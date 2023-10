Hay personas que hicieron cosas que rozaron "la ilegalidad para ayudarlo": el rol de los asesores de Penadés para construir la "trama"

La "trama" no la construyó solo el senador Gustavo Penadés. Así lo manifestó a la salida de la audiencia de imputación la fiscal de Delitos Sexuales Alicia Ghione quien destacó el rol clave que tuvieron dos policías y "asesores" del legislador. Allí, indicó que ese argumento de defensa de que había una "trama" en su contra era algo creado por él en base a información de entidades públicas y ello significa que hubo una "estafa procesal".

Pero, aunque quisiera, Penadés no tenía la oportunidad de generarlo solo. Necesitaba de gente dispuesta a brindarle esa información y que personas de su confianza hicieran el trabajo administrativo de llamar e insistir.

A eso se refiere Ghione cuando habla de "asesores" del legislador. Personas de su estricta confianza que trabajaban con él en el Parlamento y que, a través de escuchas telefónicas autorizadas judicialmente, se los pudo detectar conversando sobre supuestos favores que conseguían para Penadés.

Fueron citados a declarar ante Fiscalía Horacio Tejera, Ximena Portillo y Graciela del Vecchio (esta última funcionaria de la Corte Electoral). Portillo fue convocada como testigo, pero Tejera y del Vecchio inicialmente fueron citados como indagados, aunque, a último momento la Fiscalía cambió su calidad a testigos. Sin embargo, su abogado no les permitió declarar hasta que se aclarara su situación procesal. Está fijada una nueva instancia para el 19 de octubre mientras la fiscal Alicia Ghione aun evalúa en qué calidad los citará.

En varias de las escuchas a las que accedió El Observador se los oye conversando sobre cómo eran las reuniones entre ellos y el rol de Mariana Penadés, la hermana del senador, a quien le informaban sobre lo que sucedía después de que le incautaron el celular al hoy imputado. También, hay referencias a reuniones con Penadés en domicilios de distintas personas cercanas a él.

Una de las divulgadas este sábado por muestra como Tejera hablaba con Del Vecchio sobre la información que necesitaba que sacara del sistema de la Corte Electoral. La conversación es del 26 de mayo y tras la publicación de El Observador, el organismo electoral inició una investigación administrativa.

En la charla, Del Vecchio tranquilizaba a Tejera que quien la había visto buscar la información sobre un joven y su madre "no va a abrir la boca". Más adelante en la conversación, hablan sobre alguien que podría contarle a la hermana de Penadés, que había conseguido información para él.

Del Vecchio: Sí, pero qué voy a hacer. No había alternativa. Si le cuenta a Mariana que busqué información para Gustavo no me interesa

Tejera: Ellos no saben que yo hablo con dos o tres personas. No tienen ni idea pero porque no quieren saber tampoco



Del Vecchio: Ta, qué voy a hacer. Eso no me va a quitar el sueño.

Por otra parte, en una conversación mantenida el 25 de mayo entre Portillo y el diputado de la lista 71 (Partido Nacional) Daniel Martínez ella le manifiesta que hay "gente" que hizo cosas que "rozan la ilegalidad" para ayudarlo. El contexto de la conversación refiere a un asado de la lista en el que Penadés se mostró enojado e irritable con las personas que lo venían apoyando desde que se desencadenó el caso.

Portillo: Porque todo lo que pasé todos estos meses es por un tema personal suyo. Y ni que hablar Daniel, que tu también lo hiciste, la gente que estaba ahí y lo ayudó y hasta rozó la ilegalidad en cosas para poder ayudarlo.

Martínez: Totalmente

De las escuchas difundidas el fin de semana surge que Del Vecchio buscaba información para Penadés en la base de la Corte Electoral y eso le valió una investigación administrativa. A su vez, la fiscal Ghione destacó el rol de policías que buscaron información para Penadés e incluso formularon un flujograma (croquis) que, según supo El Observador, tenía a Jonathan Mastropierro (denunciante del legislador y con antecedentes por estafa) en el centro y buscaba sus vínculos con otras posibles víctimas y personas de su entorno.

Por eso está detenido el director del exComcar, Carlos Taroco, quien será imputado este jueves.