MSP negó aparato para medir glucosa a joven diabética y dijo que no es "un dispensador de medicamentos"

María Antonella Bertolino (21 años) vive con su abuela en Flor de Maroñas. Está cursando sexto de medicina y desde los 5 años que se pincha los dedos cinco o seis veces al día. De niña le costaba entender qué significaba tener diabetes tipo uno. El pasado 6 de agosto la Justicia rechazó el recurso de amparo que había presentado para reclamar al MSP y al FNR no aceptaron su reclamo de financiarle un dispositivo de monitoreo continuo de glucosa, que permite controlar mejor la glicemia, y le evitarle pincharse.

A través de la acción de amparo —un proceso judicial excepcional y rápido que se tramita cuando se entienden agotadas las vías administrativas— el consultorio jurídico de la Facultad de Derecho, dirigido por el abogado Juan Ceretta, demandó a ambos organismos estatales para pedir el glucómetro Freestyle libre. Con este sistema, el paciente se coloca un parche en el brazo y pasa un escáner que indica el nivel de azúcar el sangre.

“El beneficio de este aparato es poder medir todas las veces que necesite la glucemia, sin necesidad de pincharme cada vez que lo requiera. Me avisa si sube, baja o si se mantiene varias veces al día, cambiaría mi estilo de vida”, explicó la paciente, luego de que su médica tratante se lo recomendara.

El abogado confirmó que este miércoles 11 presentará la apelación, ante la negativa en primera instancia de acceder al reclamo.

La joven planteó que no tiene los recursos para adquirirlo. Señaló en la demanda que debido a esta enfermedad, "también ha desarrollado otras patologías que dificultan su bienestar diario, incluso en varias oportunidades ha presentado complicaciones agudas hipoglicémicas e hiperglicémicas que hacen de la sala de CTI una costumbre".

Sin embargo, la jueza letrada en lo Civil de 4o Turno Ana María Bello entendió que no se probó un accionar omiso o ilegitimo por parte del MSP, ni que lesione la vida y la salud de Bertolino. Sentenció que "la prueba reunida demuestra, que no hay ilegitimidad manifiesta por parte del MSP, no existe 'acto actual o inminente que lesione, restrinja con ilegitimidad manifiesta' los derechos de la reclamante".

Según surge de la sentencia, el MSP argumentó que no son un “dispensador de medicamentos” y que la vida y salud de la joven no se ven comprometidas. También señaló que el pinchazo es el método que "utiliza la mayoría de la población en nuestro país para controlar la patología" y que el sensor está desde hace aproximadamente dos años a disposición en el país sin que se hubiera indicado antes por el equipo médico tratante.

Por su parte, el FNR planteó el glucómetro Freestyle libre no está incluido en el Formulario Terapéutico de Medicamentos (FTM) del MSP. “El Fondo, administra recursos, cuyo uso está estrictamente regulado por el marco normativo vigente”, se afirmó.

“Más allá de esto siempre busco la forma de seguir adelante y buscar la manera de mejorar mi calidad de vida”, dijo la paciente.

Diabetes tipo 1 y tipo 2

La educadora en diabetes de la Asociación de Diabéticos del Uruguay (ADU), Clarissa Solari explicó que hay dos tipos de diabetes, la uno y la dos. La primera es la que mayoritariamente adquieren los niños y adolescentes. "Es una enfermedad autoinmune, el cuerpo ataca una parte de su organismo matando una célula, la que produce insulina, es decir, esa persona se queda sin producirla", expresó Solari. Agregó: "La insulina es la hormona encargada de hacer que la energía entre al organismo. Todo lo que comemos lo transformamos en energía y esa energía se transforma en glucosa y pasa a las células". Para este proceso se necesita la insulina.

Por otro lado, la diabetes tipo dos no es una enfermedad inmunológica, sino que se produce por lo hábitos de una persona. La educadora aclaró que "tiene un componente genético, pero tiene una mayor incidencia en los hábitos de vida: falta de ejercicio, sobrepeso, dieta no saludable". En este caso, afirmó Solari, la persona fabrica insulina, pero de mala calidad por lo que el cuerpo la rechaza.

Según señaló, el 90% de la población diabética tiene la de tipo dos y el resto (10%) tiene la tipo uno. A su vez, indicó que el 70% de los casos de diabetes tipo dos son prevenibles, es decir que esas personas podrían no haberla tenido con una conducta más saludable.