El rugby uruguayo ofrece un gran show: clásico Christians-Old Boys para definir el título

No se podía esperar un mejor marco para la final del rugby uruguayo: por cuarta vez en tres años y por quinta en 12, Old Christians y Old Boys, los dos clubes más convocantes, se enfrentan en la definición del Campeonato Uruguayo, que se disputará este sábado a la hora 16 en el Estadio Charrúa (Directv en vivo). En momentos en que el rugby uruguayo piensa cómo dar un paso más en popularidad, dándole ingreso al profesionalismo y a los clubes grandes del fútbol, las dos instituciones más tradicionales del rugby amateur se cruzan otra vez en una reedición del clásico de los colegios que llenará al menos dos tribunas del Estadio Charrúa, en una jornada que también tendrá las finales de Intermedia y Preintermedia, ambas entre Christians y Carrasco Polo.

Es la final de un año especial, intenso y largo, marcado por la histórica participación de Los Teros en el mundial. Y también por lo que vendrá el año que viene, cuando arranque la Super Liga Sudamericana profesional. Para muchos jugadores, entonces, el partido de este sábado puede marcar su despedida del rugby amateur. Es momento de un cruce de caminos, de muchas interrogantes y expectativas. Un momento, quizás, de redefinición del rugby uruguayo.

Christians no llega como en otros años. Sintió las ausencias de selección, y se vio obligado a apurar un recambio en muchos puestos clave (octavo, medioscrum, fullback, centros), lo que se tradujo en un rendimiento con altibajos en el año. Pero contrarrestando con esas malas, encontró en el pack una de sus banderas. Y ese fue el gran argumento por el que se impuso tanto en cuartos de final ante Ceibos como en semifinales ante Carrasco Polo. Para quienes vieron los duelos de la década de 1990 y de inicios de los 2000 entre Christians y Polo, fue una ironía ver al azul dominado al pack del caballito y hacer de eso la principal herramienta con la que lo eliminó.

Eso tiene un punto positivo: encontrar una herramienta con la cual sentirse muy superior al rival es lo que espera cualquier equipo, más en partidos de todo o nada. Pero también refleja una debilidad: el juego integral de Old Christians, que en algún momento hizo la diferencia, hoy ha aparecido muy en cuentagotas. En el medio aparece el juego defensivo, el principal puntal de 2017 y 2018, que se fue solidificando en la recta final de esta temporada.

Del lado de Old Boys hay una lectura similar en varios aspectos. Ha jugado mejor en el año -no en vano terminó primero en la fase regular- pero en cuartos de final su juego apareció muy poco. Contra Cuervos lo mostró para sacar una diferencia, pero luego especuló con el resultado, y apeló a arriesgar poco, a usar mucho pie y presionar al rival en defensa para provocar errores. En semis ante MVCC zafó con lo justo: allí fue el decano el que impuso su esquema de mucha defensa, presión, juego físico y scrum y limitó al extremo a Old Boys, que lo ganó en el final de penal a pesar de jugar muchos minutos con uno más.

No hay nada achacable ambos en ese estilo conservador: así se juegan los partidos definitorios. Y el Mundial fue la mejor muestra: así le ganó Inglaterra a Australia y a Nueva Zelanda, y así venció Sudáfrica a Inglaterra en la final. Un modelo que también supo usar Uruguay durante ese torneo. Los vientos del rugby mundial soplan a favor de los planteos que limitan a los rivales.

Pero también es cierto que los dos tienen bastante más para mostrar en base a su talento individual. Y si Old Boys aparecía un escaloncito por arriba, esta semana Christians suma un aporte clave: Tomás Inciarte y Santiago Arata se suman al plantel tras su paso por Los Teros y estarán a la orden (Arata ya estaba entrenando hace varios días, pero venía recuperándose de una lesión en la mano sufrida en el último partido del mundial). Destaca la ausencia de Leandro Leivas, quien en principio no estará entre los 23. El formato de 6 forwards 2-backs del azul habla de la apuesta que hará al juego de forwards, si bien desde el scrum se avizora como un partido más parejo que los de las anteriores rondas de playoffs. De hecho, en el clásico de principio de año, el azulgrana dominó a Christians en esa faceta.

Ante todo es esperable un partido parejo, con mucho uso del pie y muy disputado cerca de las formaciones. Quien domine la obtención tendrá más herramientas para controlar a su rival, y para largar su juego. Haya lluvia de tries o no, haya pases pelota en mano, sea un duelo de scrums y forwards, es un excelente show para sentarse a ver por televisión o para acercarse a ver al Charrúa. En 2020 llegará el rugby profesional, sí, pero el rugby amateur sigue teniendo mucho para dar.



Las frases

Andrés Vasquez, DT Christians

“El año era largo, sabíamos lo que teníamos por delante, el Campeonato Uruguayo, el Argentino, que te desgasta por los viajes. Tuvimos mucho recambio. En el 9, los centros, en puestos importantes. Creo que en el año hubo una evolución buena. Fuimos de menor a mayor, el Argentino nos fortaleció mucho en lo grupal. Y a nivel rugbistico te mejora mucho, te enfrentás a otro roce”.

