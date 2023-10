El rugby uruguayo define a sus finalistas con partidos que prometen mucho y un par de polémicas

En paralelo al Mundial de Rugby, el Campeonato Uruguayo tendrá este fin de semana sus partidos de semifinales en todas las categorías de mayores y M19. En Primera, en el Estadio Charrúa jugarán desde la hora 19:00 de este viernes Carrasco Polo (6° de la fase regular) ante Trébol (2°), mientras que a segunda hora, 21:30, se enfrentarán Los Cuervos (4°) ante Old Christians (1°).

Los dos que llegan desde la parte de abajo del cuadro lo hicieron tras grandes victorias en semifinales: Polo venció 21-20 Old Boys, 3° de la fase regular, en un partido que se definió en la última jugada, y en la que el caballito lo dio vuelta luego de llegar a estar abajo 6-20 a los 60’. El caballito ajustó en el tramo final, jugó mejor con el pie y dominó con los forwards para posicionarse en campo rival, y aprovechó la juventud del equipo azulgrana, que no supo manejar el tramo final del partido.

Polo tiene un solo cambio en el XV titular, con el regreso de Martín Ibarra entre los titulares en lugar de Santiago Prado.

El campeón, con experiencia

Del otro lado lo espera Trébol, que tuvo una muy buena fase regular donde terminó segundo, aunque llega con la desventaja un mes y medio sin competencia, ya que el último partido de fase regular lo jugó a inicios de setiembre.

En ese lapso tuvieron una semana de descanso y luego un camp en Maldonado, con entrenamiento doble horario, mientras que el 6 de octubre jugaron con el Club Universitario De Concepción del Uruguay (CUCU). Los dirigidos por Francisco Builanti, actuales campeones, mantienen un equipo muy experiente, liderado por los hermanos Lucas y Alejo Durán como medios, y con la vuelta de Carlos Arboleya, que volvió del retiro a comienzos de año. Este año Trébol tiene un plantel aún más separado que en los anteriores, ya que tiene cinco jugadores titulares en Paysandú y el resto en Montevideo, lo que obligó a incrementar los trabajos por video para coordinarse.

Los sanduceros tienen el alerta de lo que le ocurrió a Old Boys en cuartos de final, ya que les pasó algo similar en la temporada regular ante Carrasco Polo aunque consiguieron ganarlo.

Los Cuervos, con regresos

En la otra semifinal se metió Los Cuervos, quinto de la fase regular, luego de otra gran victoria ante Montevideo Cricket 17-15. El decano llegó a ir ganando 15-6 a los 25 del primer tiempo, y falló varias chances claras en el final de los 40’ que terminó 9-15. En el segundo tiempo llegó la reacción de los de negro, que se meten entre los cuatro mejores por primera vez desde 2013.

El capitán Juan Cruz Codesal, que la semana pasada volvió desde el banco de suplentes tras varios meses afuera por lesión, será titular. Además vuelve Martín Darracq, que se desgarró contra PSG al final de la fase regular, y el "Panza" Fernández, habitual 8 titular, que cumplió sanción por quinta amarilla el partido pasado. Otro que vuelve es Sebastián Janssen, que fue padre recientemente y no había entrenado en las últimas semanas, pero ahora vuelve al banco.

Los del Club de Golf, que tienen como entrenador al exTero Willy Giuiria y como asesores técnicos al exPuma Horacio Agulla y al también argentino Leandro Lobrauco, tendrán una dura tarea, ya que enfrente los espera Old Christians, el mejor equipo de la fase regular, que en su camino al primer puesto de la tabla venció con claridad a varios rivales, pero que también tiene la desventaja de la inactividad.

Christians, con plantel amplio

En las primeras semanas sin partidos Old Christians dio libre y ordenó trabajos individuales, ya que muchos viajaron al Mundial a ver a Los Teros. Luego se volvieron a juntar e hicieron rugby interno, aprovechando un plantel principal de 85 jugadores entre Primera, Intermedia y las 2 Pre. De hecho, los 4 planteles se metieron en semifinales de sus categorías, además de la M19. Los azules tienen las bajas de los jugadores de Los Teros, sobre todo los que jugaron durante la temporada: Valentín Grille y Jimmy Mc Cubbin, que ahora están afectados al seven, aunque, otra vez, el largo del plantel les permite hacer frente a esas ausencias.

Sin jugadores de Los Teros

En esta semana tampoco estarán en cancha los jugadores de Los Teros: la mayoría se encuentra descansando en el exterior post mundial. Además desde la URU se informó a El Observador que se pretende negociar con todos los jugadores mundialistas que no hayan arreglado contrato en el exterior. La excepción es Matías Benítez, al que antes del Mundial ya se le había anunciado que no se le renovaría contrato, ya que se pretende desarrollar pilares jóvenes en los próximos años (el pilar izquierdo llegó con 35 años a Francia).

