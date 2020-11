El último audio de Maradona a la pareja de Ojeda y un pedido por su hijo pequeño

Diego Maradona murió el pasado miércoles, pero siguen surgiendo recuerdos, homenajes, noticias y revelaciones sobre los últimos días de vida del exfutbolista argentino. Este pasado fin de semana, por ejemplo, se publicó uno de los últimos mensajes enviados por el astro, que tuvo como destinatario a Mario Baudry, abogado y político, y actual pareja de Verónica Ojeda, que fuera pareja de Maradona y es la madre de su hijo menor, Diego Fernando.

Sobre ellos versa el mensaje, difundido en el programa televisivo argentino Secretos Verdaderos, y se trata de un gesto poco habitual para Maradona, como él mismo reconoce al comienzo del audio. "Yo sé que esto te parecerá increíble", le dice el exfutbolista y entrenador a Baudry, pareja de Ojeda desde enero de este año.

[EXCLUSIVO]ASI LE PEDIA DIEGO A LA PAREJA DE VERONICA QUE CUIDE A DIEGUITO FERNANDO. @LuisVenturaSoy @AmericaTV pic.twitter.com/cMrZztje2J — Secretos Verdaderos (@sverdaderos) November 29, 2020

"La veo bien a Vero, me dijo que está con vos", sigue Maradona. "Cuidala mucho, y de paso me cuidás a mi ángel, que no tiene parangón con nada", dice luego "el Diez" sobre su hijo de 7 años. "Mirá que yo tengo un montón de hijos, pero este me va a sacar la última cana", concluye Maradona.

Ojeda aún no se expresó públicamente sobre la muerte de su expareja y padre de su hijo. De hecho, el viernes, su abogado, Miguel Pierri, iba a aparecer en el programa televisivo Intrusos para hablar sobre la herencia y la situación legal de los hijos del futbolista, pero fue llamado por Ojeda para impedirle la salida al aire, minutos antes de que lo hiciera.