El técnico de PSG le pide paciencia y "buen humor" a Cavani

"No hay jerarquía" entre el argentino Mauro Icardi, el 9 en forma, y el uruguayo Edinson Cavani, máximo goleador de la historia del Paris SG, convertido en suplente por una lesión, repitió este sábado el entrenador parisino, el alemán Thomas Tuchel, antes del duelo contra el Marsella del domingo.

"Tenemos que adaptarnos siempre a la situación y 'Edi' estaba lesionado. No fue su culpa, pero era así. Debemos protegerle porque el riesgo (de recaída) es demasiado grande. Es un momento difícil para recuperar el ritmo en un equipo que juega equilibradamente, que gana, con mucha intensidad. Pero eso no quiere decir que sea el número uno, dos o tres", explicó Tuchel en rueda de prensa.

"Está decepcionado por no haber jugado, es normal. He hablado con él y es difícil porque, por un lado, quiero darle minutos porque lo merece, ha trabajado muy duro para estar listo lo antes posible; pero por el otro lado, tengo que pensar siempre en el equipo, y durante un partido no puedo prometer que jugará 15 o 20 minutos", añadió.

Reclutado en el último período de pases con un papel de suplente de lujo, Icardi ha firmado un inicio de temporada perfecto con 5 goles en seis partidos, aprovechando las lesiones que sufrieron Kylian Mbappé y Cavani a mediados de agosto.

El charrúa no ha vuelto a jugar desde entonces, tampoco en los dos últimos encuentros contra el Niza (4-1) y el Brujas (5-0), pese a que ya se había reincorporado al grupo.

"También es duro para mí", apuntó el entrenador germano. "En el entrenamiento no muestra que esté decepcionado. Hemos hablado, lo ha entendido. Espero que sea paciente, con buen humor como hasta ahora. Voy a intentar darle minutos (contra el Marsella) porque necesita recuperar ritmo".

Fuente: AFP