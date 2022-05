¿El universo tendrá un final?: preguntas respondidas por un experto en la Facultad de Ingeniería de la Udelar

"¿Qué es el Bing Bang? El universo más allá de Einstein". Así se llamó el Coloquio de Física realizado por el doctor Ivan Agulló, quien disertó hace dos semanas en la Facultad de Ingeniería en la Universidad de la República.

Agulló, investigador del Departamento de Física y Astronomía en la Universidad de Lousiana (Estados Unidos) habló sobre la teoría de la relatividad general, sobre los conceptos de espacio y tiempo, y sobre qué pasará con el universo.

En esta charla, este investigador que se licenció y doctoró en Física en la Universidad de Valencia y ha trabajado en universidades de Estados Unidos y Reino Unido (entre ellas la de Cambridge), brinda algunas frases que han dejado a la reflexión a muchos interesados en esta temática.

A continuación, algunas de sus frases más significativas:

1) El universo se está expandiendo... y no lo sabías

"Las observaciones actuales indican que el universo no tendrá un final en el tiempo sino que por el contrario continuará expandiéndose por siempre. Y todo parece que se expandirá cada día más rápido". "Todas las galaxias se están alejando de nosotros. Y lo hacen precisamente como predice la teoría de la relatividad de Einstein. Fue la primera confirmación de que el Universo se está expandiendo".

2) Al principio había una "sopa cósmica"

"Si el universo se expande, significa que todo en el pasado estaba más comprimido. Si la materia era la misma, el pasado era más denso. Y tanto más cuanto más al pasado vayamos. Si vamos 14 mil millones de años, nos encontramos con que el universo no podía albergar estructuras como las que vemos: galaxias, planetas. Todo estaba tan comprimido no existía ninguna estructura. Todas las partículas elementales estaban aquí en una especie de sopa súper densa hecha de neutrones, protones, electrones, interaccionando con la radiación y no había ningún tipo de estructura. Mucha gente lo llama la sopa cósmica".

3) ¿Había luz al principio?

"El universo pasado era tremendamente diferente al universo actual. Y el universo era tan denso que la luz no se podía propagar libremente. Era opaco: igual que una mesa que puede ser opaca y la luz no puede filtrarse por su interior. La radiación estaba atrapada, interaccionando con otras partículas".

4) El Big Bang no fue ni "big" ni "bang"

"El nombre de Big Bang es un poco confuso porque da lugar a pensar que fue una explosión que ocurrió en un lugar determinado del cosmos. Y eso no es cierto: el Big Bang ocurrió en todo el cosmos simultáneamente. Y no hubo ninguna explosión. No hubo nada "Big" ni nada "Bang". Es algo que ocurrió en todo el cosmos simultáneamente".

5) De Big Bang a Big question