Yacht largó con todo la segunda ronda del Uruguayo de hockey

El domingo se reanudó el Campeonato Uruguayo de hockey sobre césped con la disputa de la 10ª fecha (primera etapa de la segunda rueda) en la que Yacht logró un resonante triunfo al golear 6-0 a Old Christians.

Old Christians venía entonado porque en el receso, tras la primera rueda, había conquistado la Copa Movistar. El certamen se jugó por series y luego se disputaron Copa de Oro, Copa de Plata y Copa de Bronce. Christians derrotó a Woodlands 4-0 y 2-1 a Old Girls y luego empató 1-1 con Náutico y derrotó 4-1 a Carrasco Polo. El campeón de la Copa de Plata fue Old Girls y el de Bronce Old Ivy.

Yacht logró su resonante triunfo con tres goles de Manuela Vilar del Valle, que se despega como máxima anotadora de la temporada, Anastasia Olave, Inés Revello y Agustina Nieto, defensora que marcó su primer gol con la camiseta de Yacht.

Carrasco Polo se mantuvo líder al ganarle agónicamente a Old Girls 1-0 con un gol en jugada de córner corto obra de Camila Piazza.

Old Sampa ratificó en el arranque de la segunda fecha todo lo que bueno que hizo en la primera. Así, despachó a Náutico por un contundente 4-1 con goles de Pilar Oliveros, Clementina Cristiani, Magdalena Gómez y Lucía Lamberti (primer gol de la temporada para una de la goleadora histórica del equipo). Camila De María hizo el de Náutico.

Por último, el renovado y juvenil Biguá logró su primer punto de la temporada al empatar 2-2 con Woodlands. Natalia Díaz y la debutante Federica Espasandín marcaron para las de Villa Biarritz mientras que Janine Stanley y Valentina Jorcin lo hicieron para Woodlands. Old Ivy tuvo fecha libre.

Posiciones

Carrasco Polo 22

Yacht 21

Old Sampa 17

Old Christians 15

Old Girls 13

Náutico 11

Old Ivy 10

Woodlands 5

Biguá 1

Goleadoras

1- Manuela Vilar del Valle (Yacht) 12

2- Camila Piazza (Carrasco Polo) 10

3- Sofía Mora (Carrasco Polo), Cecilia Casarotti (Old Girls) 7

4- Clementina Cristiani (Old Sampa) 6

5- Emilia Arias, Manuela Vidal (Náutico), Belén Barreiro (Old Ivy) 5