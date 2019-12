El sistema de control en las pequeñas empresas

Por Macarena Suárez Blanco

Las empresas deben planificar a mediano y largo plazo sus actividades y acciones, con el afán de poder controlar la ejecución de las mismas y evaluar el alcance de los objetivos.

El control es un proceso que coadyuva al logro de objetivos y a la vez a la guía de la gestión de la misma.

Es fundamental considerar variables que van a tener incidencia en la operativa de la empresa; como lo son la estrategia, la estructura organizacional, el sistema de control, la cultura empresarial, aspectos psicosociales y sin dudas el entorno donde emerge.

Las pautas a medir deben estar bien definidas y ser conocidas por todos los miembros de la empresa, ya que, serán ellos quienes deben poder ejecutarlas correctamente, y ser evaluados de acuerdo a la descentralización de la responsabilidad que tienen y autonomía para la topa de decisiones.

Puede ocurrir que no se vea fácilmente el impacto de tener un sistema de gestión empresarial sobretodo en nuestro país que imperan los mecanismos informales como lo son sistemas de control muy directos y paternalistas. Esto suele llevar a que más de un directivo o al dueño se cuestione ¿para qué sirve una correcta contabilidad gestión de los diferentes procesos que ocurren dentro de la empresa, si la misma da su rédito en este momento?:

Ya sea la competitividad, como también, el valor empresarial de una organización dependen cuantiosamente de lo que sabe la empresa, como usa ese conocimiento y la innovación y mejora que puede conseguir, por lo que esto se ve relacionado con la capacidad que posee para identificar y gestionar la información, implementarla en los procesos y agregar valor en cada uno de los eslabones que conforman la cadena productiva.

Por lo tanto, a la hora de implementar una gestión de procesos se busca optimizarlos para brindarle al cliente esa experiencia única, la cual es el diferenciador de la empresa, y puede incrementar los beneficios.

Al día de hoy los clientes, son muy exigentes y buscan su comodidad y que lo que adquieran sea más de lo que esperaban; para ello, se requiere innovar continuamente y aprender de los propios errores mejorando continua y prolongadamente en el tiempo.

Publicar y tener en mano información clara y de forma detallada es de vital importancia no sólo para saber qué recursos crean valor, sino para enfatizar procesos y darle mayor atención a áreas funcionales para seguir generando el valor, y que estos procedimientos tengan un fuerte impacto dentro de la imagen corporativa en los mercados, esto va a ir acompasado con diseños de centros de producción que deben de ser más versátiles y a la vez más flexibles, contribuyendo a la reducción de los tiempos de preparación y distribución, introduciendo nuevas tecnologías más precisas y automatizadas.

Buscando en todo índole la competencia y excelencia operativa para cada uno de los niveles que se pueden presentar dentro de la organización.

La actitud que presenta la empresa ha de ser activa y voluntarista, ya que se debe basar que en el futuro la empresa va a poder amoldar su performance a una acción adecuada; logrando una fuerte combinación entre los diferentes factores que puede contemplar dentro de la misma, ya sea los activos tangibles que puede presentar la empresa como ser maquinaria especializada, mobiliario necesario, bienes de cambio, entre varios más.

Y asimismo con aquellos activos intangibles que figuran dentro de los estados financieros de la entidad ya que cumplen con los requisitos y estándares de la normativa contable como pueden ser algunas marcas, licencias de uso, nombres.

Pero, por otro lado, va a contar con recursos que no controla, ni tiene la propiedad, algunos de éstos se vinculan al factor humano, otros se sustentan en información que muchas veces no es posible codificarla, o son bienes de carácter público, dentro de los cuales no es simple mantener su control, pero sí en su afán se generan sinergias y externalidades sean positivas como negativas, todos ellos conforman el capital intelectual de la empresa.