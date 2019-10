El puerto de Montevideo no levanta cabeza y se apronta para dos años complejos

La actividad del puerto de Montevideo no es ajena al pobre desempeño económico de Uruguay y sus vecinos (Argentina y Brasil) en los últimos meses. En el acumulado enero-setiembre, la principal terminal logística del país movió 338 mil cajas de contenedores, volumen que implicó una caída de 7% respecto a igual período del 2018, “que ya había sido un año malo”, informó a El Observador el director blanco de la Administración Nacional de Puertos (ANP) Juan Curbelo. En tanto, los tránsitos de contenedores por la terminal de Montevideo acumulan una retraccion del 5,7% este año.

El jerarca estimó que el 2019 terminará con un descenso de la actividad de contenedores del orden del 7%.

El gerente general de Montecon -el principal operador de los muelles públicos de la ANP- Juan Olascoaga precisó que no es solo Montevideo el que está siendo arrastrado por un menor ritmo de actividad. Agregó que el puerto de Buenos Aires muestra caídas más significativas que su competidor local, aunque las terminales de granos de Rosario muestran otra cara, al igual que Nueva Palmira en Uruguay producto de una mayor producción de granos en la última zafra de verano. De acuerdo a datos del Inalog, el movimiento de carga por esa terminal creció 10% en el acumulado enero-junio.

El último dato de setiembre en contendores fue particularmente negativo para Montevideo. Según explicó Olascoaga, usualmente a esta altura del año la importación suele mostrar otra cara porque se comienzan a preparar la zafra de venta de fin de año, algo que no aconteció. Ello se dio básicamente por la incertidumbre que gira sobre el resultado de las elecciones en Argentina, mientras que a nivel doméstico juega en contra la fuerte suba del tipo de cambio de los últimos meses.

El gerente de Montecon indicó que las “mayores dudas” están en Argentina porque se desconoce qué rumbo le dará a la política portuaria un eventual (y más que probable) triunfo de Alberto Fernández. De hecho, el gobierno de Mauricio Macri (su principal contrincante) acaba de suspender para 2020 un llamado a licitación internacional para realizar una importante obra de modernización del puerto de Buenos Aires con una inversión en su momento que se proyectó en unos US$ 2.000 millones.

Obras desafiantes

“El comercio exterior portuario en la región está bastante quieto y cada país tiene su propia incertidumbre”, resumió Olascoaga. Precisamente, en el caso de Uruguay advirtió que la actividad para 2020 y 2021 será “complicada” porque un par de años de “congestión en los muelles” producto de cuatro obras infraestructura nada menores, que demandarán una inversión de unos US$ 1.600 millones.

La primera -que ya comenzó con sus trabajos iniciales- es la construcción de un viaducto que tendrá un tramo aéreo de 1.800 metros con dos rampas de acceso para los vehículos de carga al puerto (US$ 125 millones). También ya está dando sus primeros pasos la construcción de la terminal especializada para celulosa para UPM, en cual está previsto se inviertan US$ 280 millones.Lo mismo ocurre con el tren para la pastera que ingresará al puerto que demandará unos US$ 1.100 millones.

La cuarta obra -que todavía no comenzó, pero se espera que lo ha en breve- es el muelle pesquero de Capurro a cargo del consorcio Teyma-Chediack. Curbelo informó a El Observador que luego de algunos cambios al proyecto ejecutivo se continúan “puliendo detalles” para que el proyecto finalmente pueda rodar. El contrato original fijaba una inversión de US$ 95 millones, pero luego hubo correciones de diseño y su costo se elevó a unos US$ 115 millones. “Vamos a estar muy atentos a esas negociaciones para que los costos no sean muy superiores a los pactados en el contrato original”, afirmó el director de la ANP.

Menos pasajeros por Colonia

Los números del puerto no solo negativos para los contenedores. Colonia, la principal terminal para el movimiento de turistas vía marítima, movió 1,051 millones de pasajeros en el período enero-julio, frente al 1,376 millones de viajeros de igual período del año pasado. Es decir, hubo una retracción de más de 300 mil pasajeros en el acumulado de los primeros siete meses de 2019.