“Llegamos a la etapa final como queríamos, muy fuertes, mejorando mucho en la obtención. Puede ser que nos falte en el juego, pero creo que hay una evolución”.

“De hecho terminamos la semifinal con un scrum try a Polo. Yo como jugador la viví mucho al revés. La batalla de los forwards es el principio del rugby. En la semi hizo la diferencia el recambio, que es la fortaleza más grande que tenemos, 23 jugadores de muy buen nivel”.

“Estamos confiados en llevar a cabo el plan de juego, dónde jugar, que en cuartos de final lo hicimos mal. Contra Polo nos fuimos en desventaja al descanso pero teníamos claro el plan de juego. Estuvimos mal en la toma de decisiones pero sabíamos donde estábamos y lo que debíamos hacer. El segundo tiempo fue de un predominio total y no puntuábamos. Por suerte lo terminamos ganando con lo que sabíamos que había diferencia, el pack”.

“Los Teros te dan un plus grande, pero queremos darle prioridad a lo que estuvieron todo el año y que hicieron una buena semifinal con Polo. Es difícil, todos Los Teros aportan mucho, pero tenes que saber que esos chicos no van a estar el año que viene. Entonces no podes matar a los que estuvieron todo el año, es difícil eso. Son decisiones muy duras. Estuvo divina la semana pero fueron duras, llegaron Colo Leivas, Tommy Inciarte. Todos quieren que jueguen pero es duro para los que estuvieron y queres contar con ellos el año que viene. Es una sensación encontrada”.

“Hay que proteger al rugby amteur, y hay veces que no lo veo tanto. Si bien está el aporte de Directv que televisa la final, en el año no vi una apoyo tan grande como a la selección que es buenisimo y es lo que nos da de crecer. Pero no dejar tanto de lado a los clubes. Hay que dar el paso al nivel profesional, porque es la forma. Pero hay que tener cuidado con los clubes”.



Francisco De Posadas, DT Old Boys

“Fue largo el torneo, primero un torneo por los puntos y luego el intermedio. A pesar de eso llegamos muy bien”.

“Creo que en semifinales MVCC hizo un planteo muy bueno, demostró que planifica bien y tiene mucha madurez. Capaz nuestro planteo fue errado de parte de los entrenadores, no dimos la señal de jugar más. Fue muy trabado y se definió por detalles”,

“Hay que tirarse a jugar un poco más, quizás ahora se haga, pero lo importante el sábado es ganar. Hay que estar en los detalles, jugar en campo rival, largarse a jugar a partir de este momento”.

“Veo al scrum parejo, nos veo un poco mejor. Claramente la obtención será clave. Tenemos packs fuerte y aguerridos, creo que podemos sacar una diferencia”.

“Ellos tienen seis jugadores de selección que suman y son importante. Nosotros tenemos tres que han jugado en el año, que no han dejado de ser parte del club y nos suma mucho por la calidad”.

“El proceso de profesionalismo cuesta, en todo el mundo cuesta pero es necesario para dar el salto. Lo que si no hay que olvidarse es que esos profesionales salen de los clubes que son el alma del rugby, las canteras. Hay que planificar bien, mirar todo como uno solo, no solo la parte de arriba o abajo, hay que tener todo en consideración”.

"Las finales de los últimos años no pesan, para nada. Cada partido es distinto, los jugadores, los técnicos no son los mismo, son partidos independientes".

LOS EQUIPOS

OBC: 1. Marcelo lacava, 2. Matias Aboy, 3. Faustino Etchegorry; 4. Joaquin García, 5. Eugenio Corallo; 6. Juan Gaminara, 7. Maxime Sonneveld, 8. Santiago civetta; 9. Martín Stefani, 10. Germán Albanell; 11. Baltasar Amaya, 12. Juan Cat, 13. Gaston Gibernau, 14. Joaquin Alonso, 15. José Iruleguy. DT: De Posadas/Pérez/Amaya

OCC 1. Ignacio Buquet, 2. Martín Zerbino, 3. Juan Echeverría, 4. Fernando Pazos (c), 5. Andrés García; 6. Leandro Segredo, 7. Diego Ardao, 8. Manuel Diana; 9. Santiago Arata, 10. Andrés De León; 11. Joaquín Pena, 12. Tomás Inciarte, 13. Valentín Grille, 14. Francisco Márquez; 15. Federico Favaro. DT: Andrés Vázquez



SUPLENTES OBC: 16. Juan Buccino, 17. Joaquin Rocco, 18. Juan Gari, 19. Diego Pombo, 20. Gabriel Puig, 21. Alfonso Cat, 22. Matias Davanzo, 23. Nicholas Beare

SUPLENTES OCC: 16. Ignacio Bermúdez, 17. Martín Espiga, 18. Felipe Inciarte, 19. Rodrigo García, 20. Santiago Azambuja, 21. Manuel Ardao, 22. Manuel Martínez, 23. Juan Cattivelli

Cancha: Estadio Charrúa

Hora: 16:00

JUEZ: Francisco González

ASISTENTES: Santiago Romero, Gonzalo Ventoso

TV: Directv

Streaming: Vera+

Preliminares: 12:30 Carrasco Polo-Old Christians (final de Preintermedia), 14:00 Carrasco Polo-Old Christians (final de Intermedia)