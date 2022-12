Elton John anunció que se va de Twitter porque la "nueva política" de Elon Musk permite "desinformación"

La estrella del pop británico expresó que toda su vida trató "de usar la música para unir a las personas" y que le "entristece ver cómo la desinformación está siendo usada ahora para dividir nuestro mundo".

All my life I’ve tried to use music to bring people together. Yet it saddens me to see how misinformation is now being used to divide our world.



I’ve decided to no longer use Twitter, given their recent change in policy which will allow misinformation to flourish unchecked.