“Uruguay precisa una lechería fuerte y el gobierno lo sabe”

Juan Daniel Vago Armand Ugon asumió la presidencia del Instituto Nacional de la Leche (Inale) el 20 de julio. Es productor de leche en Colonia Valdense, desde 1980. Remite a Conaprole. Está casado, tiene tres hijos y está por ser abuelo por sexta vez. Es ingeniero agrónomo y posee una extensa carrera en el gremialismo: entre otras responsabilidades, formó parte del grupo fundador del departamento técnico de la cooperativa Cradeco y del grupo CREA La Picada, integró las directivas de Sofoval, Fucrea, Inase e INIA, y presidió cinco años Cooperativas Agrarias Federadas.

¿Qué priorizó desde que asumió la presidencia del Inale?

El lunes 2 de agosto realizamos la primera reunión del consejo ejecutivo, definimos el modo de trabajo y acordamos los conceptos prioritarios. El rol del Inale es muy amplio, cuando se creó en 2007 recibió como misión atender todos los temas de la política lechera en toda la cadena de valor, desde el productor a la exportación, en un sector en el que se exporta del 70 al 75% de lo que se elabora con la leche, y así asesorar al Ejecutivo. Para esa visión que definimos contamos con recursos escasos, hay un staff muy chico, 13 funcionarios entre técnicos y administrativos, más el consejo ejecutivo, donde como fortaleza hay una representatividad amplia y no solo en lo privado, también por los cuatro ministerios que participan. Decidimos trabajar a dos niveles, uno es la agenda diaria, temas que van surgiendo y hay que resolver, pero incluimos una segunda reunión mensual para con ese mismo equipo directivo, con su agenda puntual, trabajar en lo que llamamos la lechería de acá a 15 años. Insistí mucho en eso, se venía trabajando, pero debemos seguir sentándonos a discutir todos qué lechería queremos y construirla.

¿Quedó atrás ese período en el que cada día cerraba un tambo?

En los últimos cinco años se han perdido muchos tambos, principalmente por un tema precio, que fue malo y eso hizo que hubiera problemas en toda la cadena de valor, no solo en los tambos, las industrias estuvieron muy complicadas. Después subieron los precios de los commodities, de los granos, la carne, la leche y se generó un escenario más favorable. También subieron los insumos, el fertilizante 50%, los granos 35%... igual con estos US$ 3.600 por tonelada para la leche vemos una situación hasta fin de año bastante buena. Con medidas de manejo muy simples el que está trabajando bien y tiene pasturas puede tener márgenes positivos para ir alivianando la mochila, porque la verdad es que veníamos con una mochila muy pesada, esa mochila de cinco años cambiando la plata y sin reinversión.

¿Cuáles son las bases para esa lechería a 15 años?

Uruguay es un país competitivo para producir leche, por su clima, porque se pastorea, porque hay una cultura de hacer bien las cosas, es algo que pasa en Nueva Zelanda y en muy pocos países. En la visión de la lechería que queremos a 15 años está una lechería pastoril, obviamente con el aporte de los concentrados, de los silos, pero sobre todo pastoril para poder consumir todo el pasto de primavera, con cuidado del medio ambiente, que la tenemos que ordenar con reglas claras para que haya una previsibilidad, no de precios que no podemos, pero sí podemos establecer reglas claras en temas como beneficios impositivos, acceso a la tierra, créditos a largo plazo y transferencia de tecnología. Si ese paquete se diseña y se aplica puede haber una luz al final del túnel, estaremos en medio de un negocio atractivo. Y eso lo precisamos para que primero no se sigan yendo los tamberos que ya tenemos, pero también para que los jóvenes se puedan interesar. El tambo es una actividad productiva muy noble, pero muy sacrificada y si encima de ser sacrificada no te dan los números eso hace que trabajar y vivir en un tambo sea totalmente poco atractivo.

¿Qué piensa concretamente cuando habla de reglas claras?

Hablo de reglas que deben trascender a un gobierno, como fue en su momento la ley forestal, un acuerdo que nos lleve a que cambie o no el gobierno haya cosas que perduren, políticas estables. Eso sería beneficioso para el eslabón inicial y para el que industrializa y el que exporta, con todo lo bueno que eso sería para todos quienes de modo directo o indirecto se relacionan con la lechería.

¿Y siente que hay un apoyo del gobierno?

Nos reunimos en el Inale con el ministro (Fernando Mattos), el subsecretario (Ignacio Buffa) y el director general de Desarrollo Rural (Carlos Rydström), repasando visiones, y percibimos que hay un fuerte compromiso del gobierno de considerar a la lechería como una cadena de valor estratégica, Uruguay precisa una lechería fuerte y el gobierno lo sabe, porque produce un alimento muy importante, arraiga a la gente en el campo y derrama mucho en las comunidades. Todos sabemos que es muy fácil cerrar un tambo, y reabrirlo lleva cinco años por una cantidad de cosas. La lechería es un sector que exporta US$ 700 millones y al haber 700 mil hectáreas dedicadas a la lechería eso da US$ 1.000 por hectárea, un dato que dice a las claras lo importante que es.

Cuesta decirle al tambero que espere más, ¿los cambios para esa lechería a 15 años se pueden lograr a corto plazo?

Soy tambero, hace 40 años, cada tema lo conozco, los tengo claro por los malos años que he pasado, como todos. Cuando hablamos de una visión a a 15 años hay cambios necesarios que se precisan ya, pero no se pueden lograr de un día para el otro. En otros casos podemos ir más rápido, por ejemplo en el tema transferencia de tecnología, trabajando con el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria para aprovechar ya el margen que pueden dar estos precios. Hay tecnología a transferir, pero hay dos tercios de productores que no están accediendo a esa tecnología disponible y no debería pasar. Eso es fundamental para una mayor eficiencia y llevar el negocio a algo más atractivo. Y esa mayor eficiencia también hay que lograrlo en la fase industrial. Además se puede trabajar ya en el endeudamiento. Esto es ir ladrillo sobre ladrillo y lo bueno es que el apoyo político está. Entre todos tenemos que lograr lo que se necesita, producir 50% más de leche de aquí a 15 años, y confío en que se puede si vamos de modo firme, aunque no todo lo rápido que todos queremos.

Camilo dos Santos

Juan Daniel Vago, nuevo presidente del Inale.