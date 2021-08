La lista de asuntos a resolver para construir una lechería mejor en 15 años

El consejo ejecutivo del Instituto Nacional de la Leche (Inale) aprobó la creación de la Comisión de Desarrollo Lechero, cuyo objetivo será sentar las bases para un plan de 15 años para el desarrollo de la lechería en Uruguay.

Este desafío fue considerado como de alto valor por Juan Daniel Vago, presidente del instituto, en una reciente entrevista con El Observador.

"En la visión de la lechería que queremos a 15 años está una lechería pastoril, obviamente con el aporte de los concentrados, de los silos (...), con cuidado del medio ambiente, que la tenemos que ordenar con reglas claras para que haya una previsibilidad, no de precios que no podemos, pero sí podemos establecer reglas claras en temas como beneficios impositivos, acceso a la tierra, créditos a largo plazo y transferencia de tecnología. Si ese paquete se diseña y se aplica puede haber una luz al final del túnel, estaremos en medio de un negocio atractivo. Y eso lo precisamos para que primero no se sigan yendo los tamberos que ya tenemos, pero también para que los jóvenes se puedan interesar", afirmó Vago en esa instancia.

Camilo dos Santos

Juan Daniel Vago, presidente del Inale.

Las comisiones del Inale

Según se explicó, el objetivo general de la existencia de comisiones en el Inale es generar un ámbito deliberativo de los temas importantes para la lechería uruguaya, donde los diferentes actores de la cadena y los representantes del Poder Ejecutivo puedan intercambiar opiniones, profundizar y analizar los temas de interés con el propósito de aportar al crecimiento de la cadena láctea.

En el encuentro realizado el 19 de agosto, cuando se adoptó la decisión, se trataron los siguientes temas:

a) Sector primario

-Acceso a la tierra, formas que permitan estabilidad de

tenencia

-Retención de la buena genética y de las vacas sin leucosis

-Herramientas financieras

-Seguros climáticos

-Sistemas de producción, pastoril, semi-encerrado o encerrado

-Competitividad, bajo costo unitario

-Certificaciones de producción y certificaciones ambientales

b) Sector industrial

-Cómo desarrollar las cuencas para tener más leche

-Relaciones laborales

-Logística

-Acceso a mercados

-Complementación industrial, ¿es algo posible?

c) Mercado exterior

-Estrategia de ventas

-Tratados comerciales, estrategia de corto y de largo plazo

-Qué indicadores ambientales debemos generar

-Denominación de origen MI y ME

d) Ambiente

-Qué pasa en el mundo

-Qué indicadores hay

-Cómo orientamos los sistemas

Camilo Dos Santos

La sede del Inale, en el Prado, en Montevideo.