferta, sobre todo de ganado de calidad. Eso explica fundamentalmente la firmeza del mercado, pero sin una tendencia al alza como en semanas anteriores. “La industria es consciente de que hoy no es un tema de precios, sino es un tema de oferta”, dijo Diego Arrospide, director de escritorio Arrospide.

Precio del novillo gordo.

Recién van repuntando los verdeos, avenas y praderas, y empiezan a entrar los ganados a los campos. “Hasta avanzado mayo o principios de junio no van a aparecer ganados de comida y, asimismo, eso va a ser muy en cuentagotas”, apuntó el operador.

Los corrales están prácticamente todos llenos y comienza la faena de ganado de engorde con destino a cuota 481 a partir de la semana que viene.

Aunque en las últimas ventanas de cuota la faena de corral no ha tenido mayor incidencia en el mercado, sí quitaría presión de compra sobre los ganados de pasto en los próximos 15 o 20 días. Y podría dar un impulso a la faena, que la semana pasada fue de solo 36.740 cabezas, y que en el promedio de las últimas cuatro semanas móviles no alcanza las 40 mil.

Carne de exportación

En los mercados externos, si bien China se ha mostrado más tranquilo en precio y demanda, la economía de ese país aumenta su crecimiento y también su consumo. El precio de exportación se consolida cercano a US$ 4.500 en 30 días móviles y la semana pasada fue de US$ 4.756, de acuerdo a los datos preliminares del Instituto Nacional de Carnes (INAC).

Con una mejora desde el punto de vista forrajero, el mercado de reposición en de los últimos 20 días ha retomado dinamismo, con una demanda activa y clara preferencia por los negocios más cortos. Esto se vio en el remate de Lote 21 de esta semana, con buenos porcentajes de colocación y puja de los compradores.

Ya se está cruzando el grueso de la zafra de terneros y la oferta de reposición empieza a decaer. Las ventas vienen ágiles y fluidas, con un rango de valores de entre US$ 2,50 y hasta US$ 2,70. La exportación en pie está operando y marca un piso de precios.

La única diferenciación de la demanda de ganado para el campo es ante los ganados sentidos, sobre todo, ganado de cría con terneros al pie, comentó Arrospide. Aunque los campos están verdes no hay un volumen de pasto que permita a los ganados acomodarse si no hubo un ajuste de carga. Las terneras cotizan en el eje de US$ 2,10. Y la vaca de invernada entre US$ 1,55 y US$ 1,60.

Los lanares siguen firmes en precio y con colocación rápida. Comienza una etapa del año en que la oferta empieza a menguar. Hay un alto porcentaje en la posición de la faena que es de ovejas, muy por encima del año pasado. “Tiene alguna relación directa sobre todo con las lanas gruesas, que hay un proceso de liquidación y mucha gente ajustó carga por el lado de los lanares. Los lanares fueron los únicos beneficiados de esta sequía, estaban en muy buen estado y era de fácil y rápida colocación”.

El cordero pesado cotiza desde US$ 3,45 hasta US$ 3,50, la oveja ronda los US$ 3,10 y los capones entre US$ 3,13 y US$ 3,15.

Para el mercado ganadero, “vemos unas próximas semanas, o meses, de un mercado ágil, dinámico que sin duda va a traccionar a toda la cadena”, subrayó el operador.

Mercado de granos

Mientras avanza la cosecha de soja en los campos se va confirmando el desastre productivo que provocó la sequía. La Bolsa de Cereales de Buenos Aires volvió a recortar su estimación a 22,5 millones de toneladas, 2,5 millones de toneladas menos que su anterior pronóstico, lo que significa que será la peor zafra de en 23 años.

En Argentina la cosecha alcanzó 16,7% de la superficie con un rendimiento de 1.570 kilos por hectárea.

La semana pasada, la Bolsa de Comercio de Rosario había ya recortado la estimación a 23 millones de toneladas de soja.

Para la zona núcleo de Argentina se había proyectado en 1.480 kilos por hectárea a mediados de marzo y normalmente se ubica entre los 4.000 a 4.500 kg/ha

Está en curso la tercera edición del dólar soja en Argentina, por ahora con escaso impacto, menos de la mitad de las liquidaciones de años anteriores

Mientras, la sequía sigue siendo protagonista demorando la implantación de trigo en Argentina. Hay una buena intención de siembra que podría superar los 7 millones de hectáreas, pero a esta altura la tarea no podrá empezar hasta avanzado mayo porque no aparecen las precipitaciones que permitan iniciar las tareas con agua en el suelo.

Lo anterior no fue suficiente para frenar una trayectoria de bajas en el mercado, donde incide la producción récord de soja y maíz de Brasil, así como un buen comienzo de siembra en Estados Unidos donde muchos ven una cosecha récord de maíz.

El comienzo de la siembra fue ágil y no hay obstáculos meteorológicos importantes por ahora. Esa situación de oferta brasileña y de Estados Unidos sumada a la baja del precio del petróleo esta semana llevaron a un mercado bajista.

Eso se suma a una tónica bajista también en Uruguay por un ensanche de las primas que llevó a que esta semana se pasaran cotizaciones en el entorno de US$ 515 por soja, unos US$ 15 menos que la semana anterior.

Valor de la soja.

Otro factor que ha estado incidiendo en el mercado fue la resolución del conflicto que se generó con la interrupción de las exportaciones de Ucrania por tierra hacia Polonia, Hungría y Eslovaquia, tras la intervención de la Unión Europea. Persisten las dudas respecto a que se puedan sostener las exportaciones por vía marítima a través del acuerdo con Rusia que vence el 18 de mayo.

Mercado de lanas no se recupera

El mercado lanero de Australia volvió a operar luego de una semana de receso y, pese a los índices positivos de la reactivación de la economía de China conocidos el martes, el desempeño fue a la baja.

La acumulación de oferta durante la pausa de Pascuas frenó la posibilidad de mejorar los valores, a lo que se le suma la calidad despareja de lana ofrecida.

El Indicador de Mercados del Este (IME) bajó 1,6% en dólares y cerró la semana a US$ 8,64. La divisa australiana se fortaleció, por lo que la caída en moneda local fue menor: 0,9%.

El indicador en dólares estadounidenses es hoy 12% inferior al de un año atrás y 11% menor al del pico del año 2023, que fue de US$ 9,77 a mediados de febrero.

Las operaciones ganaron dinamismo en el correr de la semana después de una apertura floja el martes, en la que los compradores chinos se aseguraron importantes volúmenes de lana Merino. El miércoles y jueves se sumaron otros compradores a la puja y estabilizaron el mercado.

Los niveles de precio se mantuvieron y mostraron subas en algunos tipos de lana de los extremos más fino y más grueso, así como estabilidad en la categoría de 21 micras.

El receso sirvió para descongestionar problemas logísticos en los puertos australianos, así como para aliviar las obligaciones financieras de los compradores.

Cotización de la lana.

La operativa comercial en el mercado uruguayo se limita a negocios puntuales, con valores que no conforman y que han caído en las últimas semanas. Las ventas reportadas por el Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL) esta semana indican que por lanas Corriedale de 28,5 micras sin acondicionar se obtuvo apenas US$ 0,60 por kilo vellón y US$ 1 por kilo en lanas de 26 micras sin acondicionar.