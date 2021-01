El Reja: "Hacer una canción del verano no es una ciencia, no hay nada exacto"

Durante todo un año, Joaquín Mondelli tuvo guardado en su cabeza un verso para una canción. Sabía que era una parte de un hit potencial, pero no encontraba la forma de desarrollarlo. “Yo no soy un doctor pero sé medicar, con un poco de alcohol te vas a mejorar”, era la frase que Mondelli, uno de los cantantes del grupo Lira, tenía en la manga.

Jorge Rodríguez, más conocido como El Reja, venía siguiendo el recorrido de Lira desde hace un tiempo y sentía que no estaban haciendo la música que tenían que hacer para explotar en popularidad. “Hagan algo más romántico”, les sugirió. La banda le ofreció unirse para componer, y el cantante aceptó.

Después de toda una noche trabajando ideas, la reunión parecía destinada al fracaso. Pero al Reja se le vino a la mente la frase que Mondelli no podía encajar en ningún lado; la conocía porque el integrante de Lira la había mostrado en su cuenta de Instagram. “Con eso hay que hacer algo”, dijo El Reja. Y retomaron el trabajo.

El resultado fue Bésame, una de las canciones más populares de la música pop nacional reciente y uno de los hits del verano (aunque su éxito empezó antes de la temporada). La dupla Mondelli-Rodríguez también es la responsable de Bonita, la canción que interpretan El Reja, Agustín Casanova y The La Planta, otra de las producciones locales que está entre las más escuchadas de estos meses, producida específicamente con la intención de ser uno de los temas del verano, un concepto más difuso que antaño, pero que sigue presente.

“Creo que sigue existiendo el concepto y todos los que sacan una canción buscan tener el único éxito del verano”, dijo El Reja a El Observador. “Este año no pasó, hubo varias canciones que pegaron. El tema de las redes sociales y lo digital hacen que las canciones del verano duren menos también. Antes duraban uno o dos años, ahora después de dos o tres meses ya vino otra cosa, consideró el cantante, que a lo largo de su trayectoria ha publicado varios temas que explícitamente se presentaban como canciones de temporada ya desde su título, como Llegó el verano, Volvió el verano, Hace calor (a dúo con el periodista deportivo Julio Ríos) y la más picaresca Picoteame la gaviota.

El primer hit

Mondelli explicó que Bésame (que acumula 45 millones de reproducciones en YouTube y 37 millones en Spotify) no fue pensada explícitamente como un “tema de verano” por más que sea una de las más escuchadas de la temporada. “Si lo hubiéramos sabido la sacábamos más sobre la fecha”, dijo sobre el éxito de la canción, salida en octubre. “Bonita sí, ya desde un principio la manejamos como apuesta a tema del verano”.

De aquella frase original, El Reja y Mondelli trabajaron una canción con una estructura sencilla y “segura”, familiar para los escuchas y que garantizara la popularidad. Introducción, un preestribillo que incluye la frase del doctor, y un estribillo festivo, coreable, que habla sobre desamor, animarse a disfrutar y olvidar el pasado, tópicos habituales del género, también utilizados como apuestas seguras.

Mondelli asegura que desde un primer momento la canción fue trabajada para ser un hit. “No esperábamos el éxito que tuvo, pero se hizo con esa idea. Después de que la terminamos, le pedimos a El Reja si la quería cantar con nosotros, porque nos pareció que ameritaba, por su ayuda. Dijo que sí, y la grabamos. Intuíamos que le iba a ir bien, pero no así, que nos ayudara incluso a llegar al mercado argentino”.

A pesar de eso, aun cuando la canción ya estaba terminada, los propios integrantes de Lira no estaban del todo seguros del giro temático con respecto a su nueva canción. Gabriel Villanueva, otro de los vocalistas, tenía la duda de si no era demasiado romántico. El Reja les dijo que no se preocuparan, que tenía un estribillo fiestero y que era un riesgo que valía la pena tomar.

Para El Reja, la canción reúne elementos de distintas etapas de la cumbia vernácula para conformar un hit casi de laboratorio. “Tiene una melodía y una letra pegadiza, que es algo fundamental, pero también tiene la velocidad de la cumbia de antes, la de los 2000, que son 90 beats por minuto (bpm), y los acordes y una melodía más similar a la de la cumbia pop de los últimos años. La cumbia vieja la ponés en cualquier evento y la gente se vuelve loca, y la cumbia pop usa sonidos más ‘lindos’ y luminosos”.

