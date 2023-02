El técnico de Nacional, Ricardo Zielinski, se salteó nuevamente la conferencia de prensa

Quedó claro este sábado en Colonia que al técnico de Nacional, Ricardo Zielinski, no le gusta hablar cuando su equipo no juega bien.

El argentino no se presentó este sábado a la conferencia de prensa después de la derrota 2-1 frente a Plaza Colonia por la tercera fecha del Apertura.

Tampoco lo hizo el fin de semana pasado cuando el tricolor empató sin goles frente a Cerro Largo en el Gran Parque Central.

Inés Guimaraens

Zielinski y Zabala

De tres partidos oficiales de Nacional en la temporada 2023, el entrenador argentino solo habló en uno: cuando ganó frente a Liverpool en la primera fecha del Apertura.

Los hinchas están perdiendo la paciencia porque no ven una evolución en el juego del equipo, si bien el presidente José Fuentes defiende la contratación del entrenador.

“Yo voy tres o cuatro veces por semana a Los Céspedes. Y ahí vos ves todo. Ves el trabajo y como lo reciben los jugadores, entonces te das cuenta cómo es esa comunión entre el entrenador y el jugador, más allá de que las cosas no salgan. Y también te das cuenta cuando los jugadores no llevan la idea y cuando el entrenador la está pifiando. Después, que no esté de acuerdo con un cambio, son cosas que en el fútbol son muy opinables", dijo el presidente a Referí a fines de enero.

Pero el técnico no da la cara para argumentar porqué el equipo no muestra en la cancha lo que se trabaja en Los Céspedes.