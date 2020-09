El regreso de la Libertadores con forceps y la inyección de millones de dólares

La pelea en el continente contra la pandemia de covid-19 es día a día. El enemigo es silencioso y peligroso. Argentina sigue en cuarentena y su presidente Alberto Fernández declaró que no estaban las condiciones para volver a jugar al fútbol. Bolivia quedó conmovida por el fallecimiento del presidente de la Federación, César Salinas, tras contraer coronavirus y el torneo local aún no regresó. Venezuela suspendió su campeonato y todo se agravó tras el fallecimiento del presidente de la Federación, Jesús Berardinelli. Colombia espera comenzar a mediados de este mes. El resto volvió a la actividad. Seis de las 10 juegan sus competencias locales, cuatro aún no tienen fútbol.

Por estas horas, la situación en Boca Juniors de Argentina es caótica. Ahora se anuncian más contagios y solo 10 jugadores del plantel están habilitados para entrenar. Tres de los cuatro goleros tienen covid-19. El equipo no tiene entrenador porque Miguel Russo está impedido de dirigir por ser considerado ciudadano de riesgo. Su colaborador Leandro Somoza y el profesor Damián Lanata están aislados por contraer coronavirus. También el entrenador de arqueros Fernando Gayoso contrajo la enfermedad. AFP Lo que queda del equipo trabaja bajo las órdenes de Mariano Herrón, quienes se ejercitan en un hotel. Bajo este panorama, la Conmebol retomará la actividad de la Copa Libertadores el 15 de setiembre. Se reiniciará en el mismo lugar que se pausó en marzo, en la fase de grupos. En algún momento en Boca pensaron en elevar el pedido de postergación, pero se dieron cuenta que sería imposible. Hace más de un mes el organismo resolvió ampliar la lista de buena fe de 30 a 40 jugadores para la Libertadores y Sudamericana, para prevenir casos en los que los clubes puedan sufrir ausencias por covid-19. “Considerando que los reglamentos disponen que un equipo puede presentarse a jugar hasta con un mínimo de siete jugadores, el Consejo resolvió esta ampliación de la nómina de atletas para que los equipos mantengan sus niveles de competitividad, ante imprevistos derivados de la pandemia de covid 19”, expresó Conmebol. Leé también Los árbitros uruguayos comenzaron su odisea para dirigir en Libertadores La realidad es que el máximo organismo del fútbol sudamericano puso el pie en el acelerador para el regreso de la actividad, y no lo saca. En los últimos dos meses fue adelantando partidas de dinero a los clubes participantes, a los efectos de que puedan afrontar los gastos de una competencia que se jugará en condiciones atípicas, con delegaciones que se trasladan en vuelos chárter, que viven en una "burbuja" y con partidos que no tendrán hinchas en las tribunas. El 3 de setiembre destinó una partida de US$ 2.560.000, monto que se sumó a los más US$ 93.000.000 ya repartidos a clubes y asociaciones miembro desde el inicio de la pandemia. Esto se suma al llamado Manual Operativo y Sanitario para la reanudación de las competencias de clubes (Copas Libertadores y Sudamericana). La Sudamericana está previsto que regrese en la última semana de octubre, después que culmine esta experiencia en la Libertadores, en la que programaron completar la fase de grupos. ¿Cómo vuelve la Copa? El manual elaborado por la Conmebol fue presentado y se negoció con los gobiernos y los Ministerios de Salud de los 10 países que tienen representantes en los torneos. El mismo consta de 14 apartados y anexos en un total de 62 páginas donde se detalla absolutamente todo lo referido al antes, durante y después de cada partido. Las personas autorizadas a ingresar a cada juego no superan las 250 de las cuales 110 son de los equipos que disputan el juego. El resto son árbitros, oficiales, seguridad, control de dopaje, personal sanitario y escasos periodistas. En el caso de Uruguay, el último país en aprobar el protocolo propuesto por Conmebol, el gobierno aprobó algunas excepciones para el ingreso de extranjeros, pero tendrán que seguir los siguientes requisitos: 1) Al ingresar al país las delegaciones extranjeras o los planteles de Nacional y Peñarol serán sometidos a hisopados para descartar positivos. 