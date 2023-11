El vínculo conflictivo de Bustillo con Ache que la llevó a poner su cargo "a disposición" de Lacalle Pou

En su declaración ante Fiscalía, y con el objetivo de dar contexto a la situación en la que se tramitó el pasaporte al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, la ex vicecanciller Carolina Ache relató que tenía un mal vínculo con el exministro de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo, una situación que la llevó incluso a ponerle su cargo a disposición al presidente Luis Lacalle Pou, quien debió interceder para encausar la relación.

Según consta en la grabación de la audiencia, Ache narró que ingresó al Palacio Santos en marzo de 2020 con Ernesto Talvi y dijo que se mantuvo en su cargo cuando el entonces líder de Ciudadanos decidió renunciar. Tras la designación de Bustillo, hubo "rumores en prensa" de que "no quería que siguiera", que tenía "intenciones de sustituirme", algo que finalmente no ocurrió aunque desde que asumió "comienzan problemas en el sentido de que se me excluye de toda decisión que tiene que ver con Cancillería y también una serie de faltas de respeto de él hacia mi persona".

La exvicecanciller mencionó que la "situación" tuvo un "quiebre definitivo" el 8 de marzo de 2021, el Día Internacional de la Mujer, cuando diplomáticas le presentaron a ella como presidenta de la Comisión de Género de la Cancillería una carta con denuncias firmadas por 70 funcionarias, más o menos la mitad de las mujeres diplomáticas de la cancillería, donde se daba cuenta de "situaciones de acoso inaceptables vividas por ellas a lo largo del tiempo en la Cancillería".

Carolina Ache

Chat entre Ache y Lacalle Pou

"Ante esta situación, yo como presidenta de la Comisión de Género, se lo informo enseguida al ministro, le pido que se inicie una investigación administrativa, que las tiene que iniciar el ministro. Se niega, finalmente no hace la investigación administrativa pero en ese momento hubo un quiebre muy grande en la relación, todo lo anterior se agudiza, hay una especie de bloqueo de mi persona dentro de la Cancillería, se me deja de dar información, hay una orden verbal conocida por todos los funcionarios de que a mí no se me puede dar información y a esto yo, la situación era tan difícil en el trabajo, que se lo comunico al presidente de la República", dijo ante el fiscal Alejandro Machado.

Tras esto, Ache entregó la copia de una conversación de WhatsApp con Lacalle Pou ocurrida el 28 de abril de 2021, tal como informó Búsqueda.

Hola Luis, cómo estás, perdoname que vuelva con el tema pero como quedamos te lo comento a ti antes que a nadie. Luego que hablamos, lejos de mejorar la situación se agudizó y se está haciendo muy difícil. El ministro me tiene totalmente afuera de todos los temas, no me dan información y mantiene una actitud muy hostil. No quiero involucrar al partido (Colorado), no quiero un problema político sino poder trabajar mejor. Gracias, otra vez.

La respuesta del mandatario fue la siguiente: Ok, lamento tu noticia. Hablé y pensé que había cambiado, me encargo una vez más, a lo que ella le contestó: Te agradezco y creeme que lo que menos quiero es estarte molestando.

Según Ache, esa lejanía con el ministro se traducía en que no pudiera tener reuniones bilaterales cuando viajaba al exterior y en que le retacearan información otros jerarcas de la Cancillería.

El fiscal le planteó por qué no renunció ante esas situaciones y ella le respondió que llegó a poner el cargo a disposición a Lacalle Pou pero el mandatario le dijo que iba a "mejorar".

"Hablo con el presidente, el presidente me dice que lo va a hablar con él. La situación al principio cambia y realmente dentro de las funciones que yo tenía, que eran la Comisión de Refugiados y algunas cosas que sí eran competencia de la subsecretaria... y también un tema político, acababa de renunciar un ministro colorado de la Cancillería y realmente políticamente me parecía que renunciar no hubiese sido algo bueno", respondió la exvicecanciller.

Machado le consultó si no lo había hecho para no "ceder espacio". "No, para nada. Sino que así como estaba la situación, era la que estaba. Le pongo el cargo a disposición al presidente. En abril fue el momento peor, porque en marzo fue cuando se dieron todos estos hechos. Me dice que esto va a mejorar", finalizó.