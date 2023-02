Élite mundial produce casi mitad de emisiones de gases de efecto invernadero, dice ONU

Por Camilla Hodgson

El 10 por ciento de las personas más contaminantes de la sociedad son responsables de casi la mitad de las emisiones anuales de gases de efecto invernadero que causan el cambio climático, lo cual crea un "fuerte incentivo" para implementar políticas dirigidas al grupo de élite, concluyó un informe respaldado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

La amplia investigación, realizada por un grupo dirigido por el economista ganador del Premio Nobel Thomas Piketty, examinó los efectos desiguales del cambio climático y también encontró que el 1 por ciento de los principales emisores globales fue responsable de casi una cuarta parte del crecimiento total de la contaminación entre 1990 y 2019.

Las "desigualdades de carbono" dentro de los países ahora eran mayores que las que existen entre países, dijeron los investigadores del World Inequality Lab, con sede en París.

La concentración de emisiones creó un "fuerte incentivo para las políticas" dirigidas a las personas más contaminantes, como los impuestos sobre el patrimonio, según el informe, que fue respaldado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

"Todos los individuos contribuyen a las emisiones, pero no de la misma manera", dice el informe. Además de una preocupación obvia por la equidad, parece haber una cuestión de eficiencia en juego”.

A pesar de la creciente urgencia para abordar el cambio climático y la secuencia de eventos climáticos extremos que devastaron a los países el año pasado, las emisiones globales de gases de efecto invernadero se han mantenido obstinadamente altas.

En octubre, el organismo ambiental líder de la ONU dijo que las promesas nacionales de reducción de emisiones encaminan al mundo hacia un calentamiento de entre 2.4°C y 2.6°C para 2100. El Acuerdo de París obliga a los casi 200 países signatarios a esforzarse por limitar el calentamiento a 1.5°C, idealmente.

Mientras tanto, la inflación global y el empeoramiento de la crisis del costo de vida han puesto el problema de la creciente desigualdad dentro de los países en el centro de la atención de la gente en muchos lugares, incluyendo el Reino Unido y EEUU.

África subsahariana fue la única región donde las emisiones per cápita promedio actualmente “cumplen con el objetivo de 1.5°C”, según el informe.

La concentración de emisiones en una pequeña parte de la población mundial también significa que acabar con la pobreza mundial no es incompatible con una rápida reducción de las emisiones, dijo.

Los llamados "presupuestos de carbono", o límite de emisiones, necesarios para llevar a todos por encima de la línea de pobreza de US$5.50 por día eran aproximadamente iguales a un tercio de las emisiones del 10 por ciento superior de las personas, estimó el informe.

El informe analizó las emisiones de las personas y factorizó la contaminación de los bienes y servicios en las huellas de carbono de las personas que los consumieron.

Para que haya un cambio rápido sin dañar a los más vulnerables, se requiere una “transformación profunda” de los regímenes fiscales nacionales e internacionales, dijeron los investigadores.

Por ejemplo, un impuesto mundial sobre el patrimonio del "1.5 por ciento" sobre las personas más ricas del mundo podría recaudar miles de millones de dólares para ayudar a los grupos más vulnerables a adoptar la energía verde, un proyecto estimado en US$175 mil millones anuales si se implementara en EEUU y Europa, dice el informe.

La eliminación de los subsidios a los combustibles fósiles también podría "liberar considerables recursos para medidas de adaptación más socialmente dirigidas", aunque tales cambios deben combinarse con reformas sociales y asistencia para proteger a los más pobres de posibles aumentos en los precios de los combustibles, dijeron.

Una barrera para tales medidas fue la falta de datos confiables sobre la distribución desigual de las emisiones dentro y entre países, dijeron los investigadores. Los formuladores de políticas deberían invertir en una mejor recopilación y comprensión de dichos datos para desarrollar políticas efectivas y específicas, dijeron.

Los efectos del calentamiento también son desiguales, con países de bajos y medianos ingresos a menudo más expuestos y menos capaces de hacer frente a desastres, como inundaciones e incendios, que las naciones ricas que tienen una mayor responsabilidad histórica por el cambio climático.

