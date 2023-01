La sequía y un daño colateral sorprendente: vacas enterradas en tajamares que se vuelven una trampa mortal

El conjunto de adversidades que los productores soportan por la sequía es amplio y variado, con particularidades en cada sector y algunas consecuencias sorprendentes, no en los campos, sí cuando los ciudadanos se enteran de ellas.

Uno de esos casos es que se incrementan los episodios en los que vacunos quedan enterrados en sitios donde el agua disminuyó notoriamente, pero queda el barro y los animales tras ingresar terminan atrapados, en una suerte de trampa natural que puede ser mortal.

Recientemente en la cuenta que la cabaña duraznense El Baqueano tiene en la red social Twitter se observó uno de esos casos.

Si bien en el video no se aprecia el resultado positivo del esfuerzo, el vacuno es liberado, logra ponerse de pie y supera el mal momento.

Quienes están en la imagen empujando al animal (que pesa unos 450 kilos) son dos personas, ambas con pasado como jugadores de rugby. Uno es Santiago Bordaberry, médico veterinario, quien además de trabajar en el emprendimiento ganadero familiar es asesor de otros productores y presidió la Sociedad Rural de Durazno (SRD), por citar algunas de sus responsabilidades. Incluso será el jurado de la próxima Expo Durazno y lo ha sido en la Expo Prado y en pistas ganaderas del exterior. Lo acompaña en el esfuerzo, aunque aparece escondido detrás del animal, su hermano Javier.

Bordaberry trasladó a El Observador la satisfacción que les generó haber podido ayudar al vacuno a zafar del barro.

También, aludiendo a un tema de alta relevancia para cada sistema productivo, para la economía de mucha gente vinculada directa o indirectamente a las empresas ganaderas y también para la del país en su conjunto, señaló que los impactos adversos por la sequía, más allá de los ya constatados, se irán manifestando también a mediano y largo plazo, con algunas categorías de animales y manejos ganaderos especialmente afectados por la baja ocurrencia de precipitaciones acumulada durante tantos meses.

En otro tuiteo, se observan otras tareas de rescate de vacunos del barro.

Después del agua se recorre; las vacas se meten en los bañados buscando el verde y tierno y se entierran; se sacan a lazo y yegua o la o y tractor ; no se afloja #elbaqueanonaturalmente pic.twitter.com/onoMfFVMuO — El Baqueano (@elbaqueano27) January 21, 2023

Demanda de alambrados

Alambradores consultados por El Observador durante estos días señalaron que la sequía aumentó la demanda de sus servicios. Concretamente, reciben pedidos para alambrar pequeñas parcelas donde hay tajamares secos. El objetivo no es otro que evitar que los vacunos ingresen atraídos por la humedad que perciben y terminen enterrados. Precisaron también que si bien está claro el beneficio de alambrar un tajamar, estamos en un momento en el que para muchos productores la prioridad a la hora de decidir inversiones pasa por acceder a agua para riego de pasturas y cultivos o para que el ganado beba, así como para la compra de alimentos, como fardos y raciones.

Danilo Redin, presidente de la Sociedad Agropecuaria de Rocha (SAR), admitió que el de los vacunos que se entierran es un tema que sucede con más frecuencia en momentos en los que hay sequía y el ganado tiene necesidad de moverse más en búsqueda de agua y comida.

Contó que no solo en tajamares y cañadas que se secan pueden darse los enterramientos, también en áreas con bañados donde algo de pasto queda y el vacuno, atraído por la necesidad de ese alimento, ingresa a lugares que no conoce, porque no van si tienen buena comida donde siempre, entonces acceden a lugares donde no hay piso suficiente y se entierran.

Vaca enterrada en un campo en Rocha.

Algo que complica es el peso de los animales, de varios cientos de kilos, lo que hace que rápidamente se entierren cada vez más con el paso del tiempo.

“Si uno los encuentra rápido, enseguida o pocas horas después de que se enterraron, y logra sacarlos, los vacunos quedan parados, se vuelven a desplazar por sus propios medios y sobreviven, pero si el problema pasa de tarde y recién uno se da cuenta a la mañana siguiente, ese animal lamentablemente se muere, se pierde”, contó.

La pérdida real depende de si el vacuno enterrado que muere es uno (varios cientos de dólares) o si son varios, pero crece si el animal es un reproductor de genética destacada o bien una hembra ya preñada.

El rescate

Sobre cómo sacarlos del barro si están vivos, se puede utilizar una camioneta o un tractor para cincharlos, también con uno o más caballos o entre varias personas si es que no se puede llegar a ese lugar con tractor o camioneta sin riesgos, siempre depende de cada caso.

Los vacunos, en muchos casos, no pueden zafar del barro sin ayuda.

Mauricio Touron, productor ganadero en Soriano, expresidente de la Asociación Rural de Soriano (ARS), contó que si bien los casos de vacunos enterrados se dan, no es la generalidad, “pero es algo que pasa”.

Contó que los casos que conoce de rescate se dan con tractores que "van con una pluma, se le pasa una cuerda al animal a la altura de la verija (parte inferior del vientre, próxima a los órganos sexuales) y así lo levantan y mueven a un espacio en el que pueda comenzar a caminar.

“Un tajamar es muchas veces una trampa, te queda como un chiquero, puro barro con un caldo caliente… no es lo mejor para el vacuno, lo mejor sin duda es tener un pozo para tener agua”, puntualizó.

Lamentó que cuando la sequía pasa, porque ya hubo varias, con sequías más y menos graves que la actual, el problema es que "la gente se olvida, invierte el dinero en otras cosas y no hace lo que tiene que hacer para estar preparado para la próxima".

A modo de sugerencia, mencionó que se debería promover desde el gobierno, con algunos apoyos mediante el uso de créditos fiscales por ejemplo, la disponibilidad de más pozos en los campos.

Si bien todo depende de la profundidad y de otros costos asociados, disponer de un pozo que permita el acceso a unos 8.000 o 9.000 litros de agua por hora demanda una inversión que supera perfectamente los US$ 20 mil, respondió Touron tras otra consulta.