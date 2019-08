El riesgo país de Argentina llega a un máximo en 14 años

El mercado de bonos argentinos arrancó este miércoles con bajas mayores a 1,7% y actualmente la renta fija acelera la tendencia negativa, cayendo más de 2,5%. Las pérdidas se aceleraron tras los dichos de Alberto Fernández sobre su relación con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El riesgo país llegó 2.142 puntos, máximo en los últimos 14 años.

En medio de las dudas relacionadas con el desembolso por parte del FMI pactadas para mediados de setiembre, el mercado continúa especulando sobre la capacidad de pago de las obligaciones de deuda que tiene Argentina. La apertura de esta jornada mostró una continuidad en la tendencia registrada por los activos financieros un día atrás, golpeados por la inestabilidad que genera la política en este contexto de debilidad económica y financiera.

La parte corta de la curva con el Bonar 2021 cae 1,7% y el bono con vencimiento a 2022 pierde un 2,6%%. En la parte media, el Bonar 2026 retrocede 2,76% mientras que en el extremo más largo de la curva se registran bajas de 2,5% en el Bonar 2046 y 2,4% en el Centenario.

Los analistas de Portfolio Personal Inversiones (PPI) señalaron que las declaraciones poco amistosas del candidato opositor Fernández tras su reunión con el FMI empeoraron sustancialmente el escenario de deuda y el hundimiento del mercado.

"La reacción de ayer —exagerada o no, a esta altura, lo determinará el escenario futuro— se explica por la posición adoptada por Fernández en el comunicado emitido el lunes tras la reunión con el FMI. El problema es que todas las lecturas fueron hacia ese punto desde la mañana de ayer, y se siguen repitiendo durante esta mañana. No podemos decir que leemos noticias, sino básicamente rumores —de todo tipo y tenor—, pases de facturas políticos, y una seguidilla de especulaciones no del todo feliz", dijeron.

Mirando hacia adelante, desde PPI resaltaron que seguiremos obligados a mirar lo que sí hay en concreto, que son los datos que monitoreamos día a día, y los niveles que nos va dejando el mercado. "Hoy las señales no son buenas, tampoco por ahora catastrófica. Pero insistimos en que en una transición desordenada (y larga) el piso aún puede no haberse visto", concluyeron.

En el mercado de cambios, luego de llegar a avanzar 3 pesos argentinos en la primera hora de operaciones, el dólar recortó la suba a 2 pesos. Fue a fuerza de reservas, ya que el Banco Central (BCRA) realizó tres subastas, la primera por US$ 50 millones, la segunda por US$ 100 y la tercera por US$ 150 millones.

Así, el dólar minorista operaba a 60 pesos en las pantallas del Banco Nación (BNA), luego de tocarlos 61 pesos esta mañana.

En tanto, en Uruguay la divisa estadounidense comenzó la jornada con una suba de 12 centésimos. En la pizarra del Banco República (BROU) cotizaba a $ 35,87 para la compra y a $ 37,37 para la venta.

Medidas del Banco Central

Ante la inestabilidad cambiaria, financiera y política, el directorio del Banco Central (BCRA) publicó una norma que fuerza a las grandes exportadoras a vender divisas en el mercado cambiario, en un intento por frenarlos avances del dólar.

Lo hace al limitar la capacidad de esas empresas, cerealeras en su mayoría, de financiarse en pesos. Así, busca generar más oferta en el mercado cambiario para complementar las ventas de reservas con las que la entidad conducida por Guido Sandleris trata de domar al billete.

La comunicación del BCRA de este miércoles establece la necesidad de una aprobación previa de la autoridad monetaria para que los bancos financien a ese tipo de empresas.

"Las entidades financieras sólo podrán acordar y desembolsar nuevas financiaciones en pesos al conjunto de clientes alcanzados por la definición de grandes empresas exportadoras previa conformidad del BCRA", detalló el texto.

El límite se extiende a una gran variedad de conceptos por los que esas empresas pueden llegar a optar por endeudarse en moneda local, en un intento por cerrar tantas vías como sea posible.

"A estos efectos se entenderá que las nuevas financiaciones comprendidas en este régimen son las que impliquen desembolsos de fondos –cualesquiera sean las modalidades utilizadas, se concedan directamente, incluyendo las que se instrumenten bajo la forma de arrendamiento financiero (“leasing”), de préstamos de títulos valores y de obligaciones negociable”, explicó el Central.

También se incluyeron a las que “se incorporen por compra o cesión, incluidas las integrantes de carteras de activos respecto de las que se tengan títulos de deuda o participaciones (fideicomisos, fondos comunes de inversión.) y/o ampliaciones de límites de crédito asignados para adelantos en cuenta corriente, las renovaciones, prórrogas, esperas (expresas o tácitas) o cualquier otra modalidad de refinanciación respecto de operaciones alcanzadas que se encuentren vigentes”, agregó.

El Cronista y Reuters