El temor de los comerciantes del litoral por la reapertura de fronteras

Durante este período de pandemia en Uruguay, de poco más de un año y cinco meses, volver a la normalidad ha sido el gran objetivo del gobierno desde la toma de decisiones y el gran anhelo de todos los ciudadanos. Con el avance del proceso de vacunación contra el covid-19 –este viernes tenía al 75% de los uruguayos inmunizados con la primera dosis–, la vida como la conocíamos asoma a la vuelta de la esquina.

Parece difícil pensar que volver a la normalidad pueda ser un problema para alguien. Sin embargo, sí lo es y un sector que comienza a mostrar su preocupación es el de comercio y servicios del litoral, particularmente Paysandú y Salto.

La directora nacional de Migraciones de Argentina, Florencia Carginano, dijo a radio El Destape que su país prevé habilitar las fronteras terrestres con países como Uruguay y Chile a partir del 6 de setiembre.

La reapertura de fronteras implica el retorno de la circulación en el Puente Internacional Paysandú–Colón que une esas ciudades y en el Puente Internacional Salto Grande, que conecta con la ciudad argentina de Concordia.

A partir de la crisis cambiaria argentina desatada a inicios de 2018, el tipo de cambio real (TCR) bilateral con Argentina se redujo drásticamente y provocó una fuerte caída del poder adquisitivo de los argentinos en Uruguay y un crecimiento del poder adquisitivo de los uruguayos del otro lado del charco.

En relación a la temporada 2017-18, el TCR cayó un 25% en 2018-19 y un 36% en 2019-20, según el economista Nicolás Cichesvki. Hoy en día, la paridad cambiaria indica que el poder de compra del peso argentino se redujo a menos de la mitad (45%) respecto al nivel de 2017-18. De mantenerse en los niveles actuales, a los argentinos les costará el doble consumir en Uruguay el próximo verano y para los uruguayos será bastante más barato consumir en Argentina.

Los departamentos fronterizos del litoral sufren el impacto de situación cambiaria desde hace mucho tiempo. La pandemia revitalizó al comercio local debido al cierre de los puentes.

A día de hoy, la gran preocupación de comerciantes salteños y sanduceros es poder alcanzar medidas que permitan tener precios más competitivos en la zona fronteriza procurando evitar que el impacto de la reapertura de fronteras en Argentina sea devastador.

Ganadores en pandemia

Con la pandemia y el consecuente cierre de fronteras, los ciudadanos de Paysandú no pudieron cruzar a Colón a hacer compras y el comercio sanducero tuvo un crecimiento de entre 30% y 35%, principalmente en los rubros vinculados a alimentos y productos de limpieza.

“Las ventas de fernet subieron 1.000% porque el fernet se compra en Colón. Los que venden vinos en Paysandú también tuvieron dificultades para mantener los stocks porque no se podía prever lo que iba a consumir el mercado ya que no había antecedentes”, dijo a El Observador Juan Martín Della Corte, directivo del Centro Comercial e Industrial de Paysandú (CCIP).

Wikipedia Commons Puente Salto - Concordia

El empresario comentó que las farmacias y las ópticas del departamento no tenían los productos que consumían los sanduceros y debían encargarlos a Montevideo. “No se estilaba que el farmacéutico los encargue porque no tenía ventas de eso. Eso no tiene un porcentaje de crecimiento, es de cero a todo lo que vendieron”, agregó.

El intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, señaló a El Observador que la pandemia tuvo miles de efectos negativos y adversos pero que el cierre de los puentes “le significó al comercio del departamento un crecimiento en las ventas, una recuperación, una revitalización e incluso la posibilidad de que, en plena pandemia, se pudieran abrir comercios”.

Por su parte, en Salto, las ventas del sector comercio y servicios crecieron entre 30% y 40% por encima del promedio, según informó a El Observador Ricardo Paulino, presidente del Centro Comercial e Industrial de Salto (Ccisalto),

El comerciante sostuvo que a partir del cierre de los puentes se ha generado “mucho movimiento y mucho dinamismo” y que aumentaron las empresas del sector.