2) Las delegaciones extranjeras llegarán en vuelos chárter. Desde el aeropuerto se trasladarán a hoteles. Permanecerán allí hasta el día del partido. Jugarán el encuentro por la Libertadores e inmediatamente regresarán a su país. Se hospedarán en hoteles alejados del centro de la ciudad. 3) Cuando las delegaciones de Nacional y Peñarol regresen del exterior les realizarán hisopados al ingresar al país y una cuarentena de siete días en las concentraciones de los clubes (Los Céspedes y Los Aromos), en las que no podrá ingresar ni salir nadie. No obstante, en ese período los equipos podrán concurrir a disputar partidos por el torneo local. En caso de que los equipos uruguayos incumplan este protocolo, el gobierno romperá el acuerdo y volverá atrás en las excepciones que hizo con el fútbol. Calendario y localía El protocolo establece que las delegaciones serán compuestas por un máximo de 50 representantes, incluidos jugadores y oficiales. En cuanto al calendario, restan 11 fechas, incluyendo la final, para la finalización de la Copa Libertadores 2020 y nueve, con final incluida, para terminar la Sudamericana. Esto indica que ambas competencias se podrían prolongar hasta principios de 2021. Las exigencias sanitarias en los otros países @ClubALoficial Los clubes que sean visitantes deben entregar a Conmebol los resultados de hisopados o PCR, 24 horas antes del inicio del viaje. Los locales disponen de 48 horas de tiempo. Posterior a la primera fecha de la vuelta, y antes de cada viaje, se deberá cumplir estrictamente los protocolos sanitarios del país de salida y de destino en su caso. Dentro de las 12 horas del arribo de la delegación oficial de un club al país donde se jugará el partido, la Conmbol realizará la prueba rápida a toda la delegación oficial. Leé también Las vueltas del fútbol y de la vida pueden llevar a que Suárez y Chiellini sean compañeros en Juventus En torno a los alojamientos, si bien la contratación de los hoteles para estadía es entera responsabilidad de los clubes visitantes, en el protocolo se establece algunas exigencias: -Habitaciones singles para todos los integrantes de la delegación. -Evitar desplazamientos innecesarios por el hotel y lugares donde podría haber aglomeraciones -No mantener contacto con personas extrañas a la delegación -Conmebol recomienda evitar las comidas buffet. Los clubes deberán seguir las medidas de seguridad establecidas por su cuerpo técnico y nutricional. País por país Así es la situación futbolística de los países miembros de la Conmebol. Argentina: La mayor parte de los equipos retomó los entrenamientos pero la actividad oficial no comenzó. El país se encuentra en cuarentena desde el mes de marzo. El presidente Alberto Fernández sugirió que no estaban dadas las condiciones para retomar la actividad. Brasil: Fue el único país en el que el fútbol no se detuvo, continúo con los torneos regionales. AFP Bolivia: Los campeonatos bolivianos de todas las categorías están suspendidos desde marzo pasado. El 12 de agosto la Federación propuso reanudar el torneo de liga en los últimos días de octubre. Chile: Luego de cinco meses de paralización el 29 de agosto volvió la actividad de los torneos profesionales. Colombia: La Liga fue cambiando de fechas. Primero tenían previsto retomar en agosto, y ahora la proyectan para mediados de este mes. Ecuador: Tras cinco meses de suspensión, el campeonato retomó la actividad el 14 de agosto. Paraguay: El campeonato se reanudó el 21 de julio. Perú: Se reanudó el 18 de agosto. Uruguay: Después de 148 días de inactividad el Campeonato Uruguayo regresó el 8 de agosto. Venezuela: El país decretó la cuarentena el 17 de marzo. El 15 de mayo la Federación anunció la suspensión total del campeonato.