La canción tuvo una segunda versión (Bésame – remix), en la que también participan Fer Vázquez (Rombai) y el grupo argentino Hernán y la Champions Liga.

Fabricado para el verano

Luego de que Bésame empezara a circular, durante una cena compartida El Reja y Mondelli acordaron componer juntos una canción veraniega. Las dos canciones comparten estructura, acordes y un mismo espíritu, aunque en el caso de esta segunda canción las menciones a la estación y a los tópicos de este tipo de canciones son más patentes.

“Buscamos las tendencias, los temas de conversación de las canciones. Las salidas nocturnas, que ahora tienen otro significado por estar prohibidas, el amor, el desamor. Surgió todo muy rápido”, contó Mondelli.

En un principio El Reja iba a grabarla solo con The La Planta, pero la disquera Montevideo Music Group les sugirió incorporar también a Casanova, pensando en el estilo de la canción. El excantante de Márama la escuchó, le gustó y se incorporó al tema, que acumula casi 6 millones de reproducciones en Spotify, y 7 millones en YouTube, a un mes y medio de su lanzamiento.

“No podía fallar, tiene la misma vibra que Bésame”, señaló El Reja. “Hacer una canción del verano no es una ciencia. Lo único que sabés es que tiene que salir entre noviembre y diciembre, después no hay nada exacto. E incluso te puede pasar como a mí con Soltero hasta la tumba, que salió a mitad de año pero demoró en pegar, y fue una canción de verano”, agregó.

De todas formas, los dos compositores señalan algunos recursos y reglas que aplican a las canciones de temporada. “Tenés dos caminos, hay como dos formatos de canción de verano”, dijo El Reja. “Por un lado tenés la canción con letra romántica, como Calma, de Pedro Capó, o algo más boludo con una palabra repetida, bien pegadizo. O sea, tenés el camino del amor de verano, del escape y del desamor, o el ‘te clavo la sombrilla’”, comentó en referencia al jingle de la desaparecida marca telefónica CTI Móvil, que también sonó en las discotecas. El punto en común entre ambos caminos es el uso de acordes alegres.

Mondelli puntualiza que las canciones de verano tienen que tener los mismos requisitos que los hits de cualquier otra estación. Una letra con la que el oyente se pueda identificar y una buena melodía que llame la atención. “Como un plus puede tener menciones a enero, el bronceado y la playa, o imágenes que traigan a la mente el verano. Ahí el videoclip suma mucho también”.

Un verano particular

Las canciones del verano 2021 tienen una particularidad: no suenan en los bares ni boliches como otros años, ya que están cerrados por la pandemia. La propagación del covid-19 también significó para artistas como El Reja y Lira perder la zafra habitual, que se concentra en noviembre y diciembre. “El verano no fue tan sufrido porque ya sabíamos que lo íbamos a perder. Pero se nota en el bolsillo que perdimos eso, solo tenemos las regalías de las plataformas. En 2020 hicimos vida de youtuber”, comentó El Reja.

Mondelli tiene una postura más relajada. “No hay mal que por bien no venga. Capaz que sin pandemia no hacíamos estas canciones porque estábamos concentrados en los shows”, analizó. De todas maneras, aclara, en las canciones no se puede mencionar la situación sanitaria actual. “La gente recibe información del tema por todos lados, las canciones son entonces un escape, y lo escuchás igual en tu casa, en la playa o si te juntás con algunos pocos amigos”, agregó.

Los dos compositores coinciden en que el reguetón y los hits veraniegos internacionales no son competencia directa, sino que el duelo es con otras canciones dentro de la cumbia, que se graba aquí y en Argentina, aunque también está creciendo en Chile y Paraguay. Y también en que los hits, aunque fomentan la imitación, son productivos para un resurgir del género en años en los que su popularidad se redujo.

“Fomenta la industria, que es algo que tiene que pasar, porque si no somos siempre los mismos, y si es así el público se aburre. Nosotros en febrero vamos a publicar una canción junto a The La Planta, y ya no nos queda nadie más con quien hacer canciones. Tenemos que ayudar a los que vienen creciendo y cuidar el género y la industria. Si no es un movimiento de patas cortas. Si la cumbia está fuerte, podés volver a pegarla más adelante”, consideró Mondelli.

En esa misma línea, El Reja adelantó que grabará junto a Agapornis y Hernán y La Champions Liga y concluyó: “Ahora estamos grabando juntos, y fomentando un crecimiento mutuo. Es como hacen en el primer mundo de la música, hay que juntarse para sumar fuerza”.