Emir Abdul Gani reveló cual es su sueño, y por qué en sus clases no pone límite de nivel

Tras el final de Got Talent Argentina, el coreógrafo y bailarín uruguayo Emir Abdul Gani, parte del jurado del certamen, habló este martes con Algo Contigo de Canal 4, donde contó cual es uno de sus sueños profesionales, además de explicar las razones por las que en sus clases no limita el acceso según el nivel de los participantes.

En diálogo con Luis Alberto Carballo, el coreógrafo habló de la gira que realizó durante el 2023 enseñando danza en un régimen de talleres que lo llevaron por distintas ciudades de países como Argentina, España y Francia, contabilizando un total de 18 países visitados con estas clases.

"Son clases para determinada cantidad de personas, pero no hay limitación de nivel. Las pueden tomar desde los profesores de baile hasta los que nunca bailaron en su vida, y trato de ser súper didáctico para que el que baila pueda aprender, y el que no baila no se frustre", explicó.

El coreógrafo contó las razones detrás de esta política. "Abro a todos porque todos pasamos momentos donde te dejan afuera por alguna razón, a mí me pasó mucho".

"Entonces yo dije 'voy a dar clases como me hubiera gustado que me las den a mi'. Yo iba y pagaba mucho dinero por una clase y no me registraban, no me podía tomar una foto con el profe, porque en la danza hay todo un mundo, donde está el Mick Jagger de la danza, el Justin Bieber de la danza, y la gente se muere con ellos", aseguró.

"Hay gente que pide audiciones para los que quieren hacer sus clases, yo nunca lo hice", agregó.

El exjurado de ¿Quién es la máscara? habló también sobre una de sus ambiciones profesionales: "Mi sueño es llenar estadios y hacer shows en distintos países", contó.