“En 2018 había 3.900 empresas que aportaban al Banco de Previsión Social (BPS); en 2019 eran 3.800 y en 2020 –en plena pandemia– había más de 4.000 aportantes”, destacó.

Piden medidas al gobierno

Olivera indicó que hay preocupación en el departamento ante la posible reapertura de los puentes y que se están buscando soluciones. “Estamos tratando de armonizar lo que es una integración necesaria con Argentina pero no que nos desangremos como lo que venía pasando prepandemia”, dijo.

La principal propuesta que se contempla es similar a una que hoy está vigente en los departamentos fronterizos. Hoy se descuenta el 24% del Impuesto Específico Interno (Imesi) a la venta de combustibles en las estaciones de servicio que se encuentran comprendidas en un radio de 20 kilómetros de la frontera.

“Esta medida fue un éxito y morigeró el impacto negativo de la gente que cruzaba a cargar combustibles. Ahora hay que ir por un camino similar en la canasta básica, por ejemplo”, sugirió Olivera y agregó: “Logramos probarle al gobierno que se vende más y se recauda más bajando la carga impositiva”.

En la misma línea se mostró Paulino, quien señaló que luego de que se aplicara ese descuento de Imesi, “Ancap comenzó a ganar más porque vendió diez veces más combustible”.

El presidente de la Ccisalto sostuvo que el Estado debe promover una política seria y responsable sobre los precios de frontera, procurando que estos sean competitivos. “El Estado junto al Banco República (BROU) u otros bancos deben buscar sistemas que permitan una devolución o un descuento importante al consumidor”, reclamó.

Paulino manifestó que la apertura de puentes obligará a muchas empresas salteñas a cerrar y también aumentará la cantidad de empresas informales.

Vicente Massarino

Aduana

“El comercio va a caer en una crisis mucho más grande que la que tuvimos en la última crisis en 2018. Es muy preocupante y eso nos produce incertidumbre”, apuntó.

Para Della Corte, la diferencia cambiaria hoy hace que “no alcancen las medidas para acercarse a los precios argentinos”. En ese sentido, expresó que el Estado debe trabajar para que los precios uruguayos puedan al menos “acercarse” a los argentinos.

“Queremos poder venderle al sanducero y mantener lo producido por los sanduceros dentro de Paysandú, porque si no es de nunca acabar”, dijo.

“Si vos abrís los puentes y se vuelve a la situación normal de circulación prepandemia, en tres meses matás al comercio local y en seis meses las empresas se caen de rodillas”, alertó Della Corte.

Otras alternativas

La medida del “cero kilo” implica que las personas que van, en este caso a Argentina, por el día, no pueden ingresar mercaderías a Uruguay. Para Olivera, es una disposición que “no funciona”.

En ese sentido, el jefe comunal de Paysandú indicó que se ha ofrecido a la intendencia para “generar controles más férreos en la circulación vecinal, instalando puestos donde se solicite documentación y que no sea tan rápido y ágil cruzar”. “Medidas que no son tan simpáticas pero que lo que buscan es que la gente tenga que pensar dos veces si va a ir o no a Colón porque le va a insumir tiempo”, explicó.

Según Della Corte, el CCIP ha optado por “no dar esa batalla” en cuanto a promover el “cero kilo”. “Es imposible cuando hay ciudad de 80 mil personas intentando pasar por arriba de un puente. No hay recursos humanos suficientes ni de casualidad para ejercer esos controles y mantenerlos en el tiempo”, aseguró.

En esa línea se expresó Paulino, quien señaló que la Aduana no está preparada para hacer ese tipo de controles debido a la falta de personal.

“Por más que creemos un cero kilo, ¿quién va a controlar eso? No lo pueden hacer los centros comerciales ni el comercio local, lo tendría que hacer el Estado y el Estado no tiene gente suficiente”, afirmó.