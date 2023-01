Mujica sobre calor y sequía: “Me extraña que la Federación Rural, la ARU y este país tan pecuario no se preocupen por esto”

El expresidente de la República, José Mujica, planteó que los productores ganaderos comiencen a hacer cruzas con cebuinos para que los ganados soporten mejor el calor, y llamó a preocuparse por hacer potreros que durante el verano tengan sombra y agua.

“Tal vez haya que trabajar hacia las mezclas con vacunos cebuinos para aumentar la resistencia al calor y eso no se hace de un día para el otro. Me extraña que la Federación Rural, la Asociación Rural (del Uruguay) y este país que es tan pecuario no se preocupen por esto. No podemos atajar el cambio climático, tenemos que adaptarnos. Y debería ser una política natural que cada ganadero haga un potrero de verano para resistir lo que se nos viene encima”, dijo en entrevista con VTV Noticias.

El expresidente fue entrevistado en un programa especial junto al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Mattos, en el que hablaron sobre la sequía. Ambos coincidieron en que se debe trabajar en la gestión del agua.

“Flagelo” y “pérdida económica”

Mujica sostuvo que la sequía “es el mayor flagelo que puede tener el Uruguay agropecuario”, y Mattos añadió que la actual “es una situación dramática”, porque se producirán menos terneros, menos cultivos, habrá menos empleos y pérdida de capital.

“Detrás de la sequía hay caras, personas que tenemos que atender”, resaltó el ministro.

Este es el tercer año consecutivo en el que el gobierno decreta emergencia agropecuaria por sequía, y si bien en las últimas semanas llovió en algunas zonas del país, el agua no fue suficiente. Bajo la declaración de emergencia agropecuaria los productores pueden acceder a varios apoyos económicos, como los créditos otorgados con dinero del Fondo Agropecuario de Emergencia (FAE).

Mujica, que fue ministro de Ganadería durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez (2005 a 2010) mientras Mattos era presidente de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), remarcó la importancia de “hacer cosas” al respecto de la disponibilidad de agua, porque “nuestra historia económica es vender pasto transformado y eso está muy ligado al agua”.

Regar un campo ganadero no es posible “ni soñando”, dijo, pero sí tener un potrero de verano con agua para regar sorgo o alfalfa y tener ración en momentos críticos, mencionó. A eso, Mattos respondió que “es un tema de arraigo cultural”, porque “hoy todos hablamos de sequía, pero empieza a llover y todo el mundo se olvida”.

Christian Rodrìguez

Mujica fue ministro de Ganadería durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez mientras Mattos era presidente de la Asociación Rural del Uruguay (ARU).

El planificar las fuentes y reservorios de agua para el futuro es un tema que el ministro ha hablado en los últimos días con varios productores, por ejemplo durante su gira por el noreste de Canelones, en la que visitó campos afectados por la sequía y se reunió con productores familiares que tienen dificultades por esta situación.

"Creo que tenemos que tener una política de Estado en tema de embalses. No basta solo con acumular agua o tener la intención o ambición de regar, tenemos que capacitar gente. Tenemos el recurso (agua) pero tenemos que manejarlo mejor", aseguró el ministro Mattos.