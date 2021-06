El uno por uno de Uruguay: el buen debut de Facundo Torres, el segundo tiempo de Valverde y las ganas de Giovanni

Uruguay volvió a dejar puntos por el camino en el Estadio Centenario como había pasado en su anterior partido por las Eliminatorias para el Mundial de Catar 2022 cuando perdió ante Brasil.

Son puntos que a la larga pueden doler y ante un rival que puede ser directo en la búsqueda de la clasificación para la próxima Copa del Mundo.

El planteamiento del Maestro Tabárez mostró una línea de tres en el fondo, algo que no es usual, más allá de que no es la primera vez que la utiliza.

El equipo no logró tener gestación del juego en una mitad de la cancha en la que el técnico paró al trío Vecino-Bentancur-Valverde, que no consiguió su mejor cara y pareció extrañarse luego de tanto tiempo sin jugar juntos.

Uruguay mostró una defensa firme y con la desfachatez de Facundo Torres en su debut en la selección mayor, intentó cambiar las cosas, pero no lo logró y se llevó un 0-0 con pocas luces.

Fernando Muslera 6: Lo apuraron pocas veces, pero de entrada tuvo una atajada monumental para salvar el gol paraguayo. Firme en el arco celeste, redondeó un buen partido.

Diego Godín 5: El Maestro Tabárez lo hizo jugar de líbero y allí mostró que se puede desenvolver, tal como lo hizo en el fútbol italiano defendiendo primero a Internazionale de Milán y últimamente a Cagliari. Incluso por momentos mostró velocidad cuando los guaraníes intentaron llegar en contraataque.

José María Giménez 5: Fue el stopper por derecha que tuvo el equipo celeste. Ayudó muy bien a Godín y cerró su andarivel muy bien ayudado por Giovanni González.

Martín Cáceres 5: Si bien entró poco en juego, redondeó un partido aceptable. Jugó como stopper por izquierda y casi nunca perdió en los mano a mano. Jugó demasiado fijo y apenas subió por su punta junto con Matías Viña.

Giovanni González 6: De los más claros en el fondo. Mejoró mucho su rendimiento en el segundo tiempo, juntándose con Federico Valverde cuando el Maestro lo cambió de izquierda a derecha al hombre de Real Madrid. Le dio un pase gol a Luis Suárez que el salteño tiró por arriba del arco.

AFP

Matías Vecino no entró demasiado en juego y casi se va expulsado

Matías Vecino 4: No estuvo en su nivel, aunque siempre trató de dar una mano en un mediocampo en el que el Maestro Tabárez lo ubicó por derecha y por momentos, se perdió. Recibió una tarjeta amarilla que estuvo cerca de ser expulsión. Su aporte fue escaso.

AFP

Federico Valverde mejoró mucho en el complemento cuando jugó por derecha

Federico Valverde 6: Jugó en una posición que no es la habitual, ya que Tabárez lo hizo jugar por izquierda desde el principio y allí se perdió, más allá de que lo marcaron bien. Cuando en el segundo tiempo, el Maestro lo pasó a la derecha, fue de lo mejor del equipo, mostrando gran parte de su repertorio. Al inicio del complemento y desde la izquierda, le metió un pase de gol a Jonathan Rodríguez que este no pudo aprovechar bien.

AFP

Rodrigo Bentancur recibió la segunda amarilla y no estará ante Venezuela

Rodrigo Bentancur 5: No mostró todo lo que puede. Si bien no defeccionó, su fútbol atildado, sus habilitaciones al vacío y su ida y vuelta, no estuvieron. Seguramente será una falta sensible ante Venezuela, ya que fue amonestado y quedó suspendido.

AFP

Matías Viña de Uruguay ante los paraguayos

Matías Viña 5: Su aporte fue sobre todo, defensivo, ya que en ofensiva apenas pesó y tampoco lo buscaron demasiado. En el gol que convirtió Jonathan Rodríguez, el VAR y el segundo asistente le pitaron a él una posición adelantada inexistente. Se lo extrañó más en los ataques celestes, ya que desbordó muy poco.

AFP

Luis Suárez esta vez no pudo anotar para Uruguay

Luis Suárez 5: Marró un gol increíble cuando comenzó el partido y quedó debajo del arco. Le pegó de cabeza y la pelota se fue por arriba del palo. Luego armó la jugada que terminó en el gol que le anularon mal a Jonathan Rodríguez, y desperdició una asistencia de Giovanni González en el complemento, tirando la pelota por arriba del palo. Se mostró molesto con sus compañeros en algunos momentos, pero siempre buscó.

AFP

Jonathan Rodríguez anotó un gol que fue mal anulado

Jonathan Rodríguez 5: Había llegado en la madrugada del miércoles a Montevideo y del avión pasó a ser titular y a jugar 65 minutos. Fue de los más claros de Uruguay y ni que hablar en ofensiva. Anotó un gol para el 1-0 pero insólitamente el VAR se lo anuló por un supuesto fuera de juego de Matías Viña. En el segundo tiempo, Federico Valverde le metió un pase milimétrico, pero cuando la paró, se le fue larga y se perdió la oportunidad..

Lucas Torreira 4: Ingresó a los 58 minutos por Matías Vecino y no pudo cambiar lo que había hecho el hombre de Internazionale de Milán. Probó un par de veces de afuera y jugó bastante apurado y nervioso. Su aporte fue escaso.

Facundo Torres 6: Debutó en la selección nacional ingresando en lugar de Jonathan Rodríguez. Fue de lo más interesante del partido metiendo buenos pases al vacío, jugando tranquilo y pidiéndola como si hiciera años que jugara con la celeste. De lo más destacado.

Brian Rodríguez jugó los últimos 8 minutos y entró poco en juego. Probó una vez al arco desde fuera del área y se resbaló, por lo que salió un remate apenas mordido.