Elecciones en Honduras: por qué la actualización de resultados está siendo tan lenta

Tras llegarse al 51% del escrutinio, la divulgación de datos sobre las elecciones presidenciales de Honduras del domingo se detuvo por más de 24 horas.

Con sólo el 16% de actas escrutadas y con una diferencia de casi 20 puntos porcentuales sobre su rival, la candidata del izquierdista Partido Libertad y Refundación (Libre), Xiomara Castro, proclamó su victoria la misma noche del domingo.

Sin embargo, el oficialismo, liderado por Tito (Nasry) Asfura, del Partido Nacional (PN), aún contemplaba un vuelco en los datos.

A primera hora del lunes, con el 51,45% escrutado, los datos actualizados siguieron mostrando la misma tendencia. Sin embargo, más de 24 horas después, el sistema no mostraba ni un solo cambio en las cifras de recuento.

Este martes a las 10:45h, por fin reflejó una nueva actualización aunque con un avance en el escrutinio de apenas dos décimas. Con más del 52% computado, Castro contaba con el 53,49% de votos y Asfura el 33,89%.

Las autoridades electorales no han dado aún a ningún candidato por vencedor de manera oficial, y el PN ya dijo que no se pronunciará hasta contar con los resultados finales, lo que podría demorar varios días.

Pero ¿por qué está siendo tan lento el escrutinio de votos?

El "apagón" de 2017

El proceso de recuento es trascendental en Honduras, especialmente tras las acusaciones de fraude que hubo durante el escrutinio de las elecciones de 2017 en las que fue proclamado ganador por segunda vez consecutiva Juan Orlando Hernández (PN).

Entonces, una "caída del sistema" paralizó la carga de información del recuento. En ese lapso, la tendencia cambió y Hernández pasó de ir perdiendo en el escrutinio a superar a su adversario,Salvador Nasralla, ahora candidato a vicepresidente por Libre.

Esto provocó la convocatoria de grandes protestas que dejaron decenas de muertos y que la Organización de Estados Americanos (OEA) recomendara repetir las elecciones ante la "falta de garantías y transparencia", algo que nunca ocurrió.

Getty Images Juan Orlando Hernández fue proclamado presidente entre acusaciones de fraude en 2017, cuando pudo competir por un segundo período tras una polémica decisión de la Corte Suprema sobre la prohibición de reelegirse que contempla la Constitución.

El PN argumentó siempre que ese cambio en la tendencia se debió a la llegada algo más tardía de votos desde zonas rurales, donde tradicionalmente cuenta con gran apoyo. Ahora, parece tener esperanza de que ocurra lo mismo.

"Esta es una elección muy similar a la de 2017, muy similar en cuanto a departamentos ganados, departamentos perdidos; municipios ganados, municipios perdidos; la tendencia urbana, la tendencia rural que no entró en ese informe del Consejo Nacional Electoral (CNE)", dijo el domingo el miembro del PN Antonio Rivera, según publicó el portal Expediente Público.

Lenta llegada de actas

Pero, pese a que los resultados de este domingo no se actualizaron públicamente por más de 24 horas, la situación no es comparable a la de 2017. Esta vez no hubo ningún "apagón" que impidió la transmisión de votos, sino que el recuento continuó siguiendo el proceso dictado por el CNE (Consejo Nacional Electoral).

El organismo aclaró que la cifra que permaneció sin actualizar desde primera hora del lunes corresponde al trabajo realizado a través del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), que solo incluye los votos de un número limitado de centros de votaciones y que se realizó "con éxito", según el CNE.

"A las nueve de la mañana bajamos el sistema, su trabajo que era divulgar resultados preliminares ya concluyó, y a partir de hoy (lunes) en horas de la tarde pasamos al modo de escrutinio", explicó a la agencia AP el ingeniero en sistemas del CNE, Gerardo Martínez.

Por lo tanto, el organismo espera desde entonces a que vayan llegado a sus instalaciones en Tegucigalpa las actas que no fueron transmitidas desde cada centro de votación para procesarlas ante representantes de los distintos partidos y reiniciar la actualización de resultados, lo que puede demorar más tiempo cuando proceden de las zonas más alejadas y peor comunicadas en el país.

"(Las actas) Serán incorporadas al sistema conforme vayan ingresando las maletas electorales y los kits tecnológicos a las instalaciones del INFOP, desde donde serán escaneadas y procesadas", comunicó el CNE.

Posición de los observadores internacionales

La lentitud en el escrutinio de procesos electorales en Honduras no es nueva. Dos días después de celebrarse las primarias del pasado mes de marzo, el CNE no había transmitido los primeros resultados oficiales, lo que generó incertidumbre.

Una muestra de que, por el momento, el proceso actual de recuento transcurre dentro de lo esperado es el hecho de que ninguno de los dos principales partidos haya llamado a protestas por la lentitud del recuento o la paralización en la actualización de resultados: ni el PN por sus datos desfavorables ni Libre ante el temor de que pudiera repetirse una situación similar a la de 2017.

Por su parte, aún sin conocer los resultados finales, los candidatos del PN a las alcaldías de las dos principales ciudades del país, Tegucigalpa y San Pedro Sula, ya reconocieron públicamente su derrota frente a Libre.

AFP A falta del resultado final comunicado por las autoridades electorales, medios de comunicación hondureños destacaron la victoria de Castro.

Sin embargo, el candidato a vicepresidente de Libre, Salvador Nasralla, sí alertó de supuestas irregularidades en las votaciones a diputados del Congreso, cuyo control es trascendental para la elección de organismos clave como la Corte Suprema.

Estados Unidos, gran aliado del país centroamericano, pidió este lunes "calma y paciencia" mientras el CNE sigue con el conteo de votos, tras una jornada electoral sobre la que observadores internacionales destacaron su desarrollo "tranquilo" y la alta participación.

La jefa de la misión de la Unión Europea en Honduras, Željana Zovko, subrayó este martes en un primer informe que "la transmisión fluida de resultados electorales preliminares aumentó la transparencia y la confianza, aunque estuvo limitada a la mitad de los centros de votación".

Sobre la falta de actualizaciones de resultados durante tantas horas, sin embargo, se preguntó cómo podría haber afectado si la diferencia de votos entre los dos candidatos fuera más ajustada.

En las reñidas y polémicas elecciones de 2017, Hernández fue declarado ganador por solo 50.000 votos. En el conteo actual, sin embargo, la diferencia entre Castro y Asfura es de momento de más de 350.000.

