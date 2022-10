Embajadores árabes plantearon a Lacalle Pou discrepancias con su política pro israelí

Los representantes diplomáticos de los cinco estados árabes acreditados en Uruguay le manifestaron al presidente Luis Lacalle Pou su discrepancia con la decisión del gobierno de abrir una oficina comercial en Jerusalén y le pidieron que revisara la forma en que la diplomacia uruguaya está votando en Naciones Unidas en torno a la cuestión de Palestina, dos expresiones una política pro israelí de este gobierno.

Al encuentro con el mandatario en la Torre Ejecutiva el martes concurrieron los embajadores Abou Bakr Mohamed Hafny Mahmoud (Egipto), Nadya Rasheed (Palestina), Eyad Ghazi Hakeem (Arabia Saudí), Ali Al-Ghazzawi (Líbano) y el encargo de negocios de Qatar, Ahmad Almohannadi.

La embajadora de Palestina explicó a El Observador que la delegación concurrió en nombre de la Liga Árabe, una organización de 22 estados que abarca desde el magreb africano hasta la península arábiga, y que el encuentro sirvió para plantear asuntos sobre los que seguirán hablando.

Rasheed señaló que hubo dos aspectos centrales en la conversación con el presidente,que catalogó como muy buena.

En primer lugar plantearon su disconformidad con la posición que asumió el gobierno uruguayo en las votaciones en Naciones Unidas –en particular la Cuarta Comisión– en torno a la llamada cuestión de Palestina. El grupo de diplomáticos árabes entiende que hubo un "cambio" respecto a la posición tradicional de Uruguay que no hace honor a esa reputación como “campeón de los derechos humanos”, dijo Rasheed.

Según un relevamiento hecho por El Observador en base a información de la biblioteca digital de Naciones Unidas, de las 25 votaciones que hubo sobre diferentes asuntos vinculados al conflicto palestino-israelí y árabe-israelí entre 2020 y 2022 en Nueva York, Uruguay se abstuvo en 15 ocasiones y las otras 10 votó por la afirmativa. Aquí se incluyen discusiones en torno a Jerusalén y a los territorios ocupados en los altos del Golán.

En la Cuarta Comisión, que trata los asuntos sobre Política Especial y Discriminación, luce de forma más significativa la alineación con Israel. Allí hubo 13 votaciones en los dos últimos periodos de sesiones en los cuales la diplomacia uruguaya se abstuvo en nueve de ellas y votó por la positiva en las restantes cuatro.

En tanto, en la Asamblea General de Naciones Unidas hubo ocho resoluciones, de las cuales Uruguay se abstuvo en seis y apoyó dos.

Sin embargo, en el Consejo de Derechos Humanos que funciona en Ginebra, la posición Uruguay fue de continuidad. De las nueves votaciones que hubo en 2020 y 2021 (este año ya no integra ese órgano), Uruguay votó en favor de los intereses palestinos en siete oportunidades y se abstuvo en dos que implicaban una declaración sobre la situación de los derechos humanos en el Golán.

Jerusalén

El segundo aspecto que los embajadores de estados árabes pusieron arriba de la mesa fue su desacuerdo con la manifiesta intención del gobierno de abrir una oficina comercial en Jerusalén, tal como han hecho otros estados que mantienen una política abiertamente pro israelí.

Son varios los países latinoamericanos que abrieron oficinas comerciales en Jerusalén, luego de que en 2017 el gobierno estadounidense de Donald Trump decidiera mover la misión diplomática desde Tel Aviv y que Guatemala, Honduras y Kosovo siguieran el ejemplo. Los presidentes Jair Bolsonaro y Mario Abdo Benítez decidieron abrir oficinas de Brasil y Paraguay respectivamente en 2019, mientras que el colombiano Iván Duque lo anunció en noviembre de 2021.

Desde antes de asumir y en diferentes instancias –privadas y públicas– el presidente se comprometió con la comunidad judía local y representantes diplomáticos de Israel a abrir la oficina, lo cual constituye un gesto de amistad simbólico.

Lacalle Pou había mencionado esta idea durante la campaña electoral en un encuentro organizado por el Comité Central Israelita en setiembre de 2019. En ese evento todos los candidatos fueron consultados sobre su posición respecto a la posibilidad de mudar la embajada a la histórica ciudad. El entonces candidato señaló que una mudanza no estaba en sus planes, pero, en su lugar, habló de la instalación de oficinas comerciales.

“Cuando el dictamen de la ONU tuvo lugar nosotros participamos de estrados internacionales y hay que cumplir con la normativa y con los mandatos. Me queda claro que para los israelíes la capital es Jerusalén, pero no me puedo comprometer hoy en actuar de esa manera. Algunos países han avanzado en oficinas comerciales”, dijo Lacalle Pou en ese momento. Luego de ser electo continuó ese propósito y se lo comunicó a las partes interesadas.

La última vez que aludió a dicho compromiso fue en setiembre de este año al recibir el Premio Jerusalén por parte de la Organización Sionistas del Uruguay (OSU). "Antes de que termine el mandato vamos a estar instalando una oficina de innovación y comercio en Jerusalén”, dijo.

Aunque en el terreno Jerusalén ya es una ciudad dividida, permanece siendo un territorio en disputa y uno de los cuatro asuntos claves en cualquier negociación que pretenda concluir con el conflicto entre israelíes y palestinos.

La ciudad sagrada, que reviste de una importancia trascendental para el judaísmo, el cristianismo y el Islam tanto por sus sitios históricos como religiosos, aloja las principales instituciones del gobierno israelí y es reivindicada tanto por palestinos como israelíes como la capital de sus estados.