El viernes 7 de mayo, a mi regreso de Semana Santa al pasar por el peaje de Solís en Ruta Interbalnearia a la hora 19 aproximadamente, la barrera de telepeaje cayó en forma repentina abruptamente sobre el parabrisas delantero del coche y lo astilló. En todo momento respeté la velocidad que indican los carteles y mantuve la distancia prudencial con el vehículo de adelante.

Me dirigí a la oficina que ahí se encuentra de Corporación Vial del Uruguay donde el funcionario me proporcionó un formulario de reclamos. Redacté lo sucedido mientras él sacaba fotos del parabrisas de mi auto. Según me indicó esta persona se comunicarían conmigo por la reparación del daño, y me dijo que era algo que sucedía comúnmente.

El lunes 10, intenté comunicarme al teléfono 44380032 y estaba fuera de servicio, llamé al teléfono 29163288 de las oficinas de Ciudad Vieja pero me respondieron que no podían hacer nada, y me dieron un mail. Escribí a esa casilla el martes y miércoles de la semana pasada y nunca recibí respuesta.

Me llama la atención que una empresa de este porte no le interese cuidar a sus clientes como yo que desde que apareció este sistema tengo el tag.

Procederé a realizar la denuncia correspondiente a Defensa al consumidor hasta conseguir que se hagan cargo del costo de la rotura del parabrisas.

Roberto Viana