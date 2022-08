El sector cárnico, un ejemplo inspirador

El modelo de desarrollo de la cadena productiva de la carne debería ser un espejo para otros sectores de la economía con ambiciones comerciales y, a la vez, un ejemplo iluminador para las políticas públicas que necesita el país para mejorar su competitividad empresarial en un mundo globalizado.

Los datos de las exportaciones cárnicas, a influjo de las de origen vacuno, no dejan de sorprender: US$ 10 millones de ingreso promedio cada día, en aproximadamente la primera mitad del año, y se estima que al final de 2022 las ventas al exterior llegarán a un valor de alrededor de US$ 3.000 millones. El 83% del total de divisas corresponde a carne vacuna, de acuerdo con un artículo de El Observador del lunes 15.

Esos números ubican a Uruguay en el primer lugar del podio de colocaciones de carne vacuna per cápita en el exterior y, además, en el segundo que más productos exporta por habitante si se considera el conjunto del sector cárnico.

La excelente performance del principal producto de exportación no se explica únicamente por un sistema productivo mayoritariamente a base de pasturas, gracias a las características geográficas y climáticas que benefician al campo uruguayo.

Las condiciones naturales son un buen punto de partida, pero insuficiente para llegar a más de 100 mercados y satisfacer a exigentes consumidores internacionales.

Como indicaron expertos del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) en El Observador, el 29 de mayo, el auge de la carne uruguaya es una consecuencia de una estrategia productiva que permitió que se convirtiera en un país de punta en este sector agroexportador.

Uruguay se ganó la confianza de sus clientes del mundo gracias al trabajo mancomunado de diferentes ámbitos nacionales vinculados al sector. El Estado, productores, empresas frigoríficas y centros de investigación se involucraron en un plan serio de competitividad que se está reflejando en una ecuación adecuada para el crecimiento económico de un país de nuestras características: entre el 75% y el 80% de la carne bovina se vende en el exterior.

Y no es producto del azar, sino de un plan que desembocó en una extraordinaria calidad de la carne, verificable en múltiples indicadores: color, terneza, jugosidad, sabor y olor agradable. Y también en otros aspectos del proceso de producción, como el cumplimiento del bienestar animal y el cuidado del ambiente, que se miden de un modo transparente en un mecanismo de trazabilidad que es reconocido en el mundo.

Para evitar una pérdida de competencia, ahora se está proyectando una certificación de carne de producción ecológica que incluiría nuevas prácticas empresariales que abarcan toda la cadena exportadora, desde el embarque del producto hasta la llegada a destino.

El progreso del sector cárnico es la demostración cabal de que la ventaja comparativa, una fuerza vigorosa de la globalización, no es suficiente, exige la cooperación de todos los actores involucrados y que cinchen en la misma dirección.

Excepto en actividades como la forestal, por mencionar un caso, el país enfrenta un gran desafío en varios sectores productivos por problemas endógenos o ambientes conflictivos que impiden un desenvolvimiento apropiado para competir en el mundo. El rubro lácteo es probablemente el caso más paradigmático. Pero principio requieren las cosas.