En el exterior ya tienen contrato Santiago Arata (Castres, Top 14 francés) Manuel Leindekar (Bayonne, top 14), Andrés Vilaseca (Vannes. ProD2 francés), Germán Kessler (Charente, ProD2) Agustín Ormaechea (Niza, Nationale francés), Ignacio Dotti y Facundo Gattas (DC Old Glory, MLR de EEUU), Tomás Inciarte, Felipe Etcheverry y Manuel Ardao (Miami Sharks, MLR). Además están negociando contratos en Europa Felipe Berchesi y Nicolás Freitas.

Los otros 20 tienen contrato vigente o se pretende renovar, ya sea para jugar la próxima temporada en Peñarol o en el seven, y por ende se pretende que descansen para comenzar la postemporada de XV en noviembre o para jugar los Panamericanos quienes sean citados al seven. Por ese motivo, la URU recordó a los clubes que esos jugadores no pueden estar disponibles para jugar en semifinales, más allá de que formalmente no tengan contrato firmado, algo que molestó a algunos integrantes de clubes, que entienden que sin contrato y sin competencias por delante, los jugadores deberían tener la oportunidad de jugar una o dos semanas con sus clubes de origen. De todos modos no hay unanimidad en ese punto, ya que otros clubes entienden que integrar a jugadores mundialistas de XV a esta altura desvirtuaría la competencia.

La lista para los Panamericanos de seven (12 jugadores) se anunciará el miércoles, aunque la intención es contar con algunos de los jugadores mundialistas que fueron parte de la temporada pasada.

Las semis que se pisan con el Mundial

La otra polémica respecto a las semifinales es la fecha de los partidos de Intermedia, previstos para el sábado a las 15.45, lo cual se pisará casi integramente con la semifinal del Mundial entre Inglaterra y Sudáfrica, previsto para las 16. Los partidos fueron fijados originalmente para esa hora por la URU, pero existía la posiblidad de que los clubes se pusieran de acuerdo para cambiarlo. Eso no ocurrió, por lo que Old Boys-MVCC y Old Christians-Lobos jugarán mantuvieron la hora, al igual que Champagnat-Ceibos por la final de la Copa de Plata.

Los equipos para la semifinal

TRÉBOL-CARRASCO POLO

TRÉBOL

1) Carlos Ibarguren, 2) Carlos Arboleya, 3) Iván Buriano; 4) Ignacio Rodríguez, 5) Tomás Lacoste; 6) Álvaro Crovetto, 7) Fernando Cibils, 89 Pedro Mársico; 9) Lucas Durán, 10) Alejo Durán; 11) Brian Vergara, 12) Francisco Beceiro, 13) Manuel Barreiro, 14) Guillermo Ortiz; 15) Iñaki Artola

Suplentes: 16) Julián Correa, 17) Danilo Botta, 18) Facundo Guerra, 19) Franco Pollini, 20) Agustín Osores, 21) Diego Pereira, 22) Santiago Gini, Sebastián Schoreder

CARRASCO POLO

1) Agustín Perez 2) Santiago Revilla, 3) Ignacio Yannibelli; 4) Rodrigo Lame, 5) Martin Ibarra, 6) Santiago Inciarte, 7) Juan Garese, 8) Santiago Hernandez; 9) Martin Etcheverry, 10) Juan Gonzalez; 11) Joaquin Freitas, 12) Alejo Parra, 13) Felipe Delgado, 14) Jose Perrone, 15) Santiago Mato

Suplentes: 16) Santiago Gonzalez, 17) Emiliano Faccenini, 18) Brian Alvez, 19) Lucas Piriz, 20) Ignacio Forteza, 21) Alejo Piazza, 22) Icaro Amarillo, 13) Ignacio Obarzanski

LOS CUERVOS-OLD CHRISTIANS

LOS CUERVOS

1) Carlos Kigel, 18) Rodrigo Braz, 16) Francisco Berrutti, 4) Felipe Cibils, 5) Juan Cruz Codesal, 6) Germán Kigel, 7) Federico De Los Santos, 8) Santiago Williamson; 9) Diego Galcerán, 10) Martín Secco; 11) Martín Devincenzi, 12) Joaquín Freyer, 13) Rodrigo Quintana, 23) Juan Manuel Pandolfi, 15) Juan Manuel Mosca

Suplentes: Juan Diego Ferrés, Valentín Misson, Martín Darracq, Gonzalo Paris, Mateo Fernández, Juan Manuel Passadore, Juan Andrés Pieroni, Sebastián Janssen

OLD CHRISTIANS

1) Diego Muñoz, 2) Yamandú Arburuas 3) Juan Echeverría; 4) Lorenzo Surraco y 5) Santiago Nicolich, 6) Miguel Horta, 7) Rodrigo García, 8) Felipe Lombardo; Juan Juan Nicola, 9) Federico Slinger; 11) Rodrigo Bocking , 12) Manuel Portela, 13) Federico Favaro (c), 15Juan González, 15) Manuel Blengio

Suplentes: 16) Santiago Deicas, 17) Martín Espiga, 18) Felipe Inciarte, 19) Santiago Martínez, 20) Tomás De Haedo, 21) Manuel Martinez, 22) Guillermo Storace, 23) Santiago Del Cerro