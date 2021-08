Embarazada pidió a la Justicia bomba de insulina para controlar la diabetes

A Silvana Laffargue (30 años) le diagnosticaron diabetes tipo uno a los cinco años. En 2016 perdió un embarazo de 27 semanas debido a una hormona retroplacentaria, como consecuencia de su enfermedad. Actualmente está embarazada de 12 semanas y su embarazo es de alto riesgo. Por esta razón, su médica le recomendó bomba de insulina con sensor.

“Es lo que todo diabético quiere pero es de difícil acceso”, contó Laffargue. Con este dispositivo que le recomendó la especialista en

Cecilia Olmedo, la pacienteTambién podrá tener un automonitoreo constante, para que evitar la hipoglucemia (nivel de glucosa en sangre por debajo de lo normal) y la hiperglucemia (nivel de glucosa encima de lo normal).

El Fondo Nacional de Recursos (FNR) sólo cubre este tratamiento para menores de 15 años por lo que la paciente recurrió al consultorio jurídico de la Facultad de Derecho, donde la patrocinan en un recurso de amparo que presentó ante la Justicia para pedirle al Ministerio de Salud Pública (MSP) y al fondo que le cubran el tratamiento, luego de que obtuvo una respuesta negativa de éste último. En su caso, el FNR le cubre un tratamiento con insulina que dura 24 horas. Pero para su embarazo lo ideal es la bomba de insulina.

Este viernes se realizó la primera audiencia en la que declararon los testigos y el MSP pidió una pericia. Según informó a El Observador el abogado Juan Ceretta, se acordó pedirle un informe a la cátedra de Endocrinologia de Facultad de Medicina. En cuánto esté pronto se realizará otra audiencia en la que la Justicia deberá resolver si hace lugar al reclamo.

La paciente, que es enfermera del Hospital de Clínicas, señaló que hoy en día tiene una bomba de insulina prestada, pero no es como la que solicitó al FNR, sino otro modelo que solamente infunde insulina. “Me la dio una doctora que contacté por la Fundación Diabetes Uruguay”, dijo. Médica Uruguaya le da los insumos para esa bomba y fueron ellos quienes le recomendaron pedirle el tratamiento al FNR a través de una acción de amparo.

Laffargue comentó que le pidió a Médica Uruguaya las provisiones para todo el embarazo pero no cree que se la puedan dar. “Me dieron los insumos para un mes y no sé si me van a dar para el próximo” y agregó: “Los necesito para otro mes más porque recién presenté el recurso de amparo y va a demorar”.

“Para el embarazo es esencial la bomba porque con mi enfermedad tengo amenazas de abortos en cualquier etapa del embarazo”, dijo la paciente y agregó que al no haber tenido el tratamiento en el embarazo anterior tuvo "nefropatía y retinopatía diabéticas”. Por esto último fue operada de vitrectomía —procedimiento quirúrgico en los ojos— en 2017.

La diabetes en el embarazo

La educadora en diabetes de la Asociación de Diabéticos del Uruguay (ADU) Clarissa Solari explicó que los embarazos provocan muchas variaciones en la glucemia (presencia de azúcar en sangre) ya que las hormonas propias del embarazo hacen que el cuerpo genere glucosa.

Por esta razón, Solari señaló la importancia del uso de la bomba durante el embarazo: "Es necesario para la mamá y para el bebe tener siempre una glucemia dentro del rango, para no lastimar al bebe y para que no se enferme más la mama".

También explicó que el bebe recibe el alimento a través del cordón umbilical lugar por el que pasa sangre de la madre, "si la mamá tiene mucha glucosa se lo pasa al bebe y el desarrollo de ese niño no va a ser el correcto", dijo.

A esto se agrega que el embarazo agrava las complicaciones propias de la enfermedad: hipertensión, problemas renales o en los ojos.

Por todo ello, planteó, muchas veces la descompensación de la diabetes provocan la pérdida del embarazo.