El uruguayo Récord Guinness que busca entreverarse en el triatlón de Lima

Federico Scarabino será el único representante del triatlón uruguayo en los Juegos Panamericanos de Lima cuya ceremonia de apertura será este viernes a la hora 21 de Uruguay.

Scarabino tiene 22 años y a los 14 inscribió su nombre en el libro Guinness de los récords por el ser el hombre más chico de la historia en completar una prueba de medio Ironman.

Fue en noviembre de 2010, en Miami, donde completó 1.900 metros en el mar, 90 kilómetros en bicicleta y 21 kilómetros de carrera a pie con un tiempo de seis horas, 51 minutos y 19 segundos.

"De chico iba a clases de natación en el verano y también me gustaba correr. A los nueve años me invitaron a ver a mi padre a un triatlón y me encantó. Al mes de eso ya estaba corriendo mi primer triatlón", contó Scarabino a Referí.

En los Juegos Panamericanos la prueba se correrá en su distancia olímpica: 1.500 metros de natación, 40 kilómetros de ciclismo y 10 kilómetros de pedestrismo. "En triatlón el tiempo general es irrelevante porque las condiciones son siempre diferentes. Tanto los circuitos como las distancias. Puede haber 38 kilómetros en bici como 42 k. Entonces, el tiempo total no dice nada en sí. El que gana puede demorar una hora 50 minutos como puede demorar dos horas, compitiendo al mismo nivel. Creo que la mejor carrera que hice fue en el Mundial sub 23 que fui el quinto sudamericano en llegar, 44º en la general", reveló el triatleta cuyo fuerte es el ciclismo.

"Al ser el único uruguayo que clasificó en la prueba no está la posibilidad de hacer estrategia de equipo como otros países. Pero ya competí muchas veces contra muchos de los que van a Lima y la estrategia de algunos países puede jugar a mi favor si tengo una buena natación", explicó.

La prueba se disputará en el circuito de playas de la Costa Verde de Lima desde la hora 15 de Uruguay.

"Busco obtener el mejor resultado posible. En triatlón es un deporte que nunca se sabe qué puede pasar y todas las carreras son diferentes, no siempre el mejor es el que gana. Entonces es muy difícil hablar de un resultado, más bien lo que se tiene que hacer es pensar paso a paso en la carrera. Desde que arranca la natación en tener una buena salida y después en ubicarse bien el grupo", adelantó Scarabino.

El triatleta se clasificó al quedar en el top 30 del ranking de América que se cerró el 30 se abril. "Creo que la carrera más importante fue la de Costa Rica que fue en febrero donde quede 11º y con ese resultado entré en zona de clasificación. Ya después con los puntos que sumé en el Sudamericano de Montevideo aseguré más mi plaza para Lima", concluyó.