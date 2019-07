Las Cimarronas tendrán un duro desafío en los Juegos Panamericanos

La selección uruguaya de hockey sobre césped femenino, Las Cimarronas, viajan este miércoles de mañana a Lima para la disputa de los Juegos Panamericanos.

El equipo de Nicolás Tixe integrará el grupo A donde se medirá con Argentina (lunes 29 de julio, hora 12 de Uruguay), Cuba (miércoles 31, hora 16) y Canadá (viernes 2 de agosto, hora 12).

Argentina y Canadá son dos potencias continentales que en los papeles, están por encima de las uruguayas.

Las Leonas van con su mejor plantel, prácticamente con el mismo que viene de lograr el cuarto puesto en la ProLeague. Solo se bajaron Florencia Habib y Lucila Von der Heyde, dos figuras importantes. Canadá presentará un equipo que viene de jugar desde la temporada pasada con la gran base de sus jugadoras en Bélgica y Holanda, dos de las ligas más fuertes del mundo. El equipo llega tras clasificarse al Preolímpico, instancia a la que Las Cimarronas no pudieron llegar en el Hockey Series de Hiroshima.

"Cuba tiene la particularidad que solo juega la rama olímpica, le ganó el torneo de Centroamérica a México y Trinidad y Tobago. Son fuertes y rápidas; hay que ver cómo están técnicamente", dijo a Referí Tixe.

El campeón del evento se clasificará a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

"En el otro grupo, Estados Unidos viene con un recambio importante pero fogueado con la disputa de la ProLeague. Chile fue tercero en Hiroshima y sabemos que es un equipo es muy fuerte. México ha crecido mucho, no le fue bien en Hiroshima pero le faltaron dos jugadoras importantes y Perú viene creciendo aunque teóricamente es el más flojo del torneo", agregó.

Las Cimarronas no juegan desde que el 20 de junio cerraron su participación en Hiroshima y en el plano local la disputa del Campeonato Uruguayo se retomó el domingo pasado.

Con respecto al equipo que viene de jugar la Hockey Series de Hiroshima 2019 donde viajaron 18 jugadoras (a Lima van 16) no están la golera Victoria Bate, la defensora Georgina Petrik (de River Plate argentino, hermana de Hernán Petryk), las volantes Kaisuami Dall'Orso, Milagros Algorta y la delantera Sol Amadeo.

Se metieron en la nómina Agustina Taborda, Agustina Prattes y Anastasia "Tachi" Olave.

La lista de Tixe

Constance Schmidt-Liermann, Old Sampa

Agustina Nieto, Yacht

Agustina Taborda, Náutico

Clementina Cristiani, Old Sampa

Camila de María, Náutico

Pilar Oliveros, Old Sampa

Janine Stanley, Woodlands

Constanza Barrandeguy, Woodlands

Soledad Villar, Brujas (Bélgica)

Manuela Vilar del Valle, Yacht

Jimena García, Náutico

Magdalena Gómez, Old Sampa

Anastasia Olave, Yacht

Camila Piazza, Carrasco Polo

Agustina Prattes, Náutico

Teresa Viana, Italiano (Argentina)

Entrenador: Nicolás Tixe

Asistente: Mauro Peri

Asistente: María Jimena Bouzas

Preparador físico/fisioterapeuta: Marcos Sosa

Delegada: Danae Andrada

Para Vilar del Valle, Villar, Barrandeguy, Stanley, Olave y Nieto este será su segundo Juego Panamericano. Ya jugaron en Toronto 2015 donde Uruguay terminó quinto al ganarle por shoot-out a México.

El equipo se clasificó al ganar la medalla de plata en los Juegos Odesur de Cochabamba 2018.

En Guadalajara 2011 Uruguay no se clasificó. En Río 2007 el equipo terminó séptimo entre ocho participantes. En Santo Domingo 2003, con la dirección técnica del argentino Ariel Holan, el equipo conquistó una histórica medalla de bronce al ganarle a Chile por penales.

La goleadora histórica de Uruguay en Juegos Panamericanos es Virginia Casabó que hizo un gol en 2003 y cuatro en 2007. Virginia Besio hizo cuatro tantos en 2007 mientras que Carolina Mutilva, Bettiana Ceretta, Karina Bisignano y Manuela Vilar del Valle marcaron tres tantos cada una en dos Juegos Panamericanos disputados.

"Vamos en búsqueda de una medalla, sabemos que es difícil pero entrenamos mucho para eso. Si bien no se nos dieron los resultados en Japón, crecimos mucho en juego, creo que terminó siendo muy bueno y los detalles se definieron en el área donde no estuvimos tan finas. Tenemos a Argentina y Canadá que parecerían ser los que llegan mejor al torneo en nuestra serie, pero nos vemos muy bien también a nosotras", dijo Vilar del Valle, ex River argentino, a Referí.

"Soñar con ganar o querer ganar es fácil, todos lo queremos. Lo difícil es poder llegar a ser quien se lo merezca. El deporte de alto rendimiento te exige una entrega total y a pesar de eso tampoco te asegura nada a cambio. No es justo y pocas veces recompensa todo el esfuerzo con títulos, premios o reconocimientos. Pero si te entregás sin condiciones, te da el mejor regalo: dignidad y honor. Hoy nosotras tenemos el privilegio de cumplir nuestro sueño y viajar a Lima, a disputar estos Juegos Panamericanos y vamos a brindar toda nuestra atención y energía en este nuevo torneo. Fueron muchos meses de entrenamientos muy duros, algunos con sol, con lluvia, con frío, con calor, algunos con más ganas que otros. Pero siempre con un objetivo claro: construyendo día a día el equipo que queremos llegar a ser, nuestra mejor versión", expresó por su parte Camila Piazza, goleadora y tricampeona con Carrasco Polo.

Así sienten la celeste Las Cimarronas.