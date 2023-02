“El relato”: el texto base de la discusión de la integración regional que impulsa José Mujica

Con el aval de varios presidentes de América del Sur como el brasileño Lula Da Silva, el argentino Alberto Fernández y el chileno Gabriel Boric, José Mujica avanza en su proyecto de integración regional.

El exmandatario reunió la semana pasada a enviados de diferentes países para dos jornadas de trabajo en el Quincho de Varela, cerca de su chacra en Rincón del Cerro, según informó el semanario Búsqueda.

En ese encuentro avanzaron en los primeros lineamientos, bajo la premisa de buscar resultados concretos que favorezcan a las poblaciones.

El punto de partida quedó plasmado en un documento titulado “El relato”, que lleva fecha del 13 de febrero y sintetiza la necesidad de revisitar la historia para abrir camino a un “acercamiento útil” a cada una de las naciones.

El texto, al que accedió El Observador, comienza citando una de las frases más famosas de “El gaucho Martín Fierro” de José Hernández.

Los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera.

Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea,

porque si entre ellos se pelean

los devoran los de afuera

Con esa introducción, aborda la búsqueda de “las palabras para decirlo”, señalando que hay un “relato dominante” de la historia de América del Sur que debe ser cuestionado. “Pone a la gesta de independencia como el punto de partida de nuestra identidad. Nuestros héroes, nuestras fechas patrias, banderas e himnos son el sustento de un imaginario colectivo que se refuerza desde los libros de texto escolares hasta el nombre de calles y plazas”, comienza diciendo.

Tras esto, menciona que “la verdad” es que “nuestra independencia no es más que una parte de la historia de España y Portugal”, y básicamente consiste en la “ruptura de los colonos criollos con las monarquías ibéricas para obtener, junto a la independencia, el acceso al comercio internacional hasta entonces vedado”. “El relato heroico que repetimos hoy fue construido por las élites dominantes en nuestros países del siglo XIX para darle sentido y unidad a las sociedades nacientes”, agrega.

El expresidente viene trabajando desde hace varios meses en el proyecto y ha dicho que antes que buscar imponer “grandes ideas”, se deben constituir algunos aspectos concretos que generen identificación con los pueblos, como pueden ser un himno, una bandera o una fecha conmemorativa.

“La historia que nos cuentan no es tan liberadora como la que necesitamos para hacer avanzar nuestras sociedades. No alcanza para darle palabras y sueños a una identidad borrosa de sudamericanos. Necesitamos poner luz sobre nuestra componente indígena y africano, con una mirada abierta y crítica frente a la fuerza del pensamiento europeo y al poco peso relativo de las culturas originarias y venidas de África. Y no podemos dejar de lado el mestizaje fecundo de esta región de inmigrantes. La integración regional necesita un relato y símbolos contemporáneos que ayuden a identificarse y avanzar con claridad y decisión en estos tiempos de grandes cambios, de confluencia de crisis, de reordenamiento de la relación entre las naciones”, dice otro pasaje.

Para Mujica, es necesario encontrar las “palabras adecuadas” a la realidad histórica, a los valores y deseos de “nuestros pueblos”, y a una “visión integradora”.

AFP

“La historia de nuestra región tiene que ser nuevamente contada y debe abrir los caminos para un acercamiento útil a cada una de las naciones que tengan la voluntad de participar”, subraya.

Entre las medidas concretas que quiere impulsar, el expresidente ha señalado la libre circulación en América del Sur, algo que ocurre en la Unión Europea pero no en el Mercosur, por ejemplo, y la autorización a algunos profesionales a ejercer en distintos países.

A su vez, el documento afirma que para lograr una integración regional que pueda “enraizarse” en los pueblos y “ayudar” a dar vida a las instituciones que la representan, la “emoción, la pasión y la fe” deben formar parte del empuje. “Se trata de sentir la piel de América en la piel”, menciona y reconoce que no se conseguirá en “cuatro días” pero que deben apoyarse en “la educación, en la creatividad y finalmente en el discurso político”.

Por último, citando a “El Principito” de Saint Exupery (amar no es mirarse el uno al otro, amar es mirar los dos en la misma dirección), asegura que la “tarea” es lograr que millones de sudamericanos, indo americanos, afro americanos e inmigrantes de todos los puntos del globo miren en la “misma dirección, contemporánea e integradora”.