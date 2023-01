La sequía reunió a Orsi y Mattos en el campo: así fue la recorrida

Por Analía Pereira, enviada a Canelones

“La sequía no es un tema de oficialismo y oposición. Es algo que nos une a todos, es un problema país y no creo que nadie lo use para sacar un rédito político”, le dijo el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Fernando Mattos, a productores rurales de Canelones durante una gira que realizó por el noreste del departamento junto a directores del ministerio, legisladores de varios partidos y al intendente Yamandú Orsi.

La recorrida se enmarcó en un plan de giras del MGAP por el interior para evaluar los efectos de la sequía, organizada por las direcciones generales de Desarrollo Rural y de la Granja –y que según supo El Observador, continuará con visitas por campos del norte del país–.

Desde la mañana del miércoles y hasta la tarde, una delegación compuesta por actores políticos y productores visitó granjas, tambos, gremiales agrarias y el Club Mangangá, un club rural vecinal de Tala en el que se instaló un pozo semisurgente para uso comunitario.

El ministro Mattos valoró que distintos actores políticos como senadores y diputados departamentales escucharan las necesidades de quienes están afectados por la falta de agua, así como “la fortaleza de los productores de trabajar de forma continua”, y destacó: “Las soluciones pasan a ser colectivas”.

El MGAP decretó emergencia agropecuaria por la sequía.

Se quedan sin agua

Orsi, que recorrió algunos de los campos incluidos en la gira, coincidió con esa idea: trabajar de forma coordinada es fundamental. Tras la recorrida, el intendente expresó en su cuenta de Twitter: “Riego y asociativismo, claves para pararnos mejor. Y el Estado apuntalando la producción familiar”.

Uno de los campos que visitaron Mattos y el intendente canario en conjunto, fue el de Antonella Gordillo, una productora de zanahorias que, si bien planificó su sistema de riego, tiene agua para los próximos 20 días, contó a El Observador, porque los tanques excavados con los que trabaja se están quedando sin agua, ya que por lo "extremo" de esta sequía, en su campo se está utilizando 30% más de agua de lo normal, explicó.

Esta granjera, y secretaria de la Confederación Granjera del Uruguay, riega su producción con un aspersor, un transformador a gasoil y una bomba eléctrica, y según sostuvo, es necesario plantear un proyecto a nivel país con UTE "donde la granja pueda tener una política de Estado".

Efectos de la sequía en la granja de Gordillo.

"Fue muy positiva la visita de Orsi con el ministro y diputados y senadores de Canelones, nos marca que Uruguay tiene eso de unidad, de que cuando se necesita nos unimos para tener una misma visión y están todos preocupados por el sector", mencionó la granjera.

Antonella Gordillo, productora de zanahorias, valoró que políticos de diferentes partidos se preocuparan por la sequía.

Trabajar en equipo

Una de las iniciativas colectivas que se pudieron ver en la gira fue el pozo semisurgente del Club Mangangá, uno de los tres que hay en la zona de Tala en clubes vecinales y al que van entre 10 y 15 productores a sacar agua para sus campos, algunos para riego, otros para consumo de los animales y otros para consumo humano, dado que muchos de los “pozos artesanos” o “a balde” ya están secos, según contaron vecinos de la zona a El Observador.

El ministro Mattos reunido con productores en el Club Mangangá.

El pozo semisurgente se hizo hace varios años con miras de abastecer de agua a los vecinos y estar disponible en épocas de sequía, luego de ver que las estadísticas municipales mostraran que en esas épocas, la zona de Tala era la que necesitaba agua primero, le contaron los integrantes del club al ministro.

Actualmente, además de particulares, el Municipio de Tala acude a estos pozos para llevar agua a diferentes predios de vecinos. El agua se traslada en cisternas, y para ayudar a aquellos que no cuentan con ese equipo, vecinos de un establecimiento rural de la zona pusieron a disposición su equipo y un tractor.

El agua que se saca del pozo semisurgente se traslada en cisternas.

El pozo cuenta con una bomba que funciona a base de energía eléctrica, por lo que, tras escuchar con cuánta frecuencia lo están utilizando actualmente debido a las dificultades que ha traído la sequía, el ministro Mattos les planteó a los productores que, en función del uso comunitario que le dan al pozo, él podría ayudarlos a gestionar un apoyo económico en UTE.

El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, junto al subsecretario de Ganadería, Juan Ignacio Buffa.

Tajamares secos

Andrea Pérez, productora orgánica de hierbas aromáticas y medicinales, e integrante de la Cooperativa Calmañana, es una de las vecinas de la zona de Tala que hace un mes está extrayendo agua de ese pozo, y su campo fue uno de los visitados durante la gira. En su predio se pudo ver cómo el tajamar está casi seco por la falta de precipitaciones.

Según contó a El Observador, varias productoras de la cooperativa ya no tienen agua en sus campos para poder regar, lo que les dificulta la producción ya que las plantas de hoja son muy sensibles a la falta de agua, incluso, mencionó, en algunos casos falta agua para uso personal.

Andrea, una productora de plantas aromáticas, se está quedando sin agua en su tajamar.

El tajamar de Andrea no fue el único seco que se pudo ver durante la gira. En otros de los campos visitados la situación se repitió, y en el camino es una situación que se repite. De lado a lado de las rutas 7 y 81, la falta de agua se evidencia por tajamares con poco agua y pasto de color amarillo.

La gira del MGAP se hizo por campos del noreste de Canelones.

El ministro destacó que hay que tener cuidado en la utilización del agua como recurso, ya que muchas veces, llevar agua para tajamares, con los altos niveles de evaporación que hay actualmente, puede llevar a desperdiciarla. Y sostuvo que, en la medida de lo posible, es importante la inversión en contenedores de agua.

Además, llamó a prestar atención en la parte agronómica cuando se van a hacer pozos de agua.

En la recorrida se visitaron predios de diferentes rubros productivos.

En las reuniones que mantuvo el jerarca con diferentes gremiales de productores, como la Sociedad de Fomento Rural de Migues, se habló sobre la importancia de planificar las reservas de agua para el futuro, porque en la seca hay que pensar cuando llueve, coincidieron varios de los productores.

Con la sequía se da "una pérdida para la sociedad", remarcó Mattos, "de la sequía va a llevar bastante tiempo recuperarnos y lo peor es la pérdida social y humana para los productores que ya venían golpeados y que se van desgastando año a año", agregó.

Una productora rural de Migues, tras escuchar al ministro le dijo a él, a los directores y legisladores presentes: "si se muere el motorcito del país, que es la campaña, va a ser bravo".

Durante la gira se visitaron varios predios en los que los tajamares ya no tienen agua.