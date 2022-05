El precio justo del Bitcoin: JP Morgan reveló a cuánto debería cotizar y dijo si tiene chances de recuperarse

El "criptoinvierno" entró en su novena semana y el Bitcoin no ha podido escapar del frío. Desde los aspectos técnicos hasta el volumen de negocio, los indicadores del mercado están en rojo o en amarillo para la mayor criptodivisa, que ha perdido un tercio de su valor en solo dos meses.

Ante este panorama, el banco norteamericano JP Morgan publicó un informe en el que señaló que el precio justo para este criptoactivo es un 28% más alto que su nivel actual, lo que implica un "importante recorrido al alza a partir de aquí" tras la dramática venta de las criptomonedas de las últimas semanas.

El precio justo según JP

Para contextualizar, el Bitcoin ha perdido la mitad de su valor desde el pico de US$ 69 mil del 10 de noviembre pasado. Esta semana, coquetea con los US$ 30 mil, después de haber tocado su mínimo en 17 meses con US$ 25.401 el pasado 12 de mayo.

En una nota publicada este miércoles, la principal empresa financiera del mundo señaló que las criptomonedas han superado a los bienes inmuebles como uno de sus "activos alternativos" preferidos, es decir, activos que no entran en las categorías típicas como las acciones y los bonos.

A su vez, señalaron que se mantenía en su opinión de que US$ 38 mil era un precio razonable para el Bitcoin. Esta cifra es un 28% más alta que el nivel de US$ 29.500 de la principal criptomoneda este miércoles.

"La corrección del mercado de criptomonedas del mes pasado se parece más a una capitulación en relación con el pasado mes de enero/febrero y, en el futuro, vemos un alza para el Bitcoin y los mercados de criptomonedas en general", dijeron los encargados de research y estrategia del banco en la nota.

No logra superar los US$ 30 mil

Bitcoin (BTC) abrió hoy el mercado con signos zigzagueantes y con una leve suba de 0,50% en comparación a los últimas 24 horas. Aun así, hay preocupación en los criptoahorristas al no poder superar los US$ 30 mil. Ayer, el resto de los activos sufrieron caídas de entre un 5% y un 9% en las últimas 24 horas.

Según la información de CoinMarketCap, la cotización de BTC se encuentra en US$ 29.630 durante el inicio de la tarde de este miércoles. Ethereum (ETH), por otro lado, se mantiene relativamente estable y en el último día varió unas leves décimas, escenario que lo sigue imposibilitando a poder superar la simbólica marca de los US$ 2 mil.

El Cronista-